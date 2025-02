Popis najvećih filantropa u Americi 2025. godine

Dobrotvorne donacije najvećih donatora u Americi su u porastu, ali ne prate rast njihovog bogatstva.

Potaknuti dvjema uzastopnim godinama izvanrednih rezultata na američkom burzovnom tržištu, najveći filantropi u Americi bogatiji su nego ikad. Međutim, njihova doniranja nisu uvijek pratila rast njihova bogatstva.

Ukupno do sada, do 30. prosinca 2024. godine, doživotne donacije 25 najvećih filantropa u SAD-u porasle su na 241 milijardu dolara. To je 30 milijardi više nego prošle godine, procjenjuje Forbes.

Ipak, taj rast donacija od 14 posto dogodio se u vremenu kada je njihovo kolektivno bogatstvo poraslo za 18,5 posto. Ovi najveći donatori sada zajedno vrijede 1,6 bilijuna dolara – u usporedbi s 1,35 bilijuna dolara prije godinu dana. Promatrano iz drugog kuta, najveći filantropi su tijekom svog života donirali 15 posto svog ukupnog bogatstva, što je ogroman iznos, ali ujedno i najmanji postotak otkad Forbes prati podatke o filantropiji od 2021. godine.

Tko je najviše donirao u protekloj godini

Naravno, neki su velikodušniji od drugih. Već petu godinu zaredom, Warren Buffett prednjači po ukupnom iznosu donacija s 62 milijarde dolara tijekom svog života, što čini 30 posto njegova bogatstva. Također je donirao najviše u protekloj godini – ukupno 5,3 milijarde dolara.

Od 2006. godine Buffett svake godine donira milijarde dolara u obliku dionica tvrtke Berkshire Hathaway Zakladi Gates i zakladama koje vode njegova tri djeteta. U njegov ukupan doprinos Forbes uračunava i dio donacija Zaklade Gates, kao i sve donacije zaklada njegove obitelji.

Buffett, koji sada ima 94 godine, iznenadio je svijet filantropije u lipnju izjavom za Wall Street Journal da nakon svoje smrti neće ostaviti nijednu dionicu Berkshire Hathaway Zakladi Gates. Umjesto toga, te dionice – trenutno vrijedne oko 145 milijardi dolara – ostavit će humanitarnoj zakladi koju će voditi njegova djeca.

Iako je Buffett na prvom mjestu po ukupnim donacijama, George Soros dao je veći postotak svog bogatstva nego bilo tko drugi s liste – čak 76 posto. Velik dio aktivnosti njegovih Zaklada za otvoreno društvo bio je usmjeren na podršku demokraciji u mjestima poput srednje i istočne Europe, dok je u posljednje vrijeme njegova američka zaklada podržala obrazovanje djece u Afganistanu.

„Donirat ću dok sef ne bude prazan“

Još jedan značajan donator je MacKenzie Scott. Prošle je godine donirala više od 2,6 milijardi dolara različitim organizacijama, potvrđujući svoju posvećenost da donira „dok sef ne bude prazan“, kako je napisala u eseju 2019. godine.

Tijekom šest godina, ova spisateljica i bivša supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa poklonila je 19,25 milijardi dolara više od 2.450 organizacija, od Big Brothers Big Sisters Hawaii do Legal Aid DC. U tom je razdoblju donirala brže i više novca nego bilo tko osim Warrena Buffetta, Billa Gatesa i Melinde French Gates, koji su imali tim od 2.000 zaposlenih u Zakladi Gates kako bi olakšali proces dodjele donacija.

Najbogatiji čovjek na svijetu nije se kvalificirao na popis

Bivši suprug MacKenzie Scott, Jeff Bezos, koji je sada druga najbogatija osoba na svijetu s procijenjenim bogatstvom od 250 milijardi dolara, popeo se za jedno mjesto na listi s donacijama od 4,1 milijarde dolara usmjerenih prema klimatskim promjenama, stambenim projektima i obrazovanju. Iako je to za svaku pohvalu, Bezos ima najmanji postotak doniranog bogatstva među 25 najvećih filantropa – samo 1,6 posto.

Naravno, najbogatiji čovjek na svijetu, Elon Musk, čije bogatstvo sada iznosi 420 milijardi dolara, čak se i ne kvalificira za ovu listu. Forbes procjenjuje da je Musk do 2023. godine donirao oko 620 milijuna dolara, što je daleko ispod minimalnog iznosa od 1,9 milijardi dolara potrebnog za ulazak na listu.

Jedan od novopridošlica na listi ove godine je suosnivač i predsjednik tvrtke Netflix Reed Hastings, koji je posljednje vrijeme značajno povećao donacije svojih Netflix dionica svom vrlo aktivnom fondu za donacije, iako je ostao prilično tajanstven u vezi s primateljima svojih novijih donacija.

Značaj filantropije postao je očigledan tri dana nakon što je Donald Trump preuzeo dužnost predsjednika i odmah povukao SAD iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Tada je milijarder Mike Bloomberg izjavio da će on i drugi donatori nadoknaditi taj gubitak (vjerojatno s obvezom od 15 milijuna dolara). Iako je to sitnica za Bloomberga, koji je prošle godine donirao više od 3 milijarde dolara, a tijekom života ukupno 21,1 milijardu dolara, ovaj doprinos imat će ogroman utjecaj na sposobnost SAD-a da ostane dio ovog ključnog međunarodnog sporazuma.

Dvoje ljudi s prošlogodišnje liste preminulo je u međuvremenu: zvijezda hedge fondova Jim Simons preminuo je u svibnju, a suosnivač Home Depota Bernard „Bernie“ Marcus u studenom. Supruge obojice i dalje su na listi. Simons je jednom prilikom duhovito rekao na Forbes konferenciji o filantropiji 2023. godine: „Ja sam samo zaradio novac, a Marilyn ga je podijelila.“

Treća osoba s prošlogodišnje liste, Amos Hostetter, pionir kabelske televizije, koji je sa suprugom Barbarom donirao putem Bar Zaklade za projekte u Bostonu, ovoga puta nije se uspio kvalificirati.

Metodologija

Naše procjene uzimaju u obzir ukupne doživotne donacije Amerikanaca do kraja 2024. godine, mjereći iznose donirane dobrotvornim organizacijama. Ne uključujemo sredstva koja se nalaze u zakladama, a koja još nisu iskorištena, niti obećane donacije koje još nisu isplaćene.

Također, ne uključujemo novac prebačen na donatorske fondove s poreznim olakšicama, osim ako donator ne podijeli detalje o isplaćenim sredstvima.

Za postotak doniranog bogatstva, zbroj doživotnih donacija i neto bogatstva podijelimo s ukupnim iznosom donacija.

Ovaj popis obuhvaća pojedince i parove koji su američki državljani, pa stoga isključujemo šire obitelji poput obitelji Walton, osnivača i najvećih dioničara Walmarta. Također ne uključujemo preminule osobe. Neto bogatstvo je procjena Forbesa na dan 28. siječnja 2025. godine.

Forbesov popis najdarežljivijih američkih filantropa

Warren Buffett i obitelj

Donacije tijekom života: 62 milijarde dolar a

a Donacije u poslednjih godinu dana: 5,3 milijarde

Fokus doniranja: Zdravstvo, smanjenje siromaštva

Bill i Melinda French Gates

Donacije tijekom života: 47,7 milijardi dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 5,2 milijarde

Fokus doniranja: Zdravstvo, smanjenje siromaštva

George Soros

Donacije tijekom života: 23 milijarde dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 1,7 milijardi

Fokus doniranja: Demokracija, ljudska prava

Michael Bloomberg

Donacije tijekom života: 21,1 milijarda dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 3,7 milijardi

Fokus doniranja: Klimatske promjene, zdravstvo, obrazovanje

MacKenzie Scott

Donacije tijekom života: 19,25 milijardi dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 2,6 milijardi

Fokus doniranja: Obrazovanje, stambeno zbrinjavanje i ekonomska jednakost

Marilyn Simons i obitelj

Donacije tijekom života: 9,4 milijarde dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 3,4 milijarde

Fokus doniranja: Znanost, matematika

Mark Zuckerberg i Priscilla Chan

Donacije tijekom života: 5,1 milijarda dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 620 milijuna

Fokus doniranja: Znanost, obrazovanje

Steve i Connie Ballmer

Donacije tijekom života: 4,99 milijardi dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 1,24 milijarde

Fokus doniranja: Ekonomska mobilnost

Jeff Bezos

Donacije tijekom života: 4,1 milijarda dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 660 milijuna

Fokus doniranja: Klima, beskućništvo i obrazovanje

Phil i Penny Knight

Donacije tijekom života: 3,98 milijardi dolara

Donacije u poslednjih godinu dana: 380 milijuna

Fokus doniranja: Obrazovanje

Forbes Wealth Team