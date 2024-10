Forbes donosi rang-listu najplaćenijih NBA igrača za 2024. godinu: Probio se Luka Dončić

LeBron James je nepobjediv: rekordnom zaradom je zadržao titulu najplaćenijeg košarkaša NBA lige jedanaestu godinu zaredom, a predvodi skupinu od 10 megazvijezda koji su ove sezone zaradili ukupno 787 milijuna dolara.

LeBron James, najstariji aktivni igrač NBA lige, u prosincu će navršiti 40 godina. Veličanstvena karijera zvijezde Lakersa možda se polako približava svojem kraju, ali on još uvijek nadigrava mnogo mlađe rivale, kako na parketu, tako i kada je riječ o zaradi.

Već jedanaestu godinu zaredom James je najplaćeniji košarkaš lige – u sezoni 2024.-2025. zaradit će 48,7 milijuna dolara, a procjenjuje se kako godišnje dobiva još 80 milijuna godina od sponzorstava, licenci i drugih poslovnih pothvata. Njegova ukupna zarada od 128,7 milijuna dolara najviša je u 15-godišnjoj povijesti Forbesovog rankinga najplaćenijih košarkaša NBA-ja.

Ove godine, najplaćenijih deset zaradilo je ukupno 787 milijuna dolara, nadmašivši rekord od 751 milijuna dolara postavljen 2022. godine. Novi iznos uključuje i oko 293 milijuna dolara ukupne zarade izvan košarkaških dvorana, gdje popis uz Jamesa predvode i Stephen Curry (50 milijuna dolara), Kevin Durant (50 milijuna dolara) i Giannis Antetokounmpo (45 milijuna dolara). Samo pet aktivnih sportaša u cijelom svijetu – Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Rory McIlroy i Shohei Ohtani – zarađuju više od 45 milijuna dolara od pothvata izvan samog sporta, pokazuju procjene Forbesa.

Prava priča o enormnim zaradama igrača ipak se odvija na parketu. Kolektivni ugovor o pregovaranju lige osigurava da igračima ukupno ostaje oko 50 posto prihoda vezanih za košarku, a ogromni prihodi lige – oko 13 milijardi dolara u prošloj sezoni – menadžerima otvaraju mnoge prilike za trošenje. Prve godine kada je bio najplaćeniji igrač lige, James je imao plaću od 20,6 milijuna dolara. Ove godine će tu cifru premašiti čak 82 igrača, pokazuju podaci baze podataka Spotrac.

Na prošlogodišnjoj listi među prvih 10 nije bilo Luke Dončića, ali je bio Nikola Jokić – koji se ove godine u žestokoj konkurenciji nije uspio probiti među 10 najplaćenijih igrača NBA.

Ovo je 10 najplaćenijih igrača NBA lige u ovoj godini:

1. LeBron James

128,7 milijuna dolara

DOB: 39 godina KLUB: L.A. Lakers KOŠARKA: 48,7 milijuna dolara IZVAN TERENA: 80 milijuna dolara

Candice Ward-Imagn Images via REUTERS

Nakon što je u srpnju potpisao novi dvogodišnji ugovor s Lakersima, vrijedan 104 milijuna dolara, James je također osigurao i da će još jednom ući u povijest, ovaj put kao prvi otac koji će zaigrati zajedno sa svojim sinom, Bronnyjem Jamesom.

Van terena, James – prvi aktivni igrač NBA-ja kojeg je Forbes proglasio milijarderom – u svoj portfelj je dodao partnerstva s tvrtkama DraftKings, Fanatics i Hennesy, a investirao je i u novu komercijalnu granu golf toura, PGA Tour Enterprises. Njegova producentska kuća Uninterrupted producirala je dokumentarni serijal Uninterrupted: The Real Stories of Basketball i Netflixov dokumentarni serijal Starting 5. James je također u ožujku pokrenuo novi podcast, imena Mind the Game.

2. Stephen Curry

105,8 milijuna dolara

DOB: 36 godina KLUB: Golden State Warriors KOŠARKA: 55,8 milijuna dolara IZVAN TERENA: 50 milijuna dolara

Ethan Miller / Getty images / Profimedia

U kolovozu je Curry potpisao produljenje ugovora na još godinu dana, ali po prvi puta će morati predvoditi Golden State bez svojeg “Splash Brothera”, Klaya Thompsona. “To je jedna od onih stvari koje mi je teško progutati jer nikada nisam zamišljao da će se dogoditi,” rekao je Curry za NBA.com u srpnju nakon što je Thompson potpisao ugovor s Dallas Mavercksima.

Stvari su se za Curryja promijenile i izvan košarkaških dvorana, i to nabolje. Ove godine je producirao humorističnu seriju Mr. Throwback, u kojoj je i glumio, a investirao je i u dvije kompanije za pića: Nirvana Water Sciences i PLEZi Nutrition – brend za pića za djecu među čijim je osnivačima i Michelle Obama. Curry je navodno platio i 8,5 milijuna dolara za komercijalnu zgradu u San Franciscu u kojoj će biti sjedište tvrtke Thirty Ink koja obuhvaća sve njegove poslovne pothvate. Uz to, golf tour Underrated, kojeg je osnovao sa željom proširenja raznolikosti u tom sportu, širi se u Europu.

3. Kevin Durant

99,9 milijuna dolara

DOB: 36 godina KLUB: Phoenix Suns KOŠARKA: 49,9 milijuna dolara IZVAN TERENA: 50 milijuna dolara

Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Durantu je nedostajalo samo 100.000 dolara da postane treći NBA igrač koji je ove sezone dosegnuo deveteroznamenkastu ukupnu zaradu. Ipak, uskoro bi se trebao pridružiti ekskluzivnim klubu od samo 17 aktivnih sportaša kojima je to u povijesti pošlo za rukom: sljedeće sezone dobit će povišicu od 3,4 milijuna dolara. Ovog ljeta Durant je postao prvi košarkaš koji je osvojio čak četiri zlatne medalje na Olimpijskim igrama.

Tik prije odlaska u Pariz, Durant je objavio ugovor s sportskim pićima Prime, proširivši tako portfelj koji već uključuje Nike, FanDuel i 2K. Nedavno je također kupio udio u nogometnom klubu Paris Saint-Germain.

4. Giannis Antetokounmpo

93,8 milijuna dolara

DOB: 29 godina KLUB: Milwaukee Bucks KOŠARKA: 48,8 milijuna dolara IZVAN TERENA: 45 milijuna dolara

MILWAUKEE, WISCONSIN – OCTOBER 14: Giannis Antetokounmpo #34 of the Milwaukee Bucks walks backcourt during a preseason game against the Chicago Bulls at Fiserv Forum on October 14, 2024 in Milwaukee, Wisconsin.,Image: 921931680, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

U siječnju je Antetokounmpo objavio kako je pokrenuo produkcijsku kompaniju Improbable Media, a dokumentarac Giannis: The Marvelous Journey počeo se prikazivati na Amazonu mjesec dana kasnije. Među sljedećim projektima izdvaja se film u stilu Ocean’s Eleven, smješten u Grčkoj. Antetokounmpo je također nosio zastavu svoje domovine, Grčke, na ovogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu.

5. Damian Lillard

64,8 milijuna dolara

DOB: 34 godine KLUB: Milwaukee Bucks KOŠARKA: 48,8 milijuna dolara IZVAN TERENA: 16 milijuna dolara

Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Nakon što su Bucksi ispali iz playoffa u svibnju – što je bilo razočarenje za Lillarda u njegovoj prvoj sezoni u tom klubu – ovaj All-Star je počeo žestoko trenirati. Još uvijek je vezan za Portland, gdje je proveo 11 sezona igrajući u dresu Trail Blazersa: vlasnik je autosalona u blizini grada, a u siječnju je postao prvi sportaš po kojemu je nazvan teren u tamošnjem sjedištu Adidasa za sjevernu Ameriku. U rujnu je dobio i prvu ikada nagradu za utjecaj na zajednicu Bill Walton. Nagradu dodjeljuje zaklada Maurice Lucas, a Lillard ju je dobio zbog svojeg dobrotvornog rada u gradu.

6. Joel Embiid

61,4 milijuna dolara

DOB: 30 godina KLUB: Philadelphia 76ers KOŠARKA: 51,4 milijuna dolara IZVAN TERENA: 10 milijuna dolara

Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia

Embiid je u rujnu potpisao trogodišnje produljenje ugovora vrijedno 192,9 milijuna dolara, a čini se kako je odlučan da će ove godine pridonijeti timu koliko god može nakon što je u prethodnih nekoliko sezona bio opterećen ozljedama. Superstar iz Kameruna nedavno je reporterima rekao kako je izgubio “petnaestak” kilograma između sezona i kako će slijediti savjete trenera i sačuvati se od ozljeda kako bi ostao svjež za playoff. “Oni znaju da moraju učiniti sve što mogu, udariti me, uzeti mi stvari, samo da ne iziđem na taj parket,” rekao je Embiid uz smješak reporterima. “Možda ću se naljutiti, možda ću psovati, ali to je taj odnos.” Embiid je pojačao i svoje poslovne pothvate novim ugovorom za tenisice s brendom Sketchers.

7. Jimmy Butler

58,8 milijuna dolara

DOB: 35 godina KLUB: Miami Heat KOŠARKA: 48,8 milijuna dolara IZVAN TERENA: 10 milijuna dolara

Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia

Bulter je 2021. godine osnovao brend kave BigFace, a kompanija sada otvara svoj prvi trajni dućan u Miamiju. Nakon pet godina u Heatu, Butlerova budućnost u ovom gradu nešto je manje stabilna: Možda 2025. godine postane i slobodni agent.

8. Devin Booker

58,2 milijuna dolara

DOB: 27 godina KLUB: Phoenix Suns KOŠARKA: 49,2 milijuna dolara IZVAN TERENA: 9 milijuna dolara

Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Booker će ovog mjeseca navršiti 28 godina, a već ima vlastitu liniju Nike tenisica koje su naširoko hvaljenje čak i prije službenog predstavljanja prošle sezone. Posebno izdanje tenisica poklonio je svakom članu košarkaškog kluba sveučilišta Michigan State kada su Sunsi igrali u Detroitu.

9. Luka Doncic

58 milijuna dolara

DOB: 25 godina KLUB: Dallas Mavericks KOŠARKA: 43 milijuna dolara IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

David Berding / Getty images / Profimedia

Nakon igranja u NBA finalu prošle sezone, Dončić je postao najmlađi košarkaš na ovogodišnjem popisu, kao i jedan od samo pet sportaša mlađih od 25 godina uvrštenih na ovogodišnju Forbesovu rang-listu najplaćenijih sportaša na svijetu. To je dijelom i zbog konstantnog rasta broja sponzora: u travnju je slovenski superstar u svoj portfelj dodao Gatorade, a tu su i partneri poput Jordan Branda, Nerfa i slovenske turističke zajednice.

10. Bradley Beal

57,7 milijuna dolara

DOB: 31 godina KLUB: Phoenix Suns KOŠARKA: 50,2 milijuna dolara IZVAN TERENA: 7,5 milijuna dolara

JoeChristian Petersen / Getty images / Profimedia

Uz Kevina Duranta i Devina Bookera, Beal je treći igrač Phoenix Sunsa na popisu desetorice najplaćenijih. Beal ulazi u drugu sezonu u ovom klubu, a nedavno je reporterima rekao kako ga novi trener Mike Budenholzer potiče da igra agresivnije. To je samo predsezona, ali rani rezultati su dobri i Beal više podsjeća na onog igrača koji je triput uvršten u All-Star tim nego verziju koja je prošle sezone bila opterećena ozljedama.

Autor originalnog članka: Brett Knight, Forbes

Link: The NBA’s Highest-Paid Players 2024

(Prevela: Nataša Belančić)