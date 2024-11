Upoznajte najnovijeg milijardera iz svemirske industrije. Ozbiljno konkurira Musku

Novozelanđanin Peter Beck svoju je kompaniju za rakete pretvorio u malenog, ali odlučnog konkurenta SpaceX-u Elona Muska. Investitori su tijekom protekle godine izazvali rast cijena dionica za preko 300 posto.

Dionice tvrtke Rocket Lab iz Kalifornije u petak su na zatvaranju burzi postigle najvišu cijenu u svojoj povijesti, i tako bogatstvo osnivača i izvršnog direktora Petera Becka po prvi put “dogurale” na oko milijardu dolara, procjenjuje Forbes. Kompanija razvija i lansira rakete, satelite i druge svemirske letjelice za vladu i komercijalne klijente. Dionice su tijekom protekle godine porasle za više od 300 posto. Beckov 10-postotni udio sada vrijedi gotovo 970 milijuna dolara, a procjenjuje se kako je tijekom godina zaradio gotovo 65 milijuna dolara od prodaje dionica.

Dionice Rocket Laba samo u srijedu su porasle za gotovo 30 posto, nakon što je kompanija najavila rekordne progonoze prihoda od 125 do 135 milijuna dolara za četvrto tromjesečje. Objavili su i sporazum s komercijalnim upraviteljem satelita za veće, u potpunosti ponovno iskoristivo lansirno vozilo imena Neutron, kojeg Rocket Lab razvija od 2021. godine, kao i prijedlog da u suradnji s NASA-om uzimaju uzorke s Marsa i vraćaju ih na Zemlju.

“Uzbuđenje je veliko jer će se Neutron, značajno veća raketa od postojećeg Electrona tvrtke Rocket Lab, natjecati do određene mjere s raketama SpaceX-a i dramatično poboljšati ekonomiju kompanije,” kaže analitičar Cantor Fitzgeralda Andres Sheppard. Naglašava kako je Rocket Lab već sada treći najčešći globalni lanser satelita u orbitu, nakon SpaceX-a i kineske vlade. “Rocket Lab je jedini od te tri opcije u kojeg se može ulagati kroz javna tržišta, što je po nama veliki razlog zašto su dionice nastavile rasti.”

Electron tvrtke Rocket Lab tijekom lansiranja na Novom Zelandu 2018. godine / FOTO: Rocket Lab / Alamy / Alamy / Profimedia

Prva komercijalna raketa lansirana u svemir s južne hemisfere

Beck je samouki zrakoplovni inženjer. Nije išao na fakultet, već je 1993. godine počeo raditi kao pripravnik u proizvođaču aparata Fisher & Paykel na Novom Zelandu. Tamo je bio uspješan, a u slobodno vrijeme gradio je rakete. Godine 2003. prešao je u istraživački institut novozelandske vlade gdje je vodio inženjerske programe fokusirane na optimizaciju tehnologija poput turbina na vjetar i supervodiča. Rocket Lab je osnovao 2006. godine.

Tvrtka je ušla u povijest tri godine kasnije kada je njihova Atea-1 postala prva komercijalno razvijena raketa koja je s južne hemisfere došla do svemira. Lansirana je s obale Novog Zelanda. Godine 2013., tvrtka je sjedište preselila u SAD, a godinu dana kasnije započela rad na raketi Electron. Od prvog lansiranja 2017. do rujna ove godine, Electron je u orbitu doveo 197 malenih letjelica u sklopu 49 uspješnih misija, što ga čini predvodnikom industrije.

Može li Rocket Lab dostići SpaceX?

Tvrtka je na burzu izišla u kolovozu 2021. godine, a vrijednost joj je tada procijenjena na 4,1 milijardu dolara. To je gotovo 200 posto više od procjene od 1,4 milijarde dolara iz posljednjeg privatnog kruga financiranja 2018. godine. Osim Becka, najveći dobitnici izlaska na burzu 2021. bile su tvrtke za rizični kapital Khosla Bentures i Bessemer Venture Partners, kao i australski državni fond. Oni su zajedno tijekom pet krugova financiranja od 2013. godine kupili gotovo 50-postotni udio u tvrtci.

Beck je bio vlasnik 12 posto tvrtke nakon što je dionice u vrijednosti 10 milijuna dolara prodao u privatnoj sekundarnoj transakciji 2019., a još 30 milijuna dolara u sklopu izlaska na burzu 2021. Potom je u rujnu 2023. prodao još 1 posto svojeg udjela za 20 milijuna dolara. Beck je nakon toga izjavio kako “nema namjeru u ovom trenutku prodavati dodatne dionice”. I otada nije prodao nijednu dionicu, a cijene dionica Rocket Laba porasle su za gotovo trostruko, dosegavši prošlog petka rekordnih 19 dolara po dionici.

Iako je Rocket Lab, s prihodima iz 2023. od gotovo 245 milijuna dolara, mnogo manji od SpaceX-a Elona Muska, Beck svoju tvrtku vidi kao solidnog konkurenta. “SpaceX je najveća svemirska kompanija na svijetu i mislim da ljudi počinju shvaćati ja bi Rocket Lab mogao biti na drugom mjestu,” rekao je Beck za CNBC u četvrtak. “Te dvije kompanije počinju sve više nalikovati jedna drugoj i ne iznenađuje da će se jaz u procjeni vrijednosti s vremenom smanjivati.”

Autor originalnog članka: Matt Durot, Forbes

Link: Rocket Lab’s Founder Peter Beck Just Became The World’s Newest Space Billionaire

(Prevela: Nataša Belančić)