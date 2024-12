Kako izgleda Forbesov popis 30 ispod 30 za 2025. godinu?

Njima vjetar u leđa daju milijarde dolara investicija i stotine milijuna obožavatelja na društvenim mrežama, a dolaze iz gradova diljem sjeverne Amerike. Forbes donosi analizu svoje godišnje liste 30 ispod 30.

Za sve vizionare uvrštene u Forbesovu 14. godišnju rang listu 30 ispod 30 jedina konstanta je – promjena. A ove godine Forbes je promijenio i način na koji sastavlja svoje popisa. Danas je svaka kompanija tehnološka, pa su tako kategorije Poduzetništva i Potrošačke tehnoloegije zamijenjene kategorijama AI i Prijevoz. Ono što se nije promijenilo je nevjerojatan utjecaj svih uvrštenih na popis. Oni izumljuju novu tehnologiju za liječenje tumora, šire pristup punjačima za električna vozila, čine kreditne kartice sigurnijima no ranije, čak i sanjaju o reflektivnim satelitima koji bi noću mogli upijati sunčevu energiju.

Kako bi pronašli najzaslužnije kandidate za ovu prestižnu listu, urednici Forbesa surađivali su sa skupinom stručnjaka. Među njima su bili glazbenik Big Sean, novinarka Kara Swisher, najbogatija Amerikanka koja je sama zaradila svoje bogatstvo Diane Hendricks, balerina Misty Copeland i milijarder i ulagač Jim Breyer. Analizirali su više od 10.000 kandidata prema kategorija utjecaja, financija i kreativnosti. Rezultat je 600 mladih lidera koji mijenjaju budućnost poslovanja i kulture u 20 različitih industrija.

Umjetna inteligencija, influencerska carstva i glazba

Uzmimo za primjer 28-godišnjeg Aidana Gomeza. On gradi Cohere, startup u koji je investirano već 940 milijuna dolara, a koji proizvodi prilagođene AI chatbotove za kompanije poput tech giganta Oraclea ili jednoroga Notion. U kategoriji umjetne inteligencije ističe se i 26-godišnja Demi Guo. Njena platforma Pika može jednostavni tekst ili fotografiju pretvoriti u film (s eksplozijama, specijalnim efektima, animiranim likovima, svime što vam pada na pamet). Vrijednost Pike procjenjuje se na 470 milijuna dolara. S druge strane, tu su i zvijezde društvenih mreža poput 29-godišnje Drew Afualo ili 27-godišnje Bobbi Althoff koje su svoju popularnost na TikToku pretvorile u prava medijska carstva s podcastima, YouTube kanalima i – u slučaju Afualo – memoar koji je postao bestseller.

Drugi članovi popisa rasprodaju koncerte diljem svijeta. Noah Kahan ima tek 27 godina i već je nominiran za nagradu Grammy, a ove je godine na stadionima nastupio pred 700.000 obožavatelja. Nova zvijezda country glazbe, Shaboozey (29), uskoro će svojim kaubojskim čizmama krenuti i u Europu nakon što je jesenas završio turneju sjevernom Amerikom.

Ovogodišnji pripadnici popisa imaju najveću financijsku podršku (ukupno 3,6 milijardi dolara investicija) i obožavatelje diljem svijeta (preko 300 milijuna pratitelja na društvenim mrežama). Mnogi objeručke prihvaćaju nove AI alate – čak i umjetnici – i iz temelja mijenjaju način na koji rade i kreiraju. Svijet se ubrzano mijenja, a nova generacija 30 ispod 30 svoju mladost vidi kao snagu. Upravo tako donose nove perspektive i ideje kako bi stvorili budućnost u kojoj žele živjeti.

Evo nekoliko brojki o generaciji 30 ispod 30 za 2025. godinu:

Financiranje

Više od 3,6 milijardi dolara

Ovim iznosom prestigli su prošlogodišnju generaciju koja je prikupila oko 3,6 milijardi dolara.

Prosječna dob

27

Prosječna dob ove se godine nije promijenila u odnosu na prošlu. Najmlađi na popisu je 17-godišnji Mason Thames iz kategorije Hollywooda i zabave. On je glumac koji se pojavljivao u naslovima The Black Phone, Incoming i Monster Summer.

Izjašnjavaju se kao ne-bijelci

46 posto

Gotovo polovica pojedinaca na ovogodišnjem popisu izjašnjavaju se kao ne-bijelci, što je porast u odnosu na prošlogodišnjih 43 posto.

Imigranti

23 posto

Imigranti na ovom popisu došli su u SAD iz, između ostalog, Kine, Turske, Indije i Pakistana.

Rod

43 posto žena, 56 posto muškaraca, 1 posto nebinarnih osoba

Popis čini 43 posto žena – jedan posto više nego prošle godine – 56 posto muškaraca i tek nešto iznad 1 posto nebinarnih osoba. Ove godine rodna je ravnopravnost bolja no ikada ranije.

Generacija Z (ili mlađi)

50 posto

Oko polovice generacije za 2025. godinu čine pripadnici generacije Z. Ovo je najveći postotak generacije Z na popisu: prošle godine bilo ih je 36 posto, a godinu ranije 22 posto.

(Su)osnivači

69 posto

Većina pripadnika popisa osnivači su ili suosnivači kompanije, što je porast u odnosu na prošlogodišnjih 67 posto. Većina ostalih su glumci, glazbenici ili kreatori koji grade vlastite brendove.

Najzastupljeniji gradovi

New York, San Francisco, Los Angeles, Austin i Boston

Ovo su gradovi u kojima živi najviše pripadnika popisa, poredani po popularnosti. Ove godine popisu top 5 pridružio se Austin, a među prvih 10 nalaze se još Miami, Toronto, Chicago, Seattle i Atlanta.

