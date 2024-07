Tko su najplaćeniji sportaši na ovogodišnjim Olimpijskim igrama? Forbes donosi pregled

LeBron James prvi je milijarder koji je sam zaradio svoje bogatstvo koji će se natjecati na ljetnim Olimpijskim igrama, a Forbes analizira tko se još nalazi na podijima, ali po zaradi.

Pariške Olimpijske igre sigurno će stvoriti nove junake, ali malo je vjerojatno da će stvoriti nove – milijunaše. “Osvajanje medalje pruža vam prilike, ali radi se o kratkoročnoj stvari, iskreno,” kaže Mikaela Shiffrin, uspješna skijašica koja je svoje prvo olimpijsko zlato osvojila na zimskoj Olimpijadi 2014. godine. “Svijet nađe novu zanimaciju vrlo brzo i ako ne nastavite nizati uspjehe ili dokazivati svoju vrijednost na tržištu svo to uzbuđenje izazvano medaljom brzo ispari.”

Čak i u popularnim olimpijskim sportovima poput gimnastike, plivanja ili atletike mali su izgledi za velike zarade isključivo kroz natjecanja. Dok mnoge zemlje osvajačima medalja nude novčane nagrade, četverogodišnje pauze između Olimpijskih igara, kao i slabost profesionalnih liga, znači da sportaši moraju pametno iskoristiti svoju novu slavu.

Najplaćeniji Olimpijci ove godine tako dolaze iz samo tri sporta – košarke, golfa i tenisa. To su sportaši koje Forbes prati čitave godine, koji imaju iznimno lukrativne ugovore i milijune dolara od sponzorstava i poslovnih poduhvata izvan sporta.

Forbes donosi popis od po tri sportaša ili sportašice koji najviše zarađuju u najlukrativnijim sportovima na pariškim Olimpijskim igrama.

Muška košarka

LeBron James SAD 128,8 milijuna dolara

Giannis Antetokounmpo Grčka 111 milijuna dolara

Stephen Curry SAD 102 milijuna dolara

NBA igrači najplaćenija su skupina sportaša u Parizu, i to bez ozbiljne konkurencije. Samo američka košarkaška reprezentacija ima sedam od pedeset najplaćenijih sportaša svijeta u svim sportovima. Košarkaši najviše zarađuju i izvan sportskih terena, a svi osim LeBrona Jamesa i grčke zvijezde Giannisa Antetokounmpa više zarađuju od svojih plaća u NBA-ju nego od sponzorstava. James se također ističe kao i jedini milijarder koji se natječe na ovogodišnjim Olimpijskim igrama.

Ženski tenis

Iga Świątek Poljska 23,9 milijuna dolara

Coco Gauff SAD 21,7 milijuna dolara

Naomi Osaka Japan 15 milijuna dolara

Među sportašicama, po pitanju zarade daleko su najuspješnije tenisačice. Iga Świątek iz Poljske, peterostruka osvajačica Grand Slama i prva tenisačica svijeta – sve to sa samo 23 godine – već je dospjela na deveto mjesto na listi najuspješnijih tenisačica na WTA listi po pitanju zarade od nagrada, a njena sponzorstva uključuju Rolex, Porsche, Visu i cipele i odjeću On. Otkad je prošle godine osvojila svoj prvi Grand Slam – US Open – Coco Gauff je potpisala sponzorska partnerstva s Ray-Banom i Carol’s Daughterom, a 26-godišnja Naomi Osaka, koja će na igrama predstavljati Japan, želi se vratiti na svjetski vrh i ponovno preuzeti titulu najplaćenije sportašice svijeta – titulu koju je držala od 2020. do 2022. godine.

Muški tenis

Novak Đoković Srbija 38,4 milijuna dolara

Carlos Alcaraz Španjolska 31,4 milijuna dolara

Daniil Medvedev / 20,1 milijun dolara

U ovogodišnjem finalu Wimbledona, 21-godišnji Carlos Alcaraz odnio je premoćnu pobjedu nad 37-godišnjim Novakom Đokovićem u meču koji bi mogao označiti dugoočekivani prijelaz generacija u muškom tenisu. Mladi Španjolac osvojio je i Roland Garros nekoliko tjedana ranije, a sada će na tim istim terenima zaigrati tenis za Španjolsku na Olimpijskim igrama. Uz bonuse od pobjeda na Grand Slamovima i sponzorstvo s Nikejem i Louisom Vuittonom, Alcaraz bi ove godine lako mogao postati i najplaćeniji tenisač svijeta.

Ženski golf

Nelly Korda SAD 8,2 milijuna dolara

Brooke Henderson Kanada 5,4 milijuna dolara

Jin Young Ko Južna Koreja 5,1 milijun dolara

Nelly Korda ove godine dominira svijetom ženskog golfa: zaradila je više od 3 milijuna dolara od nagrada, a osvojila je i pet uzastopnih turnira. Delta Air Lines, Goldman Sachs i T-Mobile sponzori su ove 25-godišnje Amerikanke. I Kanađanka Brooke Henderson i Jin Young Ko iz Južne Koreje velike su marketinške zvijezde u svojim domovinama.

Muški golf

Jon Rahm Španjolska 218 milijuna dolara

Rory McIlroy Irska 83 milijuna dolara

Scottie Scheffler SAD 61 milijun dolara

Jon Rahm ostvario je najveću zaradu ove godine od bilo kojeg golfera koje je Forbes ikada pratio, zahvaljujući prijelazu u LIV Golf koji mu je donio 175 milijuna dolara isplate od vlasnika Saudijaca. Scottie Scheffler i Rory McIlroy – prvi i drugi golferi svijeta – ostali su vjerni PGA Touru, a obojica su imali koristi od povećanja iznosa novčanih nagrada.

