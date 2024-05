Tko su ove godine najplaćeniji sportaši svijeta do 25 godina?

Kylian Mbappé drugu je godinu zaredom na prvom mjestu rang liste najplaćenijih sportaša ispod 25 godina, a listi su se pridružila i dva nova imena NBA lige.

Nakon što je još jedna obećavajuća sezona u Ligi prvaka za Paris Saint-Germain završila neuspjehom, Kylian Mbappé nije želio odgovarati na pitanja o svojoj budućnosti. Mnogi pak vjeruju kako je odlazak francuske zvijezde u Real Madrid već gotova priča.

S druge strane, nogometni komentatori u ovo su bili sigurni i 2022. godine. Mbappé se u posljednjem trenutku odlučio ipak ostati u francuskoj ligi nakon što ga je to zamolio osobno francuski predsjednik Emmanuel Macron, a za tu odluku nagrađen je i ugovorom koji mu, procjenjuje Forbes, osigurava godišnju plaću od 90 milijuna dolara.

Taj iznos, uz ugovore s Nikeom, Oakleyem i Hublotom, procijenjenu zaradu mladog Francuza diže na 110 milijuna dolara, što ga čini šestim najplaćenijim sportašem na svijetu, a daleko je više od iznosa koji su zaradili sportaši njegovih godina. Samo pet od pedeset najplaćenijih sportaša svijeta ima 25 ili manje godina, a u posljednjih su 12 mjeseci oni ukupno zaradili 319,5 milijuna dolara.

Takva zarada u mladoj dobi vrlo je rijetka, no ipak se čini kako najbolji sportaši svijeta postaju sve mlađi i mlađi. Prosječna dob 50 najplaćenijih ove godine iznosi tek nešto iznad 31 godine, dok je lani ona bila 33 godine.

Evo popisa najplaćenijih sportaša svijeta mlađih od 25 godina:

1. Kylian Mbappé

110 milijuna dolara

DOB: 25 KLUB: Paris Saint-Germain NOGOMET: 90 milijuna dolara IZVAN TERENA: 20 milijuna dolara

FOTO: REUTERS/Benoit Tessier

Bez obzira na to gdje će Mbappé sljedeće godine završiti, napadač Paris Saint-Germaina još uvijek je jedan od najtraženijih nogometaša svijeta. Njegova plaća od igre druga je najviša u sportu (premašuje ga jedino Cristiano Ronaldo). Iako PSG nije uspio osvojiti titulu Lige prvaka, Mbappé je s klubom naslov francuskog prvaka osvojio šest puta u sedam godina, a šest godina zaredom je najbolji strijelac lige. Mbappé je također od 2020. godine stalno na Forbesovoj listi najplaćenijih sportaša, a očekuje se kako će se tu i zadržati.

2. Erling Haaland

61 milijun dolara

DOB: 23 KLUB: Manchester City NOGOMET: 46 milijuna dolara IZVAN TERENA: 15 milijuna dolara

FOTO: Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Igrač Manchester Cityja imao je povijesnu prvu sezonu u Premier ligi, postavivši rekord za najviše golova u sezoni, dok je njegov klub osvojio naslov prvaka Premiershipa, kao i FA kup i Ligu prvaka. Kao jedno od novih lica nogometnog svijeta, 23-godišnji Norvežanin nagrađen je ogromnim ugovorom s Nikeom kao i ugovorima s modnim brendom Dolce & Gabbana, fitness tvrtkom Prime Hydration i lifestyle brendom Beats By Dre. Haalandov ugovor u Cityju traje do 2027. godine, ali on nije umirio navijače kluba kada je na glasine o transferu reporterima u ožujku odgovorio: “Nikada ne znate što nosi budućnost.”

3. Luka Dončić

55,1 milijun dolara

DOB: 25 KLUB: Dallas Mavericks KOŠARKA: 40,1 milijun dolara IZVAN TERENA: 25 milijuna dolara

Tim Heitman / Getty images / Profimedia

Zvijezda Dallas Mavericksa, Slovenac Luka Dončić, prošle je godine pokrenuo vlastitu produkcijsku kompaniju imena 77x, a njen prvi projekt bila je kratka dokumentarna serija o slovenskoj košarkaškoj reprezentaciji tijekom svjetskog prvenstva. U usporedbi s drugim najvećim košarkaškim zvijezdama, sponzorski portfelj mladog Slovenca je kratak: predstavlja Jordan brend Nikea, proizvođača sportskih sličica Panini i slovenski turistički odbor. Najviše novca zarađuje od produljenja ugovora potpisanog 2022. godine, a ako s Mavsima ostane i kada se ispune uvjeti za sljedeće produljenje 2025. godine, Dončić bi mogao dobiti petogodišnji ugovor vrijedan više od 350 milijuna dolara.

4. Trae Young

47,3 milijuna

DOB: 25 KLUB: Atlanta Hawks KOŠARKA: 40,3 milijuna dolara IZVAN TERENA: 7 milijuna dolara

Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Zahvaljujući činjenici što je odabran u treći All-NBA tim tijekom sezone 2021.-2022., 25-godišnji igrač Atlanta Hawksa kvalificirao se za produljenje ugovora koje će do sezone 2026.-2027. narasti na gotovo 49 milijuna dolara po sezoni. U prvoj godini ugovora Young je zaradio svoju treću nominaciju za All Star, no propustio je prožetke zbog ozljede prsta. Izvan parketa, Young je prošlog ljeta pokrenuo vlastiti podcast, a u rujnu kupio mali udio pickleball kluba. Također ima i dugogodišnje sponzorske ugovore s Adidasom i Spriteom.

5. Zion Williamson

46,1 milijun dolara

DOB: 23 KLUB: New Orleans Pelicans NOGOMET: 34,1 milijuna dolara IZVAN TERENA: 12 milijuna dolara

USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Plaća igrača New Orleans Pelicansa u budućnosti će ovisiti o njegovom zdravlju. Nakon što je u sezoni 2022.-2023. odigrao samo 29 utakmica, aktivirana je stavka ugovora koja znači da Williamsonovo petogodišnje produljenje u vrijednosti od 197 milijuna dolara više nije garantirano nakon sezone 2024.-2025. Ove sezone odigrao je 70 utakmica – najviše u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Uz više od pet milijuna pratitelja na Instagramu, Williamson još uvijek ima vrlo visoka primanja od sponzorskih ugovora s Gatoradeom, Mountain Dewom i Nikeovim Jordan brendom koji je nedavno predstavio i tenisice Zion 3.

Autor originalnog članka: Matt Craig, Forbes

Link: The World’s Highest-Paid Athletes 25 And Under For 2024

(Prevela: Nataša Belančić)