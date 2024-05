Android koji više ne slijedi mantru malenih telefona: Asus Zenfone 11 Ultra

Novi Zenfone tajvanskog tech giganta više ne slijedi mantru malenih telefona. Upravo suprotno.

U protekle tri godine, ako ste željeli maleni Android, jedina opcija bila vam je serija Zenfone tajvanskog tech brenda Asus. Svaki drugi proizvođač pametnih telefona odustao je od malenih uređaja, uključujući Apple koji je svoju seriju iPhone Mini ugasio nakon samo dvije godine. Generalni konsenzus brendova pametnih telefona bio je: potrošači žele velike ekrane.

Čini se kako je do tog zaključka došao i Asus: posljednji predstavljeni uređaj, Zenfone 11 Ultra, ima vrlo standardnu veličinu ekrana od 6,78 inča, daleko veću od 5,9 inča koliko su imali uređaji u seriji Zenfone 9 i 10. Iako Asus ovo nije službeno potvrdio, predstavnici tvrtke snažno su sugerirali kako je Ultra jedini uređaj serije 11 koji će biti predstavljen ove godine, što znači da neće biti manje verzije.

Autoru originalnog Forbesovog članka, Benu Sinu, ovo nimalo ne smeta. “Kao što kažem u gotovo svakoj svojoj recenziji malenih telefona, ja sam veliki zagovornik trenda velikih ekrana. Previše toga obavljam na mobitelu – uključujući i posao – da bih se odlučio na maleni ekran,” piše on.

FOTO: ASUS

Asus Zenfone 11 Ultra više djeluje kao nastavak serije ROG Phone nego Zenfone. Nije stvar samo u većem ekranu, već i kamera i dizajn pozadine telefona više podsjeća na ROG nego na Zenfone. “Mislim da je to šteta, jer su po meni Zenfone 9 i 10 imali jedinstven jezik dizajna,” piše Sin.

Svejedno, 11 Ultra je zgodan uređaj, s ravnim OLED ekranom koji može dosegnuti 144 Hz brzine osvježavanja, a na pozadini se nalazi mat staklo s teksturiranim uzorkom. Prostor za kameru je pomalo neobično visoko smješten na pozadini uređaja, no sadrži solidan trostruki sustav koji predvodi kamera Sony IMX890 s kardanskim prstenom.

On pomaže stabilizirati pokrete pri snimanju videa. Iako funkcionira, autor nije siguran kako je to potrebno u ovoj godini kada se stabilizacija pametnih telefona nevjerojatno popravila u odnosu na rpije nekoliko godina. “Testirao sam ga i da, ako baš pokušavam tresti uređaj, tipa skačući po stepenicama, vidi se kako je snimka sa Zenfona nešto stabilnija od one s iPhonea 15 Pro. No osim ako mobitel ne koristite za snimanje trčanja ili bicikliranja po planini, u 90 posto slučajeva snimke nisu ništa stabilnije nego kod drugih uređaja,” piše Sin.

ASUS

Uređaj ima i leću za zumiranje od 32 megapiksela koju ranije serije nisu imale. Zoom je solidan.

Novi Zenfone ima i odlične zvučnike, kao i iznimno dobro trajanje baterije zahvaljujući ogromnoj bateriji od 5.500mAh. Uz to dodajte i čip Snapdragon 8 Gen 3 i do 15 gigabajta RAM-a i imate telefon s odličnim performansama. Ovaj mobitel usavršio je sve osnove i ispunjava sve potrebe.

Je li to dovoljno? Asus je autsajder na tržištu “normalnih” pametnih telefona i konstantno ga nadmašuju ne samo giganti poput Applea, Googlea i Samsunga, već i kineski brendovi s jasno superiornim kamerama. Raniji mobiteli Zenfone imali su jedan jasan benefit – bili su jedinstveni, jedini mali mobitel na tržištu – a sada te prednosti više nema.

Ipak, Asus će biti privlačan onima koji žele mobitel s velikim ekranom i nešto nižom cijenom, ili nekome tko želi odličnu bateriju i zvučnike. Kompanija uređaje prodaje po cijeni od 850-899 dolara, ovisno o lokaciji, a to je nekoliko stotina dolara manje od cijena Samsungovih ili Appleovih mobitela.

Na tržištu pametnih telefona vlada velika gužba, a autor kaže kako se ne može reći da Zenfone 11 Ultra zaista ističe, ali “riječ je o uglađenom i svestranom uređaju koji neće razočarati one koji mu pruže priliku.”

