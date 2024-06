Nvidia je postala najvrednija tvrtka na svijetu, a ovo su dioničari koji ubiru – milijarde dolara

Nvidia je skinula dugogodišnjeg lidera, tvrtku Microsoft, s trona najvrednije kompanije na svijetu u utorak, 18. lipnja, kada su joj dionice porasle za 3,5 posto (135,60 dolara), što je bilo dovoljno da dosegne tržišnu vrijednost od 3,33 bilijuna dolara. A iza tih rezultata bili su sretni dioničari. Izvršni direktor tvrtke o kojoj svi pričaju, Jensen Huang, nije jedini koji se obogatio zahvaljujući velikom rastu dionica Nvidije.

“Započela je sljedeća industrijska revolucija,” rekao je prije mjesec dana jedan od osnivača i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang tijekom poziva o kvartalnoj zaradi. “Kompanije i države pokreću suradnju s Nvidijom kako bi bilijune dolara vrijednim bazama tradicionalnih podatkovnih centara donijele ubrzano računalstvo i izgradile nove vrste podatkovnih centara, AI tvornice, za proizvodnju umjetne inteligencije.”

Od meteorskog rasta Nvidije nitko nije imao više koristi od Huanga. Prije pet godina njegovo bogatstvo iznosilo je 4 milijarde dolara i bio je 546. na Forbesovoj listi svjetskih milijardera. Prije nešto više od godinu dana popeo se na 76. mjesto sa 21 milijardom dolara, a sada je 12. najbogatiji čovjek svijeta s bogatstvom od 115 milijardi dolara, i to zahvaljujući činjenici da je tržišna kapitalizacija Nvidije premašila 3,2 bilijuna dolara. Huang ima gotovo 4 posto udjela u kompaniji.

Lista sretnih dioničara je podugačka, a iznosi vrtoglavo visoki

Iako je on najpoznatiji dioničar Nvidije, postoji i mnogo drugih osim Huanga koji su imali osobne koristi od rasta dionica. Među onima koji su dobili najviše nalazi se pet direktora, uključujući izvršnu financijsku direktoricu Colette Kress i generalnog savjetnika Tima Tetera, kao i četiri nezavisna člana odbora koji zajedno posjeduju dionice u vrijednosti preko 10 milijardi dolara.

Jedan od tih članova odbora je milijarder Mark Stevens, koji je u Nvidiju ušao 1993. godine, kada je tvrtka i osnovana. On je bio novi partner u Sequoi kada je osnivač Don Valentine dobio poziv od osnivača LSI Logica, Wilfreda Corrigana. “Imamo jednog klinca ovdje u LSI-ju i žao mi je što odlazi odavde. Trebali biste ga proučiti,” rekao je Corrigan navodno Valentineu. Valentine i Stevens sastali su se s Huangom koji im je predstavio ideju za kompaniju koja bi dizajnirala 3D grafičke čipove za kompjuterske igrice. “Činilo nam se intrigantno,” kaže Stevens. Seqoia je u tvrtku uložila milijun dolara u sklopu investicije koja je vrijednost nove tvrtke procijenila na samo 7 milijuna dolara, pokazuju podaci Pitchbooka. Stevens je tada radio u Intelu i bio mladi stručnjak u Sequoi za poluvodiče, a odlučio se pridružiti odboru Nvidije. Otišao je 2006. godine kada su partneri Sequoie počeli odlaziti iz odbora javnih kompanija kako bi se fokusirali na one privatne. Godine 2008., Stevens se počeo povlačiti iz Sequoie, a Huang ga je pozvao da se ponovno pridruži odboru. Upravo zbog ranog ulaganja Sequoie, Stevens sada ima dionice Nvidije u vrijednosti 5 milijardi dolara, ali kaže kako nije u odboru zbog novca. “Volim naš odbor. Mislim da bi lako mogao biti najbolji u Americi.”

Investitora i bivšeg tehnološkog direktora Brookea Seawella kolega Harvey Jones uvjerio je da se Nvidijinom odboru pridruži 1997. godine. Njih dvojica upoznali su se dok je Seawell bio viši podpredsjednik za financije i poslovanje u Synopsysu gdje je Jones bio izvršni direktor. Nvidia je bila “u industriji grafičkih poluvodiča, koja je bila strašno kompetitivna… a izvršni direktor imao je jedva nešto više od 30 godina. Nije nigdje radio ni kao podpredsjednik prije nego je sam osnovao kompaniju,” prisjeća se Seawell. “Pogledao sam u to sve i pomislio da baš i ne izgleda realno.” Ipak, Jones je bio uvjerljiv, a Nvidia je tražila nekog s iskustvom u financijama i izvođenjem tvrtki na burzu, što je Seawell učinio u Synopsysu. Seawell je sada vlasnik dionica u vrijednosti 700 milijuna dolara.

Jedan čovjek koji je propustio zaraditi silne milijarde je suosnivač i bivši tehnološki direktor Curtis Priem. Kada je tvrtka izišla na burzu 1999. godine, Priem je imao isti broj dionica kao i Huang, ali kompaniju je napustio prije nešto više od 20 godina. Da je zadržao svoje dionice, sada je mogao biti multimilijarder. Priem je prodao ili donirao sve svoje dionice Nvidije do 2007. godine, rekao je lani za Forbes, a trenutno financira kvantno računalo koje vrijedi tri puta više od njegovog trenutnog bogatstva od gotovo 50 milijuna dolara.

Veliki fokus na timski rad

Kompanija nije stala nakon što su neki suosnivači napustili svoje uloge. Seawell, koji u odboru sjedi već gotovo 27 godina, to pripisuje Huangovom vodstvu. “AI postoji kao koncept već mnogo godina, ali Jensen je shvatio da bi ona mogla postati stvarna uz dovoljno računalne snage,” kaže on. Huang dio svog vremena provodi fokusirajući se ne samo na tehnologiju, već i na timski rad i pomaganje zaposlenicima da rade na onome što ih zaista zanima. To je razlog za iznimno nisku stopu davanja otkaza – samo 3 posto godišnje, kaže Seawell. Većina kompanija u Silicijskoj dolini ima stopu od 15 posto.

“Jensen će prvi reći da smo imali mnogo uspona i padova i da smo napravili mnogo grešaka. Ali mi smo iz naših grešaka nešto naučili i stalno se poboljšavamo.

Forbes Hrvatska donosi vam popis top pet trenutnih direktora u Nvidiji koji su se najviše obogatili, dok na Forbesu možete pročitati cijeli popis od 10 najvećih dobitnika procvata Nvidije. Oni su ukupno u posljednjih mjesec dana postali bogatiji za nevjerojatnih 36 milijardi dolara.

1. Jensen Huang

Izvršni direktor Nvidije

BOGATSTVO: 115 milijardi dolara TRENUTNA VRIJEDNOST DIONICA NVIDIJE: 114 milijardi dolara PROCIJENJENA ZARADA OD PRODAJE DIONICA: 1,5 milijardi dolara

Huang je daleko dogurao od studenta koji je u školi u Kentuckyju čistio WC-e. Ipak, u veljači je u podcastu Acquired rekao kako, da može sve ponoviti ispočetka, ne bi krenuo u osnivanje Nvidije jer nije shvaćao koliko je to teško. Kaže kako stalno radi, 24 sata dnevno, sedam dana tjedno. “Sjednem da pogledam film i ne sjećam ga se jer cijelo vrijeme razmišljam o poslu,” rekao je prošlog mjeseca u intervjuu sa suosnivačem Stripea Patrickom Collisonom. U istom intervjuu rekao je i kako ne vjeruje u sastanke jedan-na-jedan ni davanje otkaza. U ožujku je Huang uveo novi plan za prodaju šest milijuna dionica Nvidije, što je manje od 1 posto njegovog udjela, tijekom sljedeće godine.

2. Mark Stevens

Član odbora

BOGATSTVO: 8,7 milijardi dolara TRENUTNA VRIJEDNOST DIONICA NVIDIJE: 5,2 milijardi dolara PROCIJENJENA ZARADA OD PRODAJE DIONICA: 400 milijuna dolara

Dugogodišnji investitor Mark Stevens bio je partner u Sequoia Capitalu dok je tvrtka investirala u PayPal, LinkedIn, Google i, naravno, Nvidiju, 1993. godine kada je Nvidia bila tek osnovana i vrijedila samo 7 milijuna dolara. U odboru Nvidije bio je od 1993. do 2006., a potom se vratio dvije godine kasnije. Stevens je prošlog mjeseca prodao dionice u vrijednosti više od 120 milijuna dolara, a ima i manjinski udio u košarkaškom klubu Golden State Warriors, gdje je i član izvršnog odbora. Sequoiu je napustio 2021. godine i sada investira uglavnom kroz svoju tvrtku S-Cubed Capital.

3. Tench Coxe

Član odbora

BOGATSTVO: 5,7 milijardi dolara TRENUTNA VRIJEDNOST DIONICA NVIDIJE: 4,8 milijardi dolara PROCIJENJENA ZARADA OD PRODAJE DIONICA: 400 milijuna dolara

Kao i Stevens, i Coxe je bio investitor, a predstavljao je tvrtku Sutter Hill Ventures. I on se pridružio odboru Nvidije u godini kada je tvrtka osnovana. Iako je iz Suttera otišao 2020. godine, nikada nije napustio odbor Nvidije, a sada ulazi u četvrto desetljeće na poziciji direktora. Coxe je treći najveći insajderski dioničar u tvrtci, a također ima dionice u softverskoj tvrtci Snowflake u koju je uložio i Sutter Hill.

4. Harvey Jones

Član odbora

BOGATSTVO: 1,4 milijardi dolara TRENUTNA VRIJEDNOST DIONICA NVIDIJE: 1 milijarda dolara PROCIJENJENA ZARADA OD PRODAJE DIONICA: 300 milijuna dolara

Jones se odboru Nvidije pridružio 1993. zajedno sa Stevensom i Coxeom. Preko tri desetljeća Jones je poduzetnik, tehnološki stručnjak i investitor. On je jedan od osnivača tech kompanija Daisy Systems 1981. i Tensilica 1997. godine, a bio je i izvršni direktor Synopsysa, tvrtke koja danas vrijedi preko 80 milijardi dolara. Ovih dana on uglavnom investira kroz svoju tvrtku Square Wave Ventures.

5. Colette Kress

Izvršna financijska direktorica

TRENUTNA VRIJEDNOST DIONICA NVIDIJE: 700 milijuna dolara PROCIJENJENA ZARADA OD PRODAJE DIONICA: 50 milijuna dolara

Izvršna podpredsjednica i izvršna financijska direktorica Nvidije, Kress se tvrtci pridružila 2013. godine, kada su prihodi tvrtke iznosili samo 4,3 milijarde dolara. Otada je nadzirala jedan od najvećih rasta prihoda u povijesti: u godini do siječnja, Nvidia je ostvarila 60,9 milijardi dolara prihoda – 15 puta više nego prije 10 godina. Kress se navodno Nvidiji pridružila nakon što su joj o tvrtci pričala njena dva sina, tada s 8 i 10 godina, koji su znali za kompaniju jer je proizvodila čipove za njihove omiljene kompjuterske igrice. Prije Nvidije, Kress je tri godine bila financijska direktorica Cisco odjela, a 13 godina je provela i u Microsoftu.

Autor originalnog članka: Phoebe Liu, Forbes; Kerry A. Dolan, Forbes

Link: These 10 Nvidia Shareholders Have Gotten $36 Billion Richer In A Month

(Prevela: Nataša Belančić)