Forbes donosi popis najunosnijih ljetnih koncertnih turneja 2024. godine. Jedna je posebno značajna

Taylor Swift na tronu je drugu godinu zaredom: pobijedila je Coldplay, Zacha Bryana i legendarnog Brucea Springsteena. Forbes donosi pogled u rekordnu godinu za industriju glazbe u kojoj je 10 najuspješnijih glazbenika ukupno od turneja zaradilo 3 milijarde dolara.

Kada neki izvođač ima godinu kakva je 2023. bila za Taylor Swift – njena turneja Eras srušila je rekorde, a ona sama postala je milijarderka – nije teško zamisliti koji je sljedeći korak: još jedna turneja.

Sa 65 koncerata diljem Europe, Azije i Oceanije 2024. godine, Forbes procjenjuje kako je Swift zaradila 1,15 milijardi dolara bruto prije poreza i naknada, a njena zarada prije poreza iznosi 400 milijuna dolara, odnosno stotinu milijuna dolara više nego prošle godine. Prema konzervativnim procjenama Forbesa njeno bogatstvo sada iznosi 1,6 milijardi dolara.

Godina je bila rekordna i za glazbenu industriju općenito. Pollstar je zabilježio porast broja prodanih ulaznica, koncerata i ukupne zarade za umjetnike na godišnjoj razini. Uz to, u 2024. godini cijena ulaznica bila je najviša ikada – gotovo 127 dolara po ulaznici.

“Uopće nije upitno da je danas ići na turneju mnogo skuplje nego ikada prije,” kaže agent Jbeau Lewis čiji klijent je megazvijezda trapa Bad Bunny, šesti na ovogodišnjoj listi. “Evolucija tehnologije i određivanja cijene ulaznica omogućila je turnejama da zarade više no ikada prije, što nadoknađuje veliki dio tih povećanih troškova.”

Za uspjeh je ključno imati veliku bazu fanova na svakoj postaji, kaže veteranski odvjetnik u glazbenoj industriji Peter Paterno. “Neke turneje nisu zadovoljne jer organiziraju koncerte na mjestima gdje nemaju obožavatelje,” kaže on i za primjer navodi otkazanu turneju Jennifer Lopez.

Forbes procjenjuje kako je 10 najuspješnijih izvođača na turnejama od siječnja do kraja kolovoza uprihodilo više od 3 milijarde dolara, što je gotovo 10 posto više u odnosu na isti period prošle godine. Osim Taylor Swift, na popisu se našla i grupa Coldplay, čija turneja Music of the Spheres je donijela oko 131 milijun dolara, kao i milijarder Bruce Springsteen koji je na turneji postao bogatiji za 101 milijun dolara.

Sljedeće godine ovaj popis mogao bi izgledati mnogo drugačije, budući da će Eras završiti u prosincu, a neka od velikih imena – Billie Eilish, Metallica i BTS među ostalima – najavila su turneje za sljedeću godinu.

Što se 2024. tiče, donosimo Forbesov popis 10 najuspješnijih ljetnih koncertnih turneja:

1. Taylor Swift

The Eras Tour

BROJ KONCERATA: 65 BRUTO PRIHODI 2024: 1,15 milijardi dolara ZARADA: 400 milijuna dolara

Album – Archivo ABC – Ignacio Gil / Album / Profimedia

Uz 65 održanih koncerata ove godine, Swift je u travnju objavila i svoj 11 studijski album, The Tortured Poets Department. Album je postao najslušaniji u povijesti Spotifyja unutar 12 sati od objave. Pjesme su ubrzo dodane na popis za izvedbu na turneji, a Swift je samo od odjeće, razglednica i drugih predmeta vezanih za turneju zaradila 70 milijuna dolara.

2. Coldplay

Music of the Spheres Tour

BROJ KONCERATA: 40 BRUTO PRIHODI 2024: 302 milijuna dolara ZARADA: 131 milijun dolara

COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Chris Martin i ostatak benda prestigli su Eltona Johna i njegovu turneju Goodbye Yellow Brick Road i postali najveći rock sastav u povijesti glazbenih turneja. John je 2023. godine držao rekord s 939 milijuna dolara, a Coldplay se sada popeo na 946 milijuna dolara, a još nisu gotovi. Još je impresivnije da je od početka turneje 2022. godine za njihove koncerte prodano 8,8 milijuna karata: ranije je rekord držao U2 s 7,3 milijuna prodanih ulaznica.

3. Zach Bryan

Quittin’ Time Tour

BROJ KONCERATA: 63 BRUTO PRIHODI 2024: 318 milijuna dolara ZARADA: 113 milijuna dolara

MediaPunch Inc / Alamy / Alamy / Profimedia

Bryanov brend melankolične country glazbe učinio ga je najplaćnijim country glazbenikom 2024. godine – procjenjuje se kako je od početka godine zaradio 113 milijuna dolara. Ovaj veteran američke mornarice i pjevač “Something in the Orange” još uvijek ima zakazane koncerte po sjevernoj Americi do kraja godine, što znači da će zarada samo rasti.

4. Bruce Springsteen

Springsteen and E Street Band 2024 Tour

BROJ KONCERATA: 36 BRUTO PRIHODI 2024: 250 milijuna dolara ZARADA: 101 milijun dolara

Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia

Najdraži sin New Jerseya na svojoj svjetskoj turneji uputio se u Europu i zaradio oko 101 milijun dolara. Forbes procjenjuje kako Springsteenovo bogatstvo sada iznosi 1,2 milijarde dolara. Boss je zaslužio svoje mjesto među legendama rocka predstavljajući radničku klasu, a audio snimke svakog njegovog koncerta dostupne su online, a dokumentarac o turneji na Hulu dolazi 25. listopada.

5. P!nk

Trustfall Tour

BROJ KONCERATA: 44 BRUTO PRIHODI 2024: 267 milijuna dolara ZARADA: 87 milijuna dolara

Justin Ng / Avalon / Profimedia

Turneja slavne P!nk zove se Trustfall – što ima smisla, budući da 45-godišnja glazbenica pjeva dok visi u zraku. Ove je godine na 44 koncerta u njenoj glazbi uživalo više od 2,1 milijuna obožavatelja, što znači da je samo Taylor Swift nadmašila P!nk u broju gledatelja koncerata ove godine.

6. Bad Bunny

Most Wanted Tour

BROJ KONCERATA: 63 BRUTO PRIHODI 2024: 208 milijuna dolara ZARADA: 76 milijuna dolara

Nahira Montcourt / Zuma Press / Profimedia

Nakon što je 2023. godinu odlučio provesti odmarajući se, Bad Bunny sada je završio svoju turneju Most Wanted sa zaradom od 76 milijuna dolara. 30-godišnji kralj trapa, kako ga zovu, uglavnom pjeva na španjolskom i tako dokazuje kako je glazba latinske Amerike ušla u mainstream. “Ako odete na koncert Taylor Swift, da, većina ljudi govori engleski, ali puno njih govori i španjolski,” kaže za Forbes Bunnyjev agent Jbeau Lewis. “Ima mnogo više zajedničkih fanova nego što se misli.”

7. Madonna

Celebration Tour

BROJ KONCERATA: 47 BRUTO PRIHODI 2024: 135 milijuna dolara ZARADA: 63 milijuna dolara

Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Madonna je u posljednjem dijelu svoje turneje Celebration zaradila oko 63 milijuna dolara, a Forbes procjenjuje kako se sada njeno bogatstvo popelo na 877 milijuna dolara. 66-godišnja Material Girl završila je svoju turneju besplatnim koncertom u Rio de Janeiru na koji je došlo oko 1,6 milijuna ljudi, što je rekord za najveću publiku na jednom koncertu.

8. Justin Timberlake

Forget Tomorrow Tour

BROJ KONCERATA: 33 BRUTO PRIHODI 2024: 128 milijuna dolara ZARADA: 55 milijuna dolara

PapCulture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Timberlake je u lipnju uhićen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, ali to ipak nije uništilo njegovu svjetsku turneju. Zaradio je oko 55 milijuna dolara i prodao više od milijun ulaznica.

9. Luke Combs

Growin’ Up and Gettin’ Old Tour

BROJ KONCERATA: 28 BRUTO PRIHODI 2024: 167 milijuna dolara ZARADA: 54 milijuna dolara

Jason Kempin / Getty images / Profimedia

Nakon što je postao viralan 2023. godine obradom pjesme “Fast Car” pjevačice Tracy Chapman, Combs je imao i iznimno uspješnu 2024. godinu: zaradio je oko 54 milijuna dolara od svoje turneje u sjevernoj Americi. Sljedeće godine ide u Oceaniju i po prvi put održati koncerte u Australiji i Novom Zelandu.

10. U2

Achtung Baby Live Tour

BROJ KONCERATA: 14 BRUTO PRIHODI 2024: 86 milijuna dolara ZARADA: 51 milijun dolara

Amiee Stubbs/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Iako su u Las Vegasu ove godine održali samo 15 koncerata, legendarni rockeri zaradili su 51 milijun dolara prije poreza, odnosno 8 milijuna dolara bruto po koncertu. To je još impresivnije ako se uzme u obzir da tehnološki nadrealan Sphere u Vegasu ima kapacitet od samo 17.000 sjedala.

Autor originalnog članka: Lisette Voytko-Best, Forbes

Link: The Top-Earning Summer Concert Tours Of 2024

(Prevela: Nataša Belančić)