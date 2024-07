Vratila se u Hrvatsku i otvorila turističku agenciju u Gorskom kotaru: Volim posao koji sam stvorila

Rođena je u Delnicama iz kojih je nakon fakulteta otišla, ali se vratila i otvorila agenciju koja sa skrivenim čarima Zelenog srca Hrvatske upoznaje putnike namjernike. Vlasnica agencije Lynx and Fox Jelena Holenko Pirc za FORBES Hrvatska ispričala je zašto je otvaranje biznisa u tridesetoj bio pun pogodak za nju i njezin zavičaj

Avantura s prozirnim kajakom po bistrom Lokvarskom jezeru ovotjedni je izlet u organizaciji agencije Lynx and Fo. Idući vikend u planu je noćna šetnja s glazbenim iznenađenjima po zaštićenoj park šumi Japlenški vrh. To je samo jedan mali dio ljepota Gorskog kotara koje uz dodatak zabavnog sadržaja sudionicima svojih izleta i tura otkrivaju Jelena Holenko Pirc, vlasnica Lynx and Fox, i ostale vodičice koje zapošljava njezina mala agencija za turističke obilaske. Mlada poduzetnica naziva ih “lisicama” nakon što je sebe prozvala “lokalnom lisicom”, što je na kraju uz lynxa ili risa postao dio naziv agencije.

“Svaki vikend organiziramo turističke obilaske prirode s našim timom licenciranih vodiča i po tome smo jedinstvena agencija u Hrvatskoj”, rekla je za FORBES Hrvatska Holenko Pirc koju smo uspjeli uloviti tijekom radnog tjedna dok se kreće urbanijim područjima u kojima ima signala. “Interes za ture po Gorskom kotaru je odličan i najveća nagrada je što se ljudi koji su jednom obilazili s nama redovito vraćaju”, dodala je.

Rute “lokalnih lisica”

Njezina agencija tržištu je još prije sedam godina ponudila uslugu organiziranih obilazaka prirode koja je odmah izazvala dobre reakcije. Mnogo je onih koji cijeli tjedan rade i nemaju vremena za planiranje, a žele vikend provesti na svježem zraku i prirodi. Usput još u ležernom vodstvu “lokalnih lisica” doznaju mnogo korisnih informacija o prošlosti i sadašnjosti Gorskog kotara, a čuju i pokoju zanimljivu legendu o tom kraju.

Zeleni vir u Gorskom kotaru, Foto: Lynx and Fox

“Rute kojima vodimo ljude su raznolike. Imamo ih čak i previše. Smiješno mi je to s obzirom na to da sam kao mlada osoba odrastajući u Gorskom kotaru mnogo puta čula rečenicu: ‘A kaj imaš ovdje ljudima za pokazat?’ To se ispostavilo apsolutno krivim jer ponekad sve ono što želimo pokazati ne stane u cijelu godinu. Neke vrlo vrijedne izlete održimo samo jednom godišnje. Naši gosti često traže reprize jer im baš taj datum nije odgovarao”, smije se Delničanka čijoj se agenciji javljaju tvrtke i ustanove koje za svoje zaposlenike, klijente i partnere žele organizirati izlete, team buildinge ili incentive putovanja.

Najbolja promocija Gorskog kotara udruženi je rad

Doznajemo kako im se javljaju i druge agencije koje im prepuštaju dio planiranja i izvedbe izleta na njihovom “domaćem terenu”.

“Agencije s kojima surađujemo znaju da nam izlete u ovim krajevima mogu u potpunosti prepustiti te tako sebi smanjiti sate rada i istraživanja, ali i imati vrijednog partnera koji će riješiti sve neočekivane zapreke na terenu na licu mjesta”, navodi naša sugovornica neke od prednosti poslovanja u maloj sredini gdje se svi manje-više poznaju.

A propos toga ističe kako često surađuju s drugim lokalnim organizacijama i sudjeluju u raznim manifestacijama koje kombiniraju istraživanje prirode, hiking ili planinarske ture s degustacijama lokalnih delicija i kulturno-zabavni program. “Ponosne smo na tu sinergiju jer ona dokazuje da je uzajamno pomaganje i promocija najbolji put za dugoročno i održivo poslovanje u ruralnim krajevima kao što je Gorski kotar”, tumači Holenko Pirc.

U zajedničkoj misiji da promoviraju svoj kraj njezina agencija surađuje i s Turističkom zajednicom Gorski kotar koja od 2021. godine djeluje kao jedinstveni ured nakon što se devet manjih turističkih zajednica s tog područja ujedinilo. Zahvaljujući tome, suradnja je mnogo lakša, kaže.

Licencirane turističke vodičke agencije Lynx and Fox nazivaju se lisicama, Foto: Lynx and Fox

Put do Delnica vodio je preko Italije, Njemačke i Velike Britanije

“Osim obilazaka prirode često organiziramo i zanimljive radionice na temu ljekovitog bilja, promoviramo naše domaće proizvođače domaće hrane i lokalne tradicije”, naglašava poduzetnica koja se u svoj kraj vratila iz bijeloga svijeta u kojem je provela nekoliko godina nakon fakulteta.

Osnovnu i srednju školu Holenko Pirc završila je u Delnicama, a potom je upisala Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Već tada imala je san otvoriti turističku agenciju koja će ljudima u Gorskom kotaru pokazati sve ono lijepo, a skriveno. Ipak, put ju je odveo u malo drugačijem smjeru.

“Nakon fakulteta me, priznajem, kao i mnoge mlade osobe u Hrvatskoj privukao život u inozemstvu te sam nekoliko godina kombinirala učenje stranih jezika s radom i stekla korisno iskustvo prije povratka u Hrvatsku”, priča goranka koja je živjela u Italiji, Njemačkoj i Velikoj Britaniji te tako demistificirala svakodnevicu života ‘vani’ te shvatila kako ona nije uvijek bolja od hrvatske svakodnevice.

Naš mentalitet i način života su neprocjenjivi, smatra osnivačica turističke agencije, Foto: Lynx and Fox

“Danas uspoređujući Hrvatsku sa zapadnom Europom sigurno znam da imamo mnogo toga u našoj državi što trebamo popraviti i unaprijediti, ali isto tako da je naš mentalitet i način života neprocjenjiv. Danas ponovno živim u Delnicama i smatram ih savršenim malim gradom za miran obiteljski život. Okruženi smo prekrasnom prirodom, infrastrukturno imamo sve što nam treba, a autocestom u najkraćem mogućem roku dolazimo do Rijeke i mora, te Karlovca ili Zagreba. Život je ovdje miran i sviđa mi se što sam podalje od mnogih zamki koje moderni kapitalizam stavlja pred ljude”, konstatira.

Biznis otvorila u 30. godini

Vrativši se u Hrvatsku završila je tečajeve za turističkog vodiča i voditelja turističke poslovnice te stjecala radno iskustvo kako bi ostvarila prava da otvori vlastitu turističku agenciju.

“Možda je i potrajalo, ali to sve mi nije bio problem napraviti jer je istinita ona izreka: ‘Ako ne znaš kamo ideš, svaki put će te odvesti do tamo.’ Ja sam svoj biznis otvorila u 30. godini i apsolutno mislim da je to bila ispravna odluka. Lynx and Fox je posluje sedam godina i moram reći da, kada sam otvarala agenciju, nisam imala velika očekivanja, a u tom stanju uma nastavljam dalje”, naglašava Holenko Pirc.

Možda se doima kako je u pitanju stanje uma koje zaziva bezbrižnost, ali svatko tko je ikada pokretao biznis zna da to nije moguće, pogotovo ne u početnoj fazi. Prvi cilj agencije bio je preživjeti prvu godinu i uhodati se u obavljanju administrativnih dužnosti. Potom je prve tri godine radila znajući kako ne može očekivati profit, a kad je prošlo prvih pet godina, razdoblje koje mnoga mala poduzeća ne dožive, shvatila je kako je njezino poslovanje u, kako kaže, jednoj sasvim novoj dimenziji.

Gorski kotar i naše poslovanje promoviramo objavama na društvenim mrežama koje prati više od 20 tisuća ljudi te nastupima na sajmovima i panelima vezanim uz turizam, kaže Jelena Holenko Pirc, Foto: Lynx and Fox

“Danas sve što želim je raditi bez opterećenja s profitom i imati odličan balans između privatnog i poslovnog života, a mogu reći da u tome i uspijevam. Volim ovaj posao koji sam stvorila i jako sam ponosna na njega”, govori poduzetnica čiji planovi za budućnost također uključuju “uživanje u životu i poslu koji voli”.

Oscilacije u potražnji

Gorski kotar zahvalan je turistički jer je priroda prekrasna u svako doba godine, no oscilacija u potražnji ipak ima. Mala agencija s jedinstvenim uslugama uspijeva prkositi mnogo razvikanijoj konkurenciji, ali i to iziskuje inovacije, kreativnost i praćenje promjena na tržištu. Također, snovi o rastu agencije nailaze na klasičnu boljku – kako rasti, a pritom zadržati kvalitetu i sačuvati održivost poslovanja.

“Želimo proširiti ponudu zadržavajući pritom kvalitetu i jedinstvenost naših izleta te osigurati dugoročno održivo poslovanje kroz suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama. Naš cilj je stvoriti iskustva koja ne samo da educiraju i zabavljaju, već i doprinose generalno razvoju turizma u Gorskom kotaru, istovremeno čuvajući njegovu autentičnost i prirodne ljepote”, zaključuje osnivačica agencije Lynx and Fox.

Neke od prirodnih znamenitosti u Gorskom kotaru

– Nacionalni park Risnjak

– Javorova kosa

– Samarske i Bijele stijene

– Geomorfološki rezervat Zeleni vir i Vražji prolaz

– Kanjon Kamačnik

– Park-šuma Golubinjak

– Lokvarsko jezero

– Izvor Kupe

– Fužine