Njima je 2024. bila odlična godina: Forbes donosi popis 10 milijardera koji su se najviše obogatili

Ova godina bila je odlična za milijardere, a pogotovo za nekoliko odabranih sretnika koji su ukupno postali bogatiji za više od 700 milijardi dolara.

Više od polovice od ukupno preko 2800 svjetskih milijardera ove se godine obogatilo uslijed rasta burzi. Neki su svom bogatstvu dodali milijarde, a neki i desetke milijardi dolara.

Ukupno je deset najsretnijih postalo bogatije za 730 milijardi dolara, procjenjuje Forbes. Najbogatiji čovjek svijeta, Elon Musk, ostvario je najveći uspjeh. Postao je prva osoba u povijesti čije bogatstvo je premašilo bogatstvo od 400 milijardi dolara. Musk je 2022. godine bio najveći gubitnik među milijarderima, ali vratio se na spektakularan način: i prošle i ove godine obogatio se više nego bilo koja druga osoba na svijetu.

Sedam od deset najvećih ovogodišnjih dobitnika dolazi iz svijeta tehnologije. Dominiraju čelnici tech divova Meta, Alphabet, Oracle, Amazon, Nvidia i Dell. Svih deset građani su SAD-a.

Evo 10 milijardera koji su 2024. godine ostvarili najveći rast bogatstva (zaključno st 13. prosincem):

Elon Musk

IZVOR BOGATSTVA: Tesla, SpaceX BOGATSTVO: 439 milijardi dolara RAST U 2024.: 188,1 milijarda dolara

Musk je ranije ovog mjeseca ušao u povijest kao prvi čovjek čije bogatstvo premašuje 400 milijardi dolara. Ovu godinu završava 188 milijardi dolara bogatiji nego što ju je započeo. Dionice njegove tvrtke Tesla ove su godine porasle za više od 68 posto, a njegov AI startup xAI u studenom je prikupljao sredstava po procjeni vrijednosti od 50 milijardi dolara. Porastao je i Muskov politički utjecaj. Nakon što je najmanje 200 milijuna dolara donirao za Trumpovu predizbornu kampanju, postao je ključni član unutarnjeg kruga novoizabranog američkog predsjednika, a uz Viveka Ramaswamyja će voditi i novi savjetnički odbor predsjednika za efikasnost vlade.

Mark Zuckerberg

IZVOR BOGATSTVA: Facebook BOGATSTVO: 214,4 milijarde dolara RAST U 2024.: 91,8 milijardi dolara

I Zuckerberg je ove godine ušao u povijest: postao je četvrti milijarder ikada čije bogatstvo premašuje 200 milijardi dolara. To je postigao zahvaljujući 67-postotnom rastu dionica tvrtke Meta, matične kompanije Facebooka, Intagrama i WhatsAppa. Za Zuckerberga je ova godina označila veliki povratak, jer je prošle bio među najvećim gubitnicima. Tada su dionice Mete pale za oko 64 posto.

Larry Ellison

IZVOR BOGATSTVA: Softver BOGATSTVO: 218,3 milijarde dolara RAST U 2024.: 84,5 milijardi dolara

Predsjednik, izvršni direktor za tehnologiju i suosnivač tvrtke Oracle nakratko je u rujnu postao drugi najbogatiji čovjek svijeta uslijed mijenjanja vrijednosti dionica Oraclea i Bezosovog Amazona. Sada za Bezosom zaostaje oko 30 milijardi dolara, ali još uvijek je jedan od najvećih dobitnika 2024. godine. Dionice Oraclea uzletjele su na krilima entuzijazma investitora oko umjetne inteligencije, ostvarivši rast za više od 68 posto.

Jensen Huang

IZVOR BOGATSTVA: Nvidia BOGATSTVO: 117,2 milijarde dolara RAST U 2024.: 74,3 milijarde dolara

Huang je vlasnik oko 3 posto tvrtke Nvidia koju je osnovao 1993. godine. Od početka je predsjednik i izvršni direktor tvrtke. On je po prvi put ove godine ušao na popis deset najbogatijih ljudi svijeta uslijed rasta dionica njegove tvrtke za nevjerojatnih 185 posto.

Jeff Bezos

IZVOR BOGATSTVA: Amazon BOGATSTVO: 241,2 milijarde dolara RAST U 2024.: 68,9 milijardi dolara

Bezos je 1994. godine Amazon osnovao u svojoj garaži u Seattleu. Danas je on drugi najbogatiji čovjek svijeta, oko 70 milijardi dolara bogatiji nego prošle godine uslijed rasta dionica Amazona za 53 posto. Zahvaljujući preseljenju na Floridu, vjerojatno je uštedio i oko milijardu dolara zbog drugačije porezne politike.

Michael Dell

IZVOR BOGATSTVA: Dell Technologies, Broadcom BOGATSTVO: 115,3 milijarde dolara RAST U 2024.: 46,6 milijardi dolara

Dell se nakratko pridružio klubu najbogatije desetorke svijeta zahvaljujući rastu dionica Broadcoma. Dell je vlasnik oko 210 milijuna dionica kompanije zahvaljujući spajanju VMWarea s tvrtkom 2023. godine. Porasle su i dionice Dell Technologiesa, i to za više od 50 posto.

Rob, Jim i Alice Walton

ROB: IZVOR BOGATSTVA: Walmart BOGATSTVO: 112,5 milijardi dolara RAST U 2024.: 46,5 milijardi dolara JIM: IZVOR BOGATSTVA: Walmart BOGATSTVO: 111,3 milijarde dolara RAST U 2024.: 44,5 milijardi dolara ALICE: IZVOR BOGATSTVA: Walmart BOGATSTVO: 103,5 miijardi dolara RAST U 2024.: 41,7 milijardi dolara

Troje djece suosnivača Walmarta Sama Waltona i njegovi drugi nasljednici zajedno su vlasnici oko 45 posto tvrtke. To je za Roba, Jima i Alice značilo odličnu godinu: dionice Walmarta porasle su za gotovo 80 posto. Najstariji sin Rob odstupio je s mjesta predsjednika kompanije 2015. godine. Jim vodi obiteljsku banku Arvest Bank, a bio je u odboru Walmarta do 2016. godine. Alice Walton u rujnu je prestigla nasljednicu carstva L’Oreal, Francoise Bettencourt Meyers, i postala najbogatija žena svijeta.

Larry Page

IZVOR BOGATSTVA: Google BOGATSTVO: 156,6 milijardi dolara RAST U 2024.: 40,5 milijardi dolara

Page je Google osnovao s Sergeyem Brinom 1998. godine, a sada je u odboru matične tvrtke Googlea, Alphabet, i većinski je dioničar. Usprkos činjenici da je američko ministarstvo pravosuđa preporučilo razbijanje Googlea uslijed strahova o monopolu, dionice Alphabeta ove su godine porasle za više od 30 posto i Pageovom bogatstvu dodale oko 40 milijardi dolara.

