Nova Forbes lista: Najplaćeniji holivudski glumci

Za zvijezde koje najviše zarađuju poput Dwaynea Johnsona i Ryana Reynoldsa, pojavljivanje u filmovima samo je jedan od mnogih načina na koji zarađuju ogromne honorare.

Dwayne Johnson je prvi put najavio svoje sudjelovanje u filmu Red One na Instagramu u lipnju 2021., što je bio samo početak desetaka objava u kojima je promovirao film među svojih 394 milijuna pratitelja tijekom tri godine, što je dovelo do njegova kino prikazivanja u studenom prošle godine.

Čak i nakon negativne kritike i prosječnog uspjeha na kino blagajnama – 186 milijuna dolara diljem svijeta u odnosu na prijavljeni budžet od 250 milijuna dolara – Johnson je nastavio promovirati film online. Kad se Red One mjesec dana kasnije pojavio na Amazon Prime Video, film je privukao rekordnih 50 milijuna gledatelja tijekom prvog vikenda prikazivanja.

Nova definicija filmske zvijezde

Ovako izgleda filmska slava 2025. Za vrhunske holivudske talente, gluma u filmu postala je samo dio višegodišnjeg, multimedijalnog partnerstva između studija i glumca. Zajedno razvijaju, produciraju i, što je najvažnije, promoviraju projekt publici.

Oni koji su dokazali sposobnost pretvaranja obožavatelja u potrošače vrijedniji su nego ikad. Johnsonov ugovor za Red One, koji uključuje unaprijed glumačke i produkcijske naknade kao i postotak dobiti od distribucije, donijet će mu procijenjenih 50 milijuna dolara – što se smatra najvećom pojedinačnom isplatom u povijesti za jedan film.

Kombinirajući taj iznos sa svojim unosnim ugovorom s Moanom 2 i prihodom od njegovih prethodnih filmova, Johnson je prošle godine zaradio oko 88 milijuna dolara (nakon odbitaka za svog agenta i odvjetnika), što ga čini najplaćenijim glumcem 2024. godine.

Drugi najplaćeniji: Ryan Reynolds

Odmah iza njega je Ryan Reynolds, koji je bio izvršni producent, koscenarist i glavni glumac u blockbusteru godine – Deadpool & Wolverine. Reynolds je čak producirao reklame za film preko svoje marketinške agencije Maximum Effort. Njegova naporna godina nagrađena je zaradom od oko 85 milijuna dolara (nakon odbitka). No, 2024. godinu možemo pamtiti i po tužbama između njegove supruge Blake Lively i redatelja Priča završava s nama Justina Baldonija, zbog čega se njegovo ime često spominjalo u sudskim dokumentima.

Treće mjesto: Kevin Hart

Na trećem mjestu je Kevin Hart, poznat kao neumorni djelatnik u show businessu. Njegova produkcijska mašinerija uključuje filmove, TV emisije, podcastove i stand-up komedije, što mu je donijelo 81 milijun dolara zarade.

Ovo troje multitalentiranih glumaca zajedno je zaradilo koliko i ostalih sedam glumaca na listi top 10, daleko nadmašivši veterane poput Brada Pitta (32 milijuna dolara), Nicole Kidman (31 milijun dolara) i Adama Sandlera (26 milijuna dolara), koji nemaju svoje marketinške platforme.

Veteranska dominacija

Međutim, biti dokazani hitmejker iz prethodnih generacija i dalje donosi veliku zaradu. Prosječna dob među 20 najplaćenijih glumaca prošle je godine bila nešto više od 54 godine, a zaradili su ukupno preko 730 milijuna dolara. Ovi glumci ne samo da uživaju visoke plaće zahvaljujući prijašnjim hitovima, već i primaju značajne čekove od starih projekata svake godine.

Na primjer, Jerry Seinfeld (4. mjesto) svake godine zaradi oko 30 milijuna dolara zahvaljujući pravima na seriju Seinfeld, dok je Matt Damon (16. mjesto) prošle godine zaradio oko 8 milijuna dolara od zarade od starih filmova poput Bourneovih i Oceanovih franšiza.

Gdje su mlade zvijezde?

Zbog toga je novim glumcima iznimno teško ući u holivudsku elitu. Na prošlogodišnjoj listi 20 najplaćenijih glumaca nema nikoga mlađeg od 40 godina. Iako su mlade zvijezde poput Sidney Sweeney, Glena Powella i Zendaye imale velike proboje, njihovi honorari tek sada počinju rasti, a da bi došli do vrha, morat će dokazati da su njihovi filmovi uspješni isključivo zahvaljujući svom imenu.

Čak ni Timothée Chalamet (29), kojeg industrija vidi kao buduću megazvijezdu, nije dospio na popis jer je njegov ugovor za film A Complete Unknown potpisan godinama prije nego što su Wonka i Dune 2 učvrstili njegov status velikog imena.

Nova pravila u Hollywoodu

Za razliku od prošlogodišnje eksplozije blockbustera kao što su Barbie i Oppenheimer, većina velike zarade u 2024. ostvarena je izvan kina. Šest od deset najuspješnijih filmova godine bili su animirani, u kojima glumci uglavnom ne dobivaju velike honorare.

Zbog sve nepredvidivijeg kinematografskog tržišta, glumci s A liste sve više prelaze na streaming platforme, gdje su fiksni ugovori još uvijek standard. Kada se studiji poput Applea, Amazona i Netflixa natječu za istog glumca, honorari često premašuju standardnih 20 milijuna dolara po filmu. To je bio slučaj i s Bradom Pittom (6. mjesto) i Georgeom Clooneyjem (7. mjesto) za film Vukovi.

Zaključak

Bez obzira na to hoće li se filmska industrija oporaviti 2025., agenti, menadžeri, odvjetnici i producenti ostaju jednoglasni u jednom: filmske zvijezde i dalje su ključ budućnosti Hollywooda.

Konačno, popis najplaćenijih glumaca ne mjeri se samo novcem, već i moći koju imaju u industriji i time na koji način je koriste.

#1. Dwayne Johnson

88 milijuna dolara (103 milijuna dolara bruto)

Famous / Alamy / Profimedia

The Rock se vratio na vrh popisa najbolje plaćenih glumaca nakon što je dobio, kako se vjeruje, najveći honorar plus otkup u povijesti streaminga filmova – procijenjenih 50 milijuna dolara za njegovu ulogu u Amazonovom Red One prošle godine. A kada je Moana 2 od planirane TV serije prešla na kino prikazivanje, osigurao je postotak zarade filma kao izvršni producent, što je presedan za glumce koji posuđuju glasove Disneyevoj animaciji. Nakon što je film na kino blagajnama zaradio više od milijardu dolara, Johnson (52) je, kako kaže jedan agent, “zaradio nezamislivu količinu novca”.

#2. Ryan Reynolds

85 milijuna dolara (100 milijuna dolara bruto)

REUTERS/Caitlin Ochs

Reynolds je bio izvršni producent, koscenarist i zvijezda najuspješnijeg igranog filma godine, Deadpool & Wolverine, koji je zaradio više od 1,3 milijarde dolara diljem svijeta. Ali to je bio samo dio njegova nevjerojatno zauzetog rasporeda, koji je također uključivao ulogu u filmu IF Johna Krasinskog, produkciju nove sezone Welcome To Wrexham za Hulu i, ovisno o verziji sudskih dokumenata, sporovi između njegove supruge Blake Lively i redatelja Justina Baldonija, kojem vjerujete, oko prepisivanja scenarija za njezin film Priča završava s nama.

#3. Kevin Hart

81 milijun dolara (108 milijuna dolara bruto)

Darren Yamashita-Imagn Images

Nijedan zabavljač nije imao raznolikiji repertoar 2024. od Harta, koji je glumio u kazališnom filmu (Borderlands), filmu Netflix (Lift), filmu Amazon Prime (Die Hart 2: Die Harter), seriji Roku (Die Hart, sezona 3), seriji Peacock (Fight Night), vodio je Netflixov Comedy Night s Tomom Bradyjem, imao tjedni podcast za Spotify (Gold Minds) i izveo 90 stand-up predstave. Osim toga, imao je ugovore s markama DraftKings i Chase – koji nisu uključeni u njegovu zaradu za 2024. – zbog čega je bilo gotovo nemoguće uključiti ekran a da ne vidite 45-godišnjeg komičara.

#4. Jerry Seinfeld

60 milijuna dolara (70 milijuna dolara bruto)

NDZ / StarMax / Profimedia

Sedamdesetogodišnji Seinfeld, kojeg je Forbes prošle godine proglasio milijarderom, i dalje je aktivan na stand-up sceni, a njegov istoimeni sitcom i dalje mu donosi osmeroznamenkastu godišnju zaradu. Tijekom pandemije napisao je scenarij za parodiju o podrijetlu Pop-Tartsa, Unfrosted, koju je prošle godine režirao i glumio u njoj za Netflix.

#5. Hugh Jackman

50 milijuna dolara (66 milijuna dolara bruto)

Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Nakon emotivnog oproštaja od uloge Wolverinea u Loganu iz 2017., samo velika plaća i prilika da radi sa svojim prijateljem Ryanom Reynoldsom mogli su uvjeriti 56-godišnjeg Jackmana da ponovno stavi svoje adamantijske kandže. Ipak, Deadpool & Wolverine će vjerojatno postati film s najvećom zaradom u njegovoj karijeri.

#6. Brad Pitt

32 milijuna dolara (42 milijuna dolara bruto)

Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Nakon što je prošle godine povukao Wolfs (u kojem glumi sa svojim dobrim prijateljem Georgeom Clooneyjem) iz kina i pustio ga izravno na AppleTV+, Apple sada ulaže sav svoj novac u Pittov F1 film, koji dolazi u kina ovog ljeta. U međuvremenu, njegova produkcijska kuća Plan B nastavlja dominirati, kako na blagajnama (Beetlejuice Beetlejuice), tako i na dodjeli nagrada (podržavajući neočekivanog kandidata za Oscara, film Nickel Boys).

#7. George Clooney

31 milijun dolara (37 milijuna dolara bruto)

REUTERS/Caitlin Ochs

Clooney je javno opovrgnuo izvještaje da su on i Brad Pitt plaćeni po 35 milijuna dolara za špijunsku komediju Wolfs, nazvavši to “lošim za industriju ako ljudi misle da je to standard za plaću”. Ipak, Apple je morao pobijediti više konkurenata za projekt još 2021. U usporedbi s Clooneyjevim redateljskim naporima ili Pittovim ambicijama za dodjelu nagrada, jedan filmski insajder kaže za Forbes da je film “definitivno komercijalan”.

#8. Nicole Kidman

31 milijun dolara (41 milijun dolara bruto)

REUTERS/Daniel Cole

Vladajuća kraljica AMC Cinemas postala je jedna od najbolje plaćenih zvijezda u svijetu TV miniserija, glumeći u jednoj za Netflix (The Perfect Couple), jednoj za Paramount+ (Lioness) i jednoj za Amazon (Expats) prošle godine, a svaka je zaradila više od milijun dolara po epizodi.

Uz to, snimila je i dva filma u kojima su joj partneri bili znatno mlađi muškarci (Babygirl i A Family Affair), čime je 57-godišnja Kidman postala najplaćenija glumica u 2024. godini.

#9. Adam Sandler

26 milijuna dolara (35 milijuna dolara bruto)

REUTERS/Carlos Barria

Sandlerov sveobuhvatni ugovor s Netflixom je bez premca u industriji, što mu omogućuje snimanje i velikih komercijalnih projekata, poput nadolazećeg Happy Gilmore 2, i skromnijih filmova poput Spacemana iz 2024., a da pritom zarađuje najviše honorare. Njegov katalog prošlogodišnjih filmova i dalje se masovno gleda na platformi, generirajući stotine milijuna sati gledanja godišnje.

#10. Will Smith

26 milijuna dolara (30 milijuna dolara bruto)

U Hollywoodu su podijeljena mišljenja o tome je li se 56-godišnji oskarovac potpuno “vratio” nakon skandala sa šamaranjem, no svi se slažu da je povratak liku koji ga je proslavio bio pametan potez. Film iz 2024. Zločesti dečki: Vozi se ili umri postao je hit, pridruživši se manje od 20 filmova koji su prošle godine zaradili preko 400 milijuna dolara diljem svijeta.

Ostali na listi:

#11. Mariska Hargitay – 25 milijuna dolara (29 milijuna dolara bruto)

#12. Channing Tatum – 24 milijuna dolara (28 milijuna bruto)

#13. Jason Statham – 24 milijuna dolara (25 milijuna bruto)

#14. Mark Wahlberg – 23 milijuna dolara (31 milijun bruto)

#15. Matt Damon – 23 milijuna dolara (30 milijuna bruto)

#16. John Cena – 23 milijuna dolara (30 milijuna bruto)

#17. Denzel Washington – 23 milijuna dolara (27 milijuna bruto)

#18. Jake Gyllenhaal – 22 milijuna dolara (26 milijuna bruto)

#19. Scarlett Johansson – 21 milijun dolara (25 milijuna bruto)

#20. Joaquin Phoenix – 19 milijuna dolara (22 milijuna bruto)

