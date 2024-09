Forbes donosi popis najplaćenijih TV producenata godine (video)

Kreiranje hit-serije poput South Parka, Zakona i reda ili Teorije velikog praska nekoć je donosilo veliko bogatstvo, ali nova generacija producenata u oslabljenoj TV ekonomiji još uvijek zarađuje na stvaranju serija koje su idealne za repriziranje.

“Nema više gomile novca,” kaže veteran iz svijeta zabave, govoreći o ugovorima koje danas dobivaju TV producenti. Prije pet godina, na vrhuncu takozvanih streaming ratova, studiji i tech kompanije – ohrabreni niskim kamatnim stopama i optimizmom s Wall Streeta – natjecali su se za rast pretplatnika pod svaku cijenu. Broj TV serija tada je po prvi put premašio 500, a kreatori čiji sadržaj se uspio probiti i postati popularan u mainstreamu zarađivali su velike cifre. Najmanje deset producenata potpisalo je u tom periodu ugovore koji su garantirali devet znamekni, a još deset je u četverogodišnjim i petogodišnjim ugovorima zaradilo više od 50 milijuna dolara.

Sada je većina tih ugovora istekla ili će isteći kroz nekoliko mjeseci, a ti kreatori nalaze se u mnogo drugačijem svijetu. Pandemija, dva štrajka u Hollywoodu i opsežna rezanja troškova – da ne spominjemo nedostatak hitova – nanijeli su štetu tržištu, narudžbama i ugovorima.

Ipak, još uvijek postoji šačica kreatora s nevjerojatnom zaradom – to su redom stariji producenti koji svake godine uzimaju postotak profita (od 100 milijuna dolara naviše) od ogromnih hitova poput Simpsona i Teorije velikog praska.

Petero njih na ovogodišnjem popisu najplaćenijih zaradilo je u proteklih 12 mjeseci više od 100 milijuna dolara, čak i nakon isplate naknada agentima, menadžerima i odvjetnicima. Matt Stone i Trey Parker (South Park), producent Tyler Perry (BET), Dick Wolf (Zakon i red), James L. Brooks i Matt Groening (Simpsoni) i Chuck Lorre (Teorija velikog praska) zaradili su više od polovice od ukupno 1,2 milijarde dolara, koliko je nagomilalo najplaćenijih 20. Jaz bi bio još veći da su na popis dodani producenti legendarnih Prijatelja, Kevin Bright, Marta Kauffman i David Crane, ali popis je ograničen na one producente koji su u protekloj godini proizveli novu seriju za emitiranje.

Za mlađu generaciju producenata koji stasaju u ovom novom svijetu televizije i često još uvijek rade na svojoj prvoj hit seriji, ugovori gotovo nikada ne premašuju 10 milijuna dolara. Ta generacija često je raznovrsnija iz perspektive rase, roda i seksualne orijentacije, a mali su izgledi da će tako skoro doseći taj najviši rang po pitanju zarade.

Ipak, u Hollywoodu se sudbine mijenjaju svjetlosnom brzinom, tako da je teško reći kako će se stvari razviti. U međuvremenu, Forbes donosi najplaćenije TV producente 2024. godine. Punu rang-listu najplaćenijih 20 možete pogledati OVDJE, a Forbes Hrvatska izdvaja najboljih 10:

1. Matt Stone i Trey Parker

162 milijuna dolara (180 milijuna dolara bruto)

Dia Dipasupil / Getty images / Profimedia

Dvojac koji je osmislio South Park i njegove osnovnoškolce prostačkog humora još uvijek su lideri industrije, i to zahvaljujući šestogodišnjem ugovoru vrijednom 935 milijuna dolara. Potpisali su ga s kućom ViacomCBS 2021. godine. Parker i Stone u nedavnom su intervjuu za Vanity Fair izjavili kako će pauzirati produkciju serije dok ne završe predsjednički izbori u SAD-u. “Ne znam što više možemo reći o Trumpu,” rekao je tada Parker. Njihov popularni mjuzikl The Book of Mormon još uvijek je na Broadwayu i West Endu, a u Australiju dolazi sljedeće godine.

2. Tyler Perry

136 milijuna dolara (147 milijuna dolara bruto)

Jackie Brown / SplashNews.com / Splash / Profimedia

“Vlasništvo mijenja sve,” rekao je Perry za Forbes 2020. godine. Iz udobnog studija Tyler Perry Studios, u predgrađu Atlante, ovaj 54-godišnji milijarder kreira sav svoj sadržaj, čiji je potpuni vlasnik. Prodaje licence mrežama i distributorima poput BET-a, gdje je emitirao 10 serija u proteklih godinu dana. Također je producirao i tri filma (dva na Amazonu, jedan na Netflixu) i postepeno vratio kontrolu nad pravima za svoj katalog, uključujući i kultnu franšizu Madea koja donosi milijune dolara profita.

3. James L. Brooks i Matt Groening

135 milijuna dolara (143 milijuna dolara bruto)

Chris DELMAS / Visual / Profimedia

Nakon više od 750 epizoda nevjerojatnih 35 godina emitiranja, najpoznatija obitelj Springfielda, Simpsoni, ne pokazuju znakove usporavanja. Ne usporava ni pritok novca. Brooks i Groening (jedan od kreatora Sam Simon preminuo je 2015.) dobivaju naknade za izvršne producente svake godine, iako više ne sudjeluju u produkciji animirane serije koja je sada u svojoj 36. sezoni. Još vrjednija je ogromna arhiva serije, koja je u ugovoru za streaming na platformi Disney+ donijela više od milijardu dolara zarade. Istovremeno, Groeningova druga serija, znalcima omiljena Futurama, vratila se ovog srpnja na platformu Hulu u 12. sezoni.

4. Dick Wolf

124 milijuna dolara (146 milijuna dolara bruto)

David Livingston / Getty images / Profimedia

Wolfovo carstvo kriminalističkih serija u potpunosti dominira rasporedima emitiranja TV kuća. Skraćivanje sezona zbog štrajkova u Hollywoodu vjerojatno je Wolfa pogodilo više nego bilo kojeg drugog kreatora, ali 77-godišnjeg kralja televizije ne treba žaliti: Forbes ga je u siječnju proglasio milijarderom.

5. Chuck Lorre

110 milijuna dolara (130 milijuna dolara bruto)

Chuck Lorre Venice Family Clinic’s Inaugural HEART (Health And Art) Gala, Arrivals, Culver City, California – 11 May 2024,Image: 872162516, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: CraSH / Shutterstock Editorial / Profimedia

Lorre još uvijek zarađuje od ugovora sklopljenih tijekom zlatnog doba TV produkcije: njegove serije Dva i pol muškarca, Teorija velikog praska i Mladi Sheldon još uvijek donose ogroman profit. Tijekom prošle godine samo jedan postotni bod participacije u Teoriji velikog praska donosio je do 5 milijuna dolara, ovisno o uvjetima, a ne treba reći da Lorre kontrolira mnogo više od jednog postotnog boda.

Iako je prošle godine Mladi Sheldon završio s emitiranjem, Lorre još uvijek ima pune ruke posla za Warner Bros. Prošle jeseni je na Maxu predstavio 10 epizoda serije Bookie, a spinoff Teorije velikog praska, George & Mandy’s First Marriage, u listopadu dolazi na CBS.

6. Seth MacFarlane

76 milijuna dolara (101 milijun dolara bruto)

Robyn Beck / AFP / Profimedia

MacFarlane ima koristi i od novog i od starog funkcioniranja televizije. Još uvijek uživa u velikom profitu za pisanje, produciranje i posuđivanje glasa u više od 400 epizoda serije Family Guy i 300 epizoda serije American Dad, a s Universal Televisionom potpisao je 40 milijuna godišnje vrijedan ugovor za razvoj novih projekata, uključujući i kreiranje serije od osam epizoda temeljene na njegovoj franšizi Ted.

7. Shonda Rhimes

58 milijuna dolara (68 milijuna dolara bruto)

StillMoving.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Četvrta sezona vruće povijesne serije Bridgerton srušila je rekorde gledanosti na Netflixu, a Shonda Rhimes zaradila je milijune zahvaljujući ugovoru s Netflixom koji je strukturiran s bonusima i nagradama za uspjeh. Još uvijek je iznimno popularna i njena ranija serija, Grey’s Anatomy, čija 21. sezona kreće s emitiranjem u listopadu.

8. Larry David

48 milijuna dolara (56 milijuna dolara bruto)

PG / INSTAR Images / Profimedia

Za nekog tko govori da je karijeru sagradio na prigovaranju zbog posla, ovaj 77-godišnji komičar poprilično je zaposlen. David je napisao i glumio u 12. i (vjerojatno) posljednjoj sezoni serije Bez oduševljenja, molim ovog proljeća, a ove jeseni najavio je turneju u 10 gradova gdje će “neformalno razgovarati” s različitim moderatorima. Seinfeld, čiji je jedan od kreatora, još uvijek je nevjerojatno popularan na Netflixu, gdje zarađuje oko 100 milijuna dolara godišnje za ekskluzivna prava za streaming. Drugim riječima, godina je bila jako, jako, jako dobra.

9. JJ Abrams

47 milijuna dolara (55 milijuna dolara bruto)

VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Kada je Warner Bros. 2019. godine potpisao petogodišnji ugovor vrijedan 250 milijuna dolara za Abramsovu seriju Bad Robot, vizija je bila povezani svijet serija inspiriranih stripovima izdavačke kuće D.C. i SF serije Demimonde. Ništa od toga nije se ostvarilo. Ipak, 58-godišnji Abrams radio je na hitu Presumed Innocent (Apple+) i animiranoj seriji Batman: Caped Crusader (Amazon), što je bilo dovoljno da zaradi novi ugovor od Warnera, ali ipak za manji iznos. Abrams još uvijek solidno zarađuje od svog rada na franšizama Ratovi zvijezda i Nemoguća misija.

10. Greg Berlanti

40 milijuna dolara (47 milijuna dolara bruto)

Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

52-godišnji Berlanti prodao je svoj udio u prošlom i budućem profitu svog TV kataloga u ugovoru s Warner Bros-om iz 2018. godine. U to vrijeme Berlanti je rušio rekorde za najviše serija koje se emitiraju istovremeno – 18 tijekom sezone 2019. godine – od kojih je većina proizvedena u sklopu svijeta stripova izdavača D.C. za CW. Među njima su bile i popularne serije Arrow i The Flash. Usprkos činjenici što je CW većinu originalnog programa prošle godine ukinuo, Berlanti još uvijek ima posla: sklopio je ugovor s Netflixom u sklopu kojeg je u svibnju izišao film Atlas s Jennifer Lopez u glavnoj ulozi. Također je režirao u dramu Fly Me to the Moon, uz investiciju Applea, koji je u srpnju potonuo na kinoblagajnama.

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes; Lisette Voytko-Best, Forbes

Link: The Highest-Paid TV Showrunners 2024

(Prevela: Nataša Belančić)