Donosimo popis najboljih mjesta za investiranje u Europi: Gdje ulagati u nekretnine, a gdje u kripto

Od sigurnog i stabilnog Monaka i povijesnog Pariza do živahnog Milana i Madeire, prijateljski nastrojene prema kriptovalutama, ove destinacije ističu se kao najbolje za investiranje u čitavoj Europi, pokazuje nova rang-lista vodiča European Best Destinations (EBD).

Popis 10 najboljih destinacija za investiranje u Europi u obzir uzima kriterije poput poreznih povlastica, cijene po četvornom metru, sučanih dana, blizine sveučilišta, zračnih luka i prometne infrastrukture, količine zelenih površina po metru kvadratnom i indeksa poduzetničke slobode i sreće.

Na samom vrhu popisa nalazi se Monako, proglašen najboljim sigurnim investicijskim okruženjem. Slijedi ga Ženeva, najbolja za investiranje u znanost, a potom Batumi u Gruziji, najbolji za investiranje u turizam.

“Ovo su destinacije za sigurne investicije, bilo da se radi o velikim kompanijama koje investiraju milijarde eura u nekretnine ili luksuzne hotele ili nešto manjim investicijama koje omogućavaju financijsku neovisnost,” zaključuje EBD. “Bez obzira na to želite li investirati 100 milijuna ili 1.000 eura, ovo su najbolja mjesta gdje to možete učiniti.”

1. Monako: Najbolje sigurno investicijsko okruženje

NAJBOLJI PO: Održivi biznisi, investicije u nekretnine, industrija luksuza, međunarodna tržišta

Kneževina Monako diljem svijeta je poznata po stazi za utrku Formule 1, kockarnicama i luksuznom načinu života. Smješten između mora i planina u srcu francuske rivijere, Monako je, kaže analiza EBD-a, “također i diverzificirano, iznimno dinamično gospodarsko središte s međunarodnim položajem. Mnogi uspješni poduzetnici odlučili su se smjestiti upravo tu kako bi uživali u stabilnom, sigurnom okruženju koji omogućava uspješno poslovanje i ugodan obiteljski život.”

“Ovo je grad-država po mjeri čovjeka, gdje je razgovor jednostavan, a lanci donošenja odluka kratki. Ambiciozna energija i digitalna tranzicija dodatno povećavaju privlačnost Monaka,” dodaje se u analizi. “Nadograđujući tu viziju, kneževina prolazi novi ciklus digitalnog, održivog i racionalnog rasta.”

2. Ženeva, Švicarska: Najbolja za ulaganja u znanost

NAJBOLJI PO: Znanosti, financijske usluge, biotehnologija

Ženeva je međunarodni gospodarski centar s preko 1.000 multinacionalnih kompanija, od kojih su dvije trećine strane. Smješten u srcu Europe, kanton Ženeva predvodnik je u područjima poput bankarskih i financijskih usluga, trgovanju, znanostima, biotehnologiji i farmaceutici.

Ženeva je također i aktivni diplomatski centar čitavog svijeta s jedinstvenom mrežom međunarodnih organizacija, nevladinih udruga i diplomatskih predstavništava.

“Zahvaljujući visokokvalificiranoj populaciji, kompanije su u posljednje vrijeme uspjele potpuno promijeniti nezdrava ponašanja poput loših prehrambenih navika, zloupotrebe alkohola i pušenja u pozitivne životne promjene,” dodaje EBD.

3. Batumi, Gruzija: Najbolja za ulaganja u turizam

NAJBOLJI PO: Niski porezi, liberalizirana ekonomija, nema papirologije, cjenovno pristupačne nekretnine

Pitate se koja će biti sljedeća trendi destinacija u turističkoj industriji, ili mjesto gdje ćete moći organizirati svoj drugi dom ili osnovati kompaniju za IT ili putovanja? Odgovor je Batumi.

Smješten u regiji Adjara, koja nudi mnoge porezne olakšice za privlačenje investitora, Batumi garantira pravo za repatrijaciju profita nakon plaćanja poreza, brzu i jednostavnu registraciju biznisa i visoke povrate investicija – 10-13 posto za investicije u nekretnine i turizam, pokazuju najnovije službene statistike.

Po 1.000 eura po kvadratnom metru stana u centru, cijena nekretnina je među najatraktivnijima u Europi. A to sve dolazi i s niskim troškovima života i jednom od najnižih stopa zločina u čitavoj Europi.

Za pojedince i kompanije postoji jednostavno, nisko oporezivanje s paušalnom stopom od 1 posto za kompanije, a stope poreza na imovinu kreću se od 0,05 do 0,2 posto tržišne vrijednosti nekretnine.

4. Nica, Francuska: Najbolje ulaganje u nekretnine

NAJBOLJI PO: Ulaganje u nekretnine, hosteli, organiziranje događaja, planiranje vjenčanja, sezonski najam

Iako su cijene po kvadratnom metru na francuskoj rivijeri među najvišima u Europi, ovo je svejedno još uvijek jedna od najatraktivnijih regija za investiranje.

Bez obzira na to tražite li drugi dom, hotel ili želite investirati u nekretninu za sezonski najam kojom će upravljati agencija, u posljednjih 30 godina nijednom nije došlo do financijskih gubitaka u nekretninskom sektoru na francuskoj rivijeri, kažu nekretninske agencije.

“Usprkos visokom trošku, nekretnine u Nici nastavljaju rasti iz jednog jednostavnog razloga,” objašnjava EBD. “U mnogim dijelovima francuske rivijere nije moguće izgraditi niti najmanju zgradu. Zbog toga je ovo tržište nekretnina utočište koje je teško razbiti zbog graničenog prostora i broja stranih vlasnika. Rusi, Južnoafrikanci, Amerikanci, Nizozemci, Nijemci, Englezi i Austrijci među najviše su zastupljenima i najzainteresiranijima za nekretnine u Provansi ili elegantnim gradovima Cannesu i Nici.”

Investicije u nekretnine obično započinju od milijun eura, a nemaju gornju granicu. Računajte da će najluksuznije nekretnine ili povijesne rezidencije s velikim parkovima stajati oko 20 milijuna eura.

Luksuzan stan s pogledom na more stoji oko 3 milijuna eura i donosi tjednu zaradu od iznamljivanja od oko 15.000 eura na vrhuncu sezone.

“Investiranje u francusku rivijeru je kao da kupujete dvorac Rotschild: skupo, ali sigurno,” kažu u EBD-u.

5. Madeira, Portugal: Najbolji za ulaganje u kripto

NAJBOLJI PO: Investicije u kripto, nekretnine, hotelska industrija, umirovljenici

Madeira je jedna od najatraktivnijih lokacija u Portugalu, a ima i još jednu prednost: ta jurisdikcija jedna je od najviše prijateljski nastrojenih bitcoinu u čitavoj Europi.

Potpuno autonomna regija, Madeira ima vlastitu vladu i vlastite zakone, što ju čini iznimno atraktivnom za investitore bilo da se radi o ulaganju u nekretnine, hotelske projekte ili druge turističke aktivnosti.

Ovaj otok također je i centar za digitalne nomade – to je prva destinacija u Europi koja je za njih izgradila čitavo selo, Ponta do Sol – a može se pohvaliti i činjenicom da su upravo tamo kupljene prve nekretnine u Portugalu isključivo kriptovalutama, u sklopu projekta Prometheus.

“Investitori u kriptovalute često žele diverzificirati svoje investicije, a varijacije bitcoina to opravdavaju,” kaže EBD. “Povijesno visoka cijena te kriptovalute može biti prilika za investiranje u nekretninu u Madeiri.”

“Jugoistok otoka je zanimljiva ako tražite novije, luksuznije vile s bazenima (Paul do Mar, Jardim do Mar, Calheta). Funchal i Camara dos Lobos dobra su opcija za investiranje u luksuzne stanove,” dodaju.

Madeira također nudi i program zlatne vize, iako je on ograničen drugdje u Portugalu, što omogućuje dobivanje portugalskog državljanstva putem investicija.

6. Pariz, Francuska: Najbolji za ulaganje u startupove

NAJBOLJI PO: Startupovi, život nakon posla, investicije u nekretnine, avione, elektronske i luksuzne industrije, hostele i dizajn

Najčešće se o Parizu razmišlja kao idealnom mjestu za investiranje u nekretnine ili tvrtke za luksuznu odjeću: tamo se nalaze sjedišta tvrtki poput Louboutina, Diora i LVMH-a. Ipak, Pariz je također sjedište industrija aviona, elektronike, tekstila, kemikalija, obrade hrane, automobila i, naravno, turizma.

“Bez obzira na to želite li proizvoditi nešto nastalo u Parizu ili Francuskoj ili jednostavno imati koristi od velikog bazena talenata za svoj startup ili kompaniju, Pariz je odličan izbor,” naglašava EBD.

“U proteklih 10 godina, Francuska je smanjila birokraciju vezanu za poduzetništvo i olakšala osnivanje ili preprodaju biznisa. Što se startupova tiče, Francuska je ostvarila ogroman napredak, inspirirana pogotovo Sillicijskom dolinom, uz prisutnost velikog broja investicijskih fondova i poslovnih anđela i smanjene troškove preprodaje uz niže poreze, koji su nekoć bili značajni,” kažu u EBD-u. “Ove regulacije omogućile su gradu da u samom središtu održi najveći svjetski digitalni biznis centar. MIT Technology Review Pariz smješta u top 8 najboljih središta za inovaciju na svijetu. Najamnina je možda skupa, u početku ćete možda živjeti u malom stanu, ali u Parizu možete sanjati velike snove.”

7. Varšava, Poljska: Najbolja za ulaganje u IT

NAJBOLJI PO: IT, financije, niski troškovi poslovanja, međunarodne kompanije

Poljska se smatra jednom od najboljih destinacija za investiranje u Europi, bez obzira na to radi li se o multinacionalnim ili malenim ili srednjim tvrtkama.

“Poljska nudi mnoge porezne olakšice koje su pogotovo atraktivne u Varšavi, glavnom gradu ove velike i privlačne zemlje,” objašnjava EBD.

“Varšava se smatra jednom od najboljih destinacija za investitore u čitavoj zemlji, gdje su najamnine, kao i plaće, u prosjeku 60 posto jeftinije nego u Berlinu i dvostruko jeftinije nego u Dublinu, na primjer. A tržište nudi bogatu ponudu za financijske i IT profesionalce,” dodaju.

Varšava ima modernu zračnu luku odlično povezanu s ostatkom Europe, a graniči s drugim tržištima poput Slovačke, Mađarske ili Rumunjske koja nude vješte radnike po kompetitivnim cijenama.

Sigurnost je dvostruko bolja nego u Barceloni, pokazuju podaci o zločinima u Europi.

Poljska također ima jedan od najvećih gospodarskih rasta u Europi, a posljednji nacionalni izbori ojačali su veze između Poljske i njenih partnera u Europskoj uniji.

8. La Gomera, Kanarski Otoci, Španjolska: Najbolja za ranu mirovinu

NAJBOLJI PO: Financijska neovisnost u ranoj mirovini, obiteljski projekti, ljubitelji prirode, turistička industrija

“Solidni profesionalni projekt može biti izgrađen na suncu,” kaže EBD. “Kombinirajte investicije u nekretnine, sezonski najam i rad na daljinu, a istovremeno iskoristite veliki bazen vještina lokalnog stanovništva i stranaca koji govore nekoliko jezika, uključujući njemački, španjolski i engleski.

Uz slobodne aktivnosti u prirodi, surfanje, planinarenje i obilje plaža, La Gomera nudi odličnu okolinu za život i opciju za zapošljavanje nezavisnih radnika za, kaže EBD, “programiranje, tečajeve učenja na daljinu, ili razvoj hibridnih prostora koji kombiniraju rad i život za digitalne nomade ili sezonalni najam za planinare, surfere i ljubitelje prirode. Stanovnici La Gomere dobri su radnici i poštuju rokove.”

Iako je taj otok malen, njegova blizina Tenerifima – glavnom otoku Kanarskog otočja – čini ga iznimno atraktivnim po pitanju potencijala.

Cijena po metru kvadratnom u La Gomeri iznosi oko 1.932 eura, što je tri puta jeftinije nego u Barceloni i dvostruko jeftinije nego u Madridu. Cijene kratkoročnog najma su oko 700 eura mjesečno u prostorima za zajednički život i do 1.200 eura po sobi mjesečno.

9. Leuven, Belgija: Najbolji za investicije u inovacije

NAJBOLJI PO: ManuTech, startupovi, biotehnologija, industrija hrane i pića, inovacije, zaposlenici s visokim kvalifikacijama i vještinama

Leuven se smatra jednim od najtolerantnijih gradova Europe, a radi se o iznimno dinamičnoj destinaciji u belgijskoj Flandriji. Na samo pola sata od Bruxellesa, glavnog grada EU-a, u Leuvenu se nalaze neke od najprestižnijih škola na kontinentu.

To je studentski grad, a za mlade radnike nudi kvalitetne događaje tijekom čitave godine, kao i odličan život nakon posla. Cijene nekretnina cjenovno su pristupačnije od onih u ekskluzivnijim četvrtima Bruxellesa, a uz to nude i bolju kvalitetu života i veću sigurnost. Stopa kriminala jedna je od najnižih u Europi, čak četiri puta niža nego u glavnom belgijskom gradu.

“Veliki broj uglednih sveučilišta kompanijama nudi odlično obučene zaposlenike i Leuven čini svjetski relevantnim gradom po pitanju inovacije i razvoja,” kaže EBD.

10. Milano, Italija: Najbolji za investicije u fintech i modu

NAJBOLJI PO: Fintech, moda, hrana, farmaceutska industrija

Milano je već desetljećima jedan od gospodarskih centara Italije. Na teritoriju grada nalazi se sjedište čak 800.000 tvrtki, a regionalni BDP premašuje 390 milijardi eura. Zbog toga je logično da je upravo ovaj grad jedna od najboljih europskih destinacija za biznis.

“S pogodnim poreznim zakonima i fiskalnim poticajima, Milano stranim investitorima nudi i bogat ekosustav za povećanje inovacije, kao i snažan bazen talenta s manjim troškovima nego u većini sličnih destinacija u Europi,” piše EBD.

Gotovo polovica talijanskih fintech kompanija ima sjedište u Milanu, a grad se ističe i kao legendarni centar svjetske mode: gotovo 11.000 modnih kompanija nalazi se upravo tamo. U Milanu se inovacija susreće s tradicionalnim vještinama, pa sada kožare u tom gradu nude kože proizvedene od povrća koje donose revoluciju u modnu industriju.

