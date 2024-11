Zašto toliko ljudi prezire Trumpovog ministra trgovine? On je najomraženiji čovjek Wall Streeta

Svoju tvrtku ponovno je digao na noge nakon što je stotine zaposlenika – i vlastitog brata – izgubio u terorističkim napadima 11. rujna. Howard Lutnick trebao bi biti jedan od najuglednijih direktora u Americi. Zašto ga onda toliko ljudi prezire?

Dugogodišnji izvršni direktor tvrtke Cantor Fitzgerald Howard Lutnick 27. srpnja ujutro se popeo na pozornicu na konferenciji o bitcoinu u Nashvilleu. Tamo su se okupile tisuće kripto fanatika kako bi slušali najveće zvijezde MAGA pokreta: Viveka Ramaswamyja, Roberta F. Kennedyja Jr.-a i glavom i bradom Donalda Trumpa. U vlastitom 20-minutnom govoru, 63-godišnji je Lutnick strastveno branio Tether – kriptovalutu vezanu za američki dolar. Također je najavio pokretanje 2 milijarde dolara vrijednog biznisa s ciljem pružanja prednosti investitorima u bitcoin. Ipak, prije nego je krenuo s temom kriptovaluta, Lutnick je ispričao jednu, već poznatu priču.

Tragedija 11. rujna

Dok je 11. rujna 2001. godine svog sina vozio u vrtić, avion je udario u Svjetski trgovinski centar. U sjevernom tornju, od 101. do 105. kata bili su uredi Cantor Fitzgeralda. Poginulo je svih 658 zaposlenika koji su se u tom trenutku nalazili u zgradi, uključujući i Lutnickovog brata Garyja i najboljeg prijatelja Douga. Mnogi od poginulih bili su međusobno u rodu. Opisujući blisku zajednicu zaposlenika, Lutnick se prisjetio svoje strategije zapošljavanja: “Imali smo čudan model. Željeli smo raditi samo s ljudima koji su nam se sviđali.” Iz tragedije se rodila svrha. Lutnick je 25 posto profita tvrtke obećao davati obiteljima poginulih 5 godina. S vremenom je razdijelio 180 milijuna dolara.

Dvadeset tri godine ranije, Lutnick još uvijek sam sebe vidi kao primjer patriotizma i odlučnosti. Mnogi se s njim slažu. Kada je Trump najavio da će Lutnicka nominirati za ministra trgovine, svoj odabir nije objasnio Lutnickovim smislom za biznis ni znanjem o trgovanju. Umjesto toga je Trump spomenuo događaje od 11. rujna i Lutnicka opisao kao “inspiraciju za čitav svijet” i “utjelovljenje otpora uslijed neizrecive tragedije.”

Druga strana medalje

To je istinita i zasigurno inspirativna priča. Ipak, Lutnick ima i svoju mračniju stranu koja se otkriva čitanjem sudskih dokumenata i razgovorima s ljudima koji su s njime poslovali. Već godinama, kažu oni, Lutnick i njegova tvrtka ljudima uzimaju novac – klijentima, investitorima, kolegama – zbog čega je Lutnick, kaže jedan bivši suradnik, postao “najomraženiji čovjek na Wall Streetu.” Njegovo multimilijardersko carstvo (koje uključuje dvije kompanije na burzi i jednu privatnu investicijsku banku) isprepleteno je poslovanjem unutar mreže i prepuno problema s vođenjem evidencije koje traje već desetljećima, ali i međusobnih svađa. “Cijela tvrtka služi samo za s****vanje ljudi,” kaže drugi bivši zaposlenik. “Samo stišću ljude.”

‘Platit će vas samo ako to želi’

Lutnick svoju tvrtku vodi putem partnerstva, ali nema nikakve sumnje u to čija je zadnja. Njegovo bogatstvo iznosi više od 1,5 milijardi dolara, a još uvijek si isplaćuje plaću kralja i smanjuje profit partnerstva. “Može raditi što god hoće,” kaže bivši partner. Tužba koja je prošle godine podnesena saveznom sudu kaže kako je Lutnick prisilio zaposlenike da 10 do 20 posto svoje plaće primaju u partnerskim udjelima, što zvuči dobro, ali je izazivalo probleme kada su zaposlenici pokušali dobiti svoj novac.

Sporazumi su Lutnicku navodno davali diskrecijsko pravo da zakine bivše partnere koji su, kako je vjerovao, kršili općenito definirane odredbe o zabrani natjecanja. Oko 40 posto zaposlenika nije nakon odlaska iz tvrtke dobilo sav svoj novac, stoji u tužbi koja kaže kako je sve to bio dio plana za zavaravanje zaposlenika kako bi se Lutnick obogatio. “On će vas platiti samo ako to želi,” kaže drugi bivši kolega. Lutnickove kompanije podnijele su zahtjev za odbacivanjem tužbe.

Lutnick je putem glasnogovornika odbio intervju za ovaj članak. On ima i svoje pristaše koji tvrde da neki ljudi jednostavno nisu dovoljno čvrsti da s njim iziđu na kraj – niti dovoljno pametni da pročitaju sporazume o partnerstvu koji, procjenjuje jedan od direktora, premašuju 700 stranica. Ipak, čak i oni koji ga podržavaju ne žele službeno iznijeti svoje misli. “Ljudi ga se jako boje,” kaže bivši kolega. “Vidio sam to svojim očima. Vidio sam maltretiranje i agresiju.”

Trump i Howard Lutnick na obilježavanju godišnjice terorističkih napada 11. rujna, New York / FOTO:Adam GRAY / AFP / Profimedia

Velika sličnost s Trumpom

Moguće je da Trump od svog novog ministra trgovine traži upravo borbenost – pogotovo ako ona dolazi u kombinaciji s odanošću. Početkom 2021. godine, kada je većina poslovnog svijeta željela okrenuti leđa Trumpu, Lutnick je ostao vjeran. Trump je tek započinjao s osnivanjem svoje kompanije za medije i tehnologiju. Želio je kreirati kopiju Twittera, ali nije htio uložiti previše svog novca. Lutnick je djelovao kao savršen kandidat za donošenje novca. Nakon oko 40 godina u financijskom sektoru, imao je iskustva u iskorištavanju svakakvih trendova s Wall Streeta, uključujući i onaj posljednji – društva za akviziciju s posebnom namjenom, koja daju likvidnost privatnim kompanijama, usput ih uvrštavajući na burzu.

Lutnick se sastao s dvojicom bivših natjecatelja u Trumpovom reality showu Apprentice, a koji su Trumpu pomagali izgraditi tvrtku. “Odličan poziv,” uzbuđen je bio Trumpov tim, stoji u bilješkama koje je dobio Forbes. “Howard kaže da napustimo ostale SPAC-ove. On će doći 30. ožujka da upozna predsjednika.”

Trump i Lutnick poznaju se godinama i imaju mnogo toga zajedničkog: obojica su se obogatila u New Yorku 80-ih – jedan u nekretninama, drugi na Wall Streetu. Slično i posluju, leteći od jedne do druge prilike za zaradu, ponekad privlačeći pozornost policije zbog stvari poput prijevare, lošeg vođenja evidencije i pranja novca. Obojica žele biti čvrsti frajeri, a imaju skup ukups. Lutnick je nekoć živio u stanu Trump Palacea gdje je na raspolaganju imao engleskog batlera. Nakon toga preselio se u ogromnu gradsku kuću direktno pored kuće ozloglašenog Jeffreya Epsteina (glasnogovornik kaže kako Lutnick nikada nije imao nikakve veze s Epsteinom).

Opsjednutost detaljima

Trump i Lutnick razlikuju se pak u jednoj ključnoj stvari. Izabrani američki predsjednik ne voli se zamarati detaljima – njegovi pomoćnici naučili su tijekom prvog mandata drastično pojednostavljivati prezentacije. Lutnick je, s druge strane, detaljima opsjednut.

Ta razlika postala je očita tijekom razgovora o Trumpovom medijskom biznisu. Trump nikada nije bio dobar u procjenjivanju ljudi i na kraju je financijska sredstva dobio od nekog manjeg igrača, kojeg je kasnije američka Komisija za vrijednosnice i burzu optužila za prijevaru u tom poslu. Lutnick je istovremeno pronašao drugu kompaniju sličnu Trumpovoj, Rumble, čiji proizvod je bila MAGA kopija YouTubea, a ne Twittera. Preko Cantora je tvrtku izveo na burzu u rujnu 2022. godine i zaradio enorman novac zahvaljujući pogodnoj strukturi ugovora – iako su maleni investitori izgubili. “Ako niste na Howardovoj razini,” kaže jedan bivši partner u Cantoru, “vi ste za njega samo još jedna beznačajna budala koja mu stoji na putu.”

Sukob interesa?

Lutnickovo oko za detalje pokazuje se sada u novom partnerstvu s Trumpom. Novi predsjednik odabrao je upravo šefa Cantora kao jednog od lidera njegov tranzicijskog tima, a potom ga nominirao za ministra trgovine. Dok se Trump fokusira na pisanje po društvenim mrežama i privlačenje pozornosti medija, Lutnick pronalazi kandidate za niže pozicije koji zapravo obavljaju svakodnevne poslove u vladi.

Cantor Fitzgerald surađuje s gomilom saveznih agencija i ministarstava, što povlači očita pitanja o sukobu interesa. Ipak, čini se kako Lutnick samo ide naprijed, ne zamarajući se previše pitanjima etike (Trumpov tim upravo razmišlja o kandidatima za čelo Komisije za trgovanje robnim budućnosnicama, koja je kaznila Lutnickovu tvrtku 2022. godine sa 6 milijuna dolara zbog lošeg vođenja evidencije).

“Njega zanima samo on sam,” kaže jedan bivši zaposlenik o Lutnicku. “Trump je predsjednik jer iz te pozicije želi izvući korist za sebe. Lutnick funkcionira na isti način. Ta dva tipa su identični.”

Počeci u Cantor Fitzgeraldu

Lutnick je odrastao na Long Islandu, a od rane dobi pokazivao je talent za zaradu. Kao dijete je kupovao nove pakete bejzbolskih karata, a potom ih miješao sa starima i prodavao nanovo stvorene setove. Neki setovi bili su odlični jer su sadržavali pet novih karata, dok bi drugi bili promašaji. Druga djeca voljela su iznenađenje, no Lutnicka je uzbuđivala sigurnost: znao je da svoje setove može prodati po triput većoj cijeni od novih.

Lutnick je završio ekonomiju i potom počeo raditi za Cantor Fitzgerald kojeg je tada vodio njegov osebujni osnivač Bernie Cantor. Mladi Howard ostavio je dojam. “Bernie nije želio čuti ni jednu jedinu lošu riječ o klincu,” rekao je bivši zaposlenik tvrtke za Forbes prije gotovo 30 godina. “Ako ste mu pokazali dokaze da je Howard prešao granice, rekao bi: ‘Ne brini. Mlad je. Naučit će'”. Godine 1991., kada je navršio 30 godina, Lutnick je preuzeo svakodnevno upravljanje tvrtkom.

Uslijedile su kontroverze. Lutnick se okružio obitelji i prijateljima, uključujući i svojeg brata Garyja koji je ponekad obveznice kupovao prije klijenata, a potom ih prodavao po višoj cijeni. Ovo je očito protuzakonito na tržištu dionica, a možda je bilo dopušteno u obveznicama – ako ignoriramo etiku. Godine 1994. Komisija za obveznice i burzu kaznila je tvrtku sa 100.000 dolara za loše vođenje evidencije. Tri godine kasnije, tvrtka je pristala isplatiti 500.000 dolara nagodbe u tužbi da je tvrtka pomagala u prijevari. Cantor nije priznao niti negirao otkrića.

Sukob s obitelji osnivača

Čak je i obitelj Bernieja Cantora imala problema s Lutnickom. Kada je postao izvršni direktor, promijenio je tvrtku iz korporacije u partnerstvo. Sredinom 90-ih, dok je zdravlje njegovog mentora propadalo, Lutnick je zajedno s dvojicom drugih partnera pokušao otkupiti udio obitelji Cantor. Do toga nikada nije došlo pa je Lutnick u siječnju 1996. aktivirao odbor koji je glasao da Cantor izgubi kontrolu nad vlastitom tvrtkom. Cantorova supruga Iris završila je na sudu, gdje je dobila gomilu novca, ali je ostala bez kontrole nad kompanijom. Ostalo joj je i golemo nepovjerenje u Lutnicka kojemu je zabranila posjet groblju gdje je počivao njen suprug.

Lutnick je ležerno krenuo dalje. Svoj 35. rođendan proslavio je u njujorškom Metropolitan Clubu, nekoliko dana nakon Cantorove smrti. Imao je potpunu kontrolu nad tvrtkom i proširio njeno poslovanje. Prihodi su se od 1991. do 1996. utrostručili i dosegli gotovo 600 milijuna dolara. Razmišljajući o budućnosti, pokrenuo je platformu za elektronsko posredovanje imena eSpeed, a baš to mu je pomoglo da spasi tvrtku kada je došlo do tragedije.

Logo tvrtke Cantor Fitzgerald / FOTO: Pavlo Gonchar/SOPA Images/Shutte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Život nakon tragedije

Lutnick je volio skup život. Sredinom 90-ih živio je u tada najvišoj zgradi Upper East Sidea na Manhattanu, Trump Palaceu. Kada nije bio kod kuće, bio je u svom uredu u njujorškim Blizancima. Tada se dogodilo nezamislivo – u 8:46 ujutro po lokalnom vremenu, 11. rujna 2001. godine, u zgradu se zabio avion.

Biznis je spasilo suosjećanje. Elektronska platforma eSpeed ostvarila je porast na tržištu nakon napada, no potom je to sve nestalo kada je Lutnick uveo novu uslugu koja je omogućavala kupcima obveznica preskakati red plaćanjem trostruko više cijene od standardne. Klijenti su se razbježali, a eSpeed je morao odustati od ideje. Lutnick je nastavio kemijati i igrati se sa strukturom svog carstva. Kako bi si olakšao u upravljanju, zaposlio je Anshua Jaina, koji je bio jedan od izvršnih direktora Deutsche Banka između 2012. i 2015. godine, kada je ta banka Trumpu dala 340 milijuna dolara.

Lutnick je ušao i u nekretnine. Kupio je šačicu tvrtki, a potom ih spojio u Newmark. Newmark je postao multimilijarderska tvrtka za nekretninske usluge, a među klijentima joj je bila i tvrtka Trump Organization.

Ogromni bonusi

Za to sve treba imati pameti, a čak i Lutnickovi neprijatelji priznaju da je on iznimno bistar. “Apsolutno je genijalan,” kaže jedan. “Jako, jako pametan,” dodaje drugi. “Reći ću ovako,” dodaje treći. “Howard naporno radi i uglavnom dobije ono što želi, na ovaj ili na onaj način.”

To je točno, ali nisu uvijek svi zbog toga sretni. U lipnju 2021. godine Lutnick je navodno zahtijevao da mu ured za kompenzacije Newmarkovog odbora isplati bonus od 50 milijuna dolara. Inicijalno je taj zahtjev odbijen, no Lutnick je jasno pokazao da nije zadovoljan tom odlukom. Na kraju je 2021. dobio 20 milijuna dolara, a još po 10 milijuna godina svake od tri sljedeće godine. Ukupno je to 50 milijuna dolara – točno onoliko koliko je navodno tražio.

Odbor, na čijem čelu je Lutnick, kaže veliki bonus pomaže zadržati interes šefa za poslovanje. Možda je to i istina, barem na nekoliko godina. No Lutnickova četvrta, i posljednja isplata doći će krajem 2024. godine. To je odlična vijest za Lutnicka koji će vjerojatno morati napustiti svoju tvrtku mjesec dana kasnije i ući u kabinet novog američkog predsjednika.

Autor originalnog članka: Dan Alexander, Forbes

Link: ‘The Most Hated Guy On Wall Street’: The Unspoken Story Around Howard Lutnick, Trump’s Pick For Commerce Secretary

(Prevela: Nataša Belančić)