Vlasnik kafića iz Zagreba koji je ušao u 50 najboljih u Europi planira otvoriti – muzej kave (video)

S Robertom Pudićem, vlasnikom kafića Quahwa koji je Zagrepčanima otvorio nove okuse kave, razgovarali smo o uzrocima dramatičnog porasta cijene kave, ali i o poslovnim uspjesima i daljnim planovima, te nam je otkrio da bi već naredne godine mogao otvoriti – muzej kave

Forbes Magazin ovaj vas tjedan vodi i „na kavu“ u poznati kafić u centru Zagreba zanimljivog imena – Quahwa. Povod su medijske rasprave o rekordnim cijenama kave i novim povećanjima koja nas čekaju u budućnosti, ali i o nabavi i pripremi kave – na prilično zahtjevnoj sceni hrvatskih kavoljubaca.

Robert Pudić, stručnjak za kavu i vlasniki tvrtke Quahwa, otkriva nam kako su ga u počecima uvjeravali da će biti nemoguće Hrvate naučiti da promjene svoje navike, da usvoje nove okuse kave i da daju priliku nečem novom, jer njegov cilj je bio pružiti ljudima novo iskustvo uživanja u kavi.

On kaže da mu je do 2013. kava bila „samo napitak“, a onda je osvijestio da je „živo biće“.

Mijenjanje navika kavoljubaca bilo je najteže

„Počeo sam shvaćati da ukoliko nešto želim promijeniti i postaviti novi standard – moram krenuti od početka.“, prisjeća se početaka Pudić. „ Svijet prženja me najviše zainteresirao, pratio sam cijeli proces, od onoga što rade farmeri na dalje, te smo postepeno došli do sjajnih okusa. Taj sam pristup primjenio za kave koje smo imali u dogovorima sa poduzećima i reakcije su bile sjajne.“, kaže Pudić. 2017. godine je osvijestio da je teško poraziti već etablirane brendove na tržištu, te je odlučio u centru Zagreba, u Teslinoj ulici, otvoriti kafić u kojem će nuditi ono najbolje što proizvodi i novo iskustvo svim ljubiteljima kave. Te kaže da je to bila ispravna odluka. „Mijenjanje navika je bio najveći izazov. Ljudi teško mijenjaju usvojene navike. Uveli smo koktele na koje su se u početku svi burno reagirali, ali rezultat je jasan, danas su na top listi upravo kokteli.”, objašnjava Pudić.

Detalj iz kafića Quahwa; Foto: Forbes Magazin

Kako je biti u 50 najboljih kafića u Europi

Uvršteni su i na popis 50 najboljih kafića u Europi, bila je to još jedna potvrda da posao koji rade napreduje u dobrom smjeru.

“Osjećaj je bio fenomenalan. Nisam ni znao da su bili kod nas. Guardian nas je prvi smjestio na popis najboljih, čak su nas tada izdvojili kao najbolju kavu u Europi. Ja sam znao da ću samo upornošću i konzistentnom kvalitetom uspjeti.”, opisuje prvo međunarodno priznanje svog uspjeha Robert Pudić.

Danas broje 28 zaposlenih od kojih većinu čine osobe sa invaliditetom jer su 2021. postali i integrativna radionica što im, naglašava, pomaže i kod pronalaska kvalitetne radne snage. Ukupni prihodi u 2023. godini iznosili su 1,62 milijuna eura, što je povećanje od 33,76 posto u odnosu na prethodnu godinu. Neto dobit je 2023. godine bila 168.184 eura, a i to je povećanje od 8,91 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Utjecaj klimatskih promjena na cijenu kave

Robert Pudić je optimističan oko budućnosti poslovanja, ali upozorava da cijene kave nezaustavljivo rastu i da se takav trend može očekivati i naredne godine. „Klimatske promjene učinile su svoje. Posađene su nove biljke kave u Brazilu, ali tim biljkama treba 4 do 6 godina, a još naredne dvije godine možemo očekivati rast cijena. Vijetnam je također imao najgoru godinu do sada. Zalihe svjetske kave su prvi put ušle u minus. Širenjem na azijsko tržište dogodio se obrnuti efekt, imamo više ljudi koji piju kavu, a premalo biljaka. Svjetske zalihe su prvi put u minusu. Mi smo uočili da se specialty kave uvijek temelje na poštivanju pojedinca, kako bismo ušli u novi segment B2C uvest ćemo temeljne vrijednosti i direktnu pogodbu sa farmerima, imamo ih već nekoliko, uglavnom iz Brazila, ali to će nam dati mogućnost zaštite povećanja cijene.”, objašnjava Pudić probleme s kojima se susreće u poslovanju, ali i planove da ih prevlada.

Interaktivni muzej kave već 2025. godine

Ekskluzivno nam otkriva i da u Zagrebu priprema nešto novo.

“Ne bih smio reći, ali za 2025. pripremamo interaktivni muzej kave, to još nemamo ovdje, a mislim da će to biti jedna sjajna priča za Zagreb i za sve ljubitelje kave. Bit će to prvi muzej kave u Zagrebu, ovdje u Teslinoj, bit će uzbudljivo.”, najavljuje Pudić.

Cijelu reportažu iz Forbes Magazina pogledajte ovdje: