Upoznajte slovensku kreatoricu aplikacije za vježbanje koja vam oprašta ako imate loš dan

Poduzetnica Katarina Lotrič iz Kranja u posljednjem je desetljeću sa suradnicima stvorila dvije aplikacije, čija se reputacija brzo proširila svijetom.

Godine 2016. iz startupa Toonia, u kojem su stvarali aplikacije za djecu, nastalo je startup poduzeće Lake, koje je ponudilo digitalnu bojanku za odrasle. Sljedeće godine dobilo je Appleovu nagradu Apple Design Awards, koja se smatra industrijskim Oskarom.

Troje iz Lakea, Lotrič, Luka Orešnik i Jasna Krmelj, 2021. godine su zajedno s Andrejem Miheličem, s kojim su i ranije surađivali, prešli u novi startup Gentler Stories. Taj je u veljači 2022. godine na tržište lansirao aplikaciju Gentler Streak za praćenje fizičke kondicije, koja je već u studenom iste godine osvojila Appleovu nagradu za najbolju aplikaciju za pametni sat, a ove godine i Apple Design Awards nagradu u kategoriji društvenog utjecaja.

Sve nagrade su veliko priznanje, kaže Lotrič. “Naravno da si uvjeren u svoj proizvod, uz umjerenu dozu kritičnosti koja te stalno tjera da ga unapređuješ. Ipak, ponosan si kad vidiš da su među dva milijuna aplikacija na tržištu odabrali baš tvoju, napravljenu u Kranju u Sloveniji,” objašnjava.

Tržnica za ilustratore

Poduzetnica iz Kranja je po struci komunikologinja, a prvi posao je dobila u auto-kući AC Lovše, gdje je bila zadužena za marketing. Nakon toga se okrenula svijetu startupa i radila s tvrtkama kao što su Codeable, 3FS, Caluma, Povio, Cashila.

“Ako bih uspoređivala svoj sadašnji posao s ranijim, rekla bih da je prva razlika to što sam tada ciljala na lokalnu zajednicu, a ovdje je tvoje tržište cijeli svijet. Nisi ograničen geografijom, jezikom ili kulturom, ali moraš – naravno, uz jaku konkurenciju – sam pronaći način kako doći do ciljane skupine.”

Lotrič je, kako u slučaju Lakea, tako i u Gentler Stories, imala značajan utjecaj na oblikovanje samog rješenja. Na primjer, jedan od ključnih trenutaka kod Lakea bio je taj da su se, umjesto da sami izrađuju bojanke, odlučili surađivati s već etabliranim ilustratorima.

“Predložila sam to jer mi se činilo da ćemo na taj način dobiti puno kvalitetnije i raznovrsnije ilustracije, a istovremeno i pristup bazama pratitelja tih ilustratora,” objašnjava sugovornica. Tako su stvorili neku vrstu tržnice za ilustratore, koji također dobivaju dio prihoda.

Start up Gentler Streak osnovali su (s lijeva) Luka Orešnik, Jasna Krmelj, Katarina Lotrič in Andrej Mihelič; Foto: Egon Parteli/N1

Kvalitetna komunikacija i jasna podjela posla

U Gentler Stories, koji je registriran u veljači 2021. godine, Lotrič je prvi put preuzela i direktorsku poziciju. Kako kaže, s trojicom suosnivača odlučili su se na poduzetnički put iz želje da imaju tvrtku “u kojoj ćemo raditi prema svojim principima i vrijednostima”.

Na pitanje što rade drugačije, odgovara da veliki naglasak stavljaju na komunikaciju. “Važno je kako se slažemo i kako se pojedinac osjeća. Nije uvijek sve savršeno, ali mi je važno da se, kada nije, razgovaramo i da je u komunikaciji međusobno poštovanje. Također, veliki naglasak stavljam na povjerenje i jasnu podjelu uloga.”

Početni ulog osnivača iznosio je 110 tisuća eura, a tvrtka do sada nije tražila vanjsko financiranje. Gentler Stories je prošle godine ostvario milijun eura prihoda i 400 tisuća eura dobiti, obje brojke su znatno veće nego prethodne godine. Ove godine očekuje se da će premašiti prošlogodišnje brojke, kaže Lotrič, koja sada vodi tim od osam ljudi.

Više, brže, jače – je li to uvijek pravi put?

Aplikacija Gentler Streak je takozvana freemium aplikacija. Osnovna verzija je besplatna, dok su napredne funkcije dostupne uz plaćanje. Mjesečna pretplata kod nas košta 7,99 eura, godišnja 54,99 eura, a doživotna 199,99 eura, s tim da se cijene razlikuju po državama.

Oko deset posto korisnika koji preuzmu aplikaciju odluči se za plaćenu verziju. Danas tvrtka ima 54.500 korisnika plaćene verzije, najviše u SAD-u. Većina njih bira godišnji plan.

Iako bi na prvi pogled pomislili da su konkurenti fitness aplikacijama, to nije sasvim točno. Gentler Streak je namijenjen i ljudima koji nisu aktivni sportaši, ali su svjesni da je kretanje važno za sadašnji kvalitetan život ali i investicija za budućnost.

Gentler Streak ima 54.500 pretplatnika na plaćenu verziju aplikacije a većina bira godišnji plan; Foto: Arhiva tvrtke

Iako je u ranoj fazi ulaska na tržište najveći broj pretplatnika bio u dobi od 25 do 35 godina, s nešto više muškaraca nego žena, sugovornica vjeruje da je njihova baza potencijalnih korisnika mnogo šira. “Svrha aplikacije nisu akcije za ‘beach body’, već održiva tjelesna aktivnost. Na taj način pokrivamo 80 posto populacije,” kaže.

Lotrič u intervjuima često snažno naglašava važnost odmora i uravnotežene tjelovježbe. “Odmoriti se nije isto što i odustati od nečega,” izjavila je ranije za jedan strani medij.

Zdravi balans prije svega

Fokus na zdravi balans između rekreacije i odmora ključni je element aplikacije, koja je nastala zbog Katarinina i Andrejeva osobnog iskustva. “Andrej se pripremao za triatlon, čitao stručnu literaturu, radio sve po pravilima, ali je izgorio. Ja sam od uvijek koristila sportsku aktivnost za regulaciju stresa. Kada sam se prije nekoliko godina ozlijedila i pola godine nisam mogla trčati, izgorjela sam. Pitali smo se postoji li aplikacija koja bi pratila koliko vježbaš, gdje su tvoje granice, koliko još možeš pritiskati, kada moraš odmoriti. I tako smo počeli razvijati aplikaciju koja sve to pruža,” objašnjava početke Lotrič.

“Andrej je prvu verziju onoga što danas poznajemo kao Gentler Streak razvio već 2018. godine. Aplikaciju smo tada koristili interno, a 2021. godine smo odlučili lansirati je na tržište.”

“Važno je pronaći pravu mjeru aktivnosti. Ako pretjeruješ, to može utjecati i na mentalno zdravlje. Dolazi do umora, ozljeda, izgorenosti. To je prilično prisutno u društvu koje teži brže, više, jače.”

Više ženske energije

Tehnološka industrija je tradicionalno muška, kaže Lotrič. To se posljednjih godina mijenja – ali polako, primjećuje sugovornica. “Mislim da je industrija trebala ženski doprinos i princip vođenja, koji nisu nužno prisutni samo kod žena,” zaključuje.

Ovako izgleda ured tvrtke u kojem radi osam zaposlenika; Foto: Gentler Stories

Kada govori o tradicionalnom načinu vođenja misli na stil koji se oslanja na rigidno praćenje tabela, prognoza i brojeva, objašnjava, dok ženski princip stavlja fokus na ljude. “Meni je najvažnije kako se međusobno slažemo, što kao tim izvlačimo iz pojedinca. Ako tim nije zdrav, ne vjerujem da priča može dugo trajati. Mislim da radno okruženje treba biti uključivo u svim aspektima, da se ljudi mogu slobodno izražavati i da imaju psihološku sigurnost. Rekla bih da, nažalost, mnogo lidera s tradicionalnim principima tu frazu ili ne poznaje ili joj ne posvećuje pažnju.”

Čini joj se da se kod uspješnih žena okolina često uspjeh pripisuje sreći ili slučajnosti. “Ne znam je li to bilo namjerno, ali taj osjećaj sam često imala,” kaže.

Tekst je izvorno objavljen na Forbes Slovenija, a autorica je Andreja Lončar.