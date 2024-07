Zašto Warren Buffett nije najbogatiji čovjek na svijetu

Prije dvadeset godina, takozvani Prorok iz Omahe donio je jednu jako skupu odluku

Warren Buffet je 2006. godine šokirao svijet odlučivši da će u dobrotvorne svrhe donirati gotovo čitavo svoje ogromno bogatstvo. Otada je Buffett donirao preko 55 milijardi dolara vrijednosti svoje tvrtke Berkshire Hathaway, uključujući krajem lipnja, kada je donirao 5,3 milijarde dolara. Ta posljednja donacija srušila ga je za dva mjesta na Forbesovoj rang-listi najbogatijih ljudi na svijetu.

Sada je na desetom mjestu – najnižem u posljednjih dvadeset godina. Forbes procjenjuje kako njegovo bogatstvo iznosi 128,9 milijardi dolara.

Što da je Buffett, najveći filantrop u povijesti – odlučio za sebe zadržati sve dionice Berkshire Hathawaya?

Bio bi oko 41 milijardu dolara bogatiji od Muska

Kada je u ljeto 2006. objavio svoj povijesni plan, Buffet je imao 474,998 dionica klase A, koje su tada vrijedila oko 43 milijarde dolara. Da i danas ima sve te dionice, gledao bi u bogatstvo od 292 milijarde dolara. Na to dodajmo još i dionice klase B i osobne investicije u vrijednosti od oko milijardu dolara i manje velikodušna verzija Warrena Buffetta imala bi 293 milijarde dolara.

To znači da bi bio oko 41 milijardu dolara bogatiji od trenutno najbogatijeg čovjeka na svijetu, Elona Muska (252,4 milijarde dolara); 77 milijardi dolara od drugog najbogatijeg, Jeffa Bezosa (215,9 milijardi dolara) i 102 milijardi dolara od trećeplasiranog Bernarda Arnaulta (191 milijarda dolara). Umjesto da je šest milijardi dolara siromašniji od svog prijatelja Billa Gatesa (135,2 milijardi dolara), Buffett bi bio više no dvostruko bogatiji od njega.

Drugim riječima, da Buffett nije odlučio početi dijeliti svoje bogatstvo, bez problema bi bio najbogatiji čovjek svijeta. Štoviše, Forbes procjenjuje kako bi mu jako malo nedostajalo da sruši rekord najvećeg bogatstva ikad zabilježenog, kojeg je postavio Elon Musk 2021. godine, nakratko premašivši 300 milijardi dolara. Uz svoje teoretsko bogatstvo od 293 milijarde dolara, Buffett bi mogao osobno kupiti čitavu korporaciju McDonald’s, sve dionice Coca-Cole ili 50 najvrjednijih sportskih klubova na svijetu.

Umjesto toga je, poznat po svom jednostavnom, štedljivom životu, počeo donirati preko 99 posto svog bogatstva, uglavnom kroz ljetne donacije u milijardama dolara za pet pomno odabranih zaklada. Svake godine poklanja 5 posto manje dionica nego prethodne. “Ispunjavanjem ovog obećanja ja i moja obitelj nećemo se odreći ničega što nam treba ili što želimo,” jednom je napisao. “Nastavit ću živjeti na način koji mi pruža sve što bih ikada mogao željeti u životu.”

Warren Buffett i Bill Gates 2015. godine / FOTO: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Većina Buffettovih donacija otišla je zakladi koja financira Bill & Melinda Gates Foundation. Ona je dobila dionice u vrijednosti preko 43 milijarde dolara, a Bill i Melinda Gates pokrenuli su ju 2000. godine kako bi financirali inicijative za zdravstvenu skrb i borbu protiv siromaštva u zemljama u razvoju, kao i obrazovanje i gospodarsku mobilnost u Americi. Godine 2010. Buffett je bio jedan od osnivača takozvane inicijative “Giving Pledge”, zajedno s bračnim parom Gates, kojom je želio pozvati i druge milijardere da doniraju najmanje polovicu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe. Buffett je istupio iz odbora zaklade Gates 2021. godine, a Melinda French Gates razvela se od Billa Gatesa te iste godine, a ranije ovog mjeseca i ona je napustila zakladu kako bi svoj dobrotvorni rad nastavila samostalno.

I djeci postavio uvjet da doniraju dobrotvorne udruge

Buffettovo troje djece i zaklada koju je nazvao po svojoj pokojnoj supruzi dobili su ostatak dionica kao poklone, pod uvjetom da iznosi budu donirani dobrotvornim udrugama po njihovom izboru. Dionice u vrijednosti više od 4,8 milijardi dolara (u trenutku donacije) dobila je zaklada Susan Thompson Buffett, kojoj je fokus zdravstvena skrb i obrazovanje. Buffett je dobrotvornim udrugama svoje djece dao više od 8 milijardi dolara: zakladi Sherwood, zakladi Howard G. Buffett i zakladi NoVo.

Nakon gotovo dva desetljeća doniranja, ovaj 93-godišnji investitor ima još 207,963 dionica klase A, koje još uvijek vrijede oko 128 milijardi dolara. Planira nastaviti poklanjati dionice svake godine do svoje smrti. Ipak, u pismu iz studenog i intervjuu za Wall Street Journal objavljenom krajem lipnja, Buffett je rekao kako će ostatak njegovog bogatstva nakon njegove smrti gotovo u potpunosti biti prebačen u dobrotvornu zakladu kojom upravljaju njegova djeca, a ne u zakladu Gates kako se ranije vjerovalo. Buffett i izvršitelji njegove oporuke u dobrotvorne svrhe će dati više od 99 posto njegovog bogatstva.

“Društvo može imati koristi od mog novca,” napisao je 2021. Buffet – koji je od 1958. godine gotovo čitav život proživio u istom, relativno skromnom domu u Omahi, a često jede u McDonald’su gdje plaća točne iznose u gotovini, “ja ne mogu.”

Autor originalnog članka: Chase Peterson-Withorn, Forbes

Link: The One Reason Warren Isn’t The World’s Richest Person

(Prevela: Nataša Belančić)