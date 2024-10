Apple se kune u privatnost, a istovremeno potiho policiji pomaže koristiti iPhone za nadzor

Na misterioznom Appleovom summitu u sjedištu u Cupertinu, policajci iz sedam država saznali su kako koristiti čitav niz Appleovih proizvoda za nadzor i obavljanje policijskih zadataka.

Dvaput u posljednjih pet godina Apple je organizirao zatvorene konferencije za policijske agencije iz zemalja diljem svijeta, okupljajući policajce u sjedištu tvrtke kako bi raspravljali o najboljim načinima za korištenje njihovih proizvoda poput iPhonea, Vision Pro i CarPlaya, saznaje Forbes.

Posljednji u nizu ovih događaja, nazvanih Global Police Summit, održan je u listopadu 2023. godine u Apple Parku. Emailovi koje je Forbes dobio zahtjevom za pregled javnih spisa pokazuju kako je datum konferencije odabran da bude prije konferencije Međunarodnog saveza šefova policije (IACP) u San Diegu iste godine.

Apple uglavnom šuti o suradnji s policijom

Raširena je percepcija da Apple nema dobar odnos s policijom nakon što su odbili pomoći FBI-ju hakirati iPhone napadača u terorističkim napadima u San Bernardinu 2015. godine. Ali otad je tvrtka značajno pojačala suradnju s policijom kroz ovu konferenciju, ali i druge sastanke s agencijama, kao i ranije nepoznate projekte u kojima pomažu policiji koristiti iPhone, Macove, Apple Vision Pro i CarPlay, pokazuju emailovi. Mnogi od tih projekata nisu javno najavljeni.

Iz Applea nisu željeli komentirati.

Radim u policiji sada već 36 godina. Nikada nisam bio dio nečeg gdje vlada tolika suradnja. John McMahon, zamjenik šefa policije Los Angelesa

Činjenica da Apple uglavnom šuti o svojoj suradnji s policijom sugerira kako je kompanija svjesna da je pružanje tehnologije koja policiji omogućava operacije nadzora u izravnom neskladu s marketinškim kampanjama u kojima tvrtka tvrdi da prioritizira privatnost, kaže viši analitičar u zakladi Electronic Frontier Foundation, Matthew Guariglia. “Ove tvrtke žele i ovce i novce,” kaže Guariglia za Forbes. “Žele imati reputaciju tvrtke koja štiti podatke korisnika i kako će to raditi nauštrb odnosa s policijom, ali istovremeno znaju da je tehnologija za policiju multimilijarderska industrija.” SAD svake godine troši oko 100 milijardi dolara na aktivnosti policije.

Gary Oldham, koji je vodio Appleovu globalnu strategiju za javnu sigurnost i hitne službe do ovog kolovoza, kao i Global Police konferenciju, za Forbes kaže kako je prvi takav summit organiziran 2019. godine, a kasniji su otkazani zbog koronavirusa, sve do 2023. godine. Na eventima su bili zaposlenici do 50 postaja iz sedam zemalja, od Australije do Švedske, a Apple je organizirao sesije s inženjerima gdje se raspravljalo o razvoju aplikacija na platformama tvrtke, a policajci su držali prezentacije o korištenju Appleove tehnologije.

Novi proizvodi “koji mogu biti korisni policiji”

“Ove godine, između ostalog, agencije će podijeliti svoje primjere uspjeha, inovacije i sve što su naučili. Apple će predstaviti nove proizvode i značajke koje mogu biti korisne policiji, a one će uključivati CarPlay, Vision Pro, detekciju prometnih nesreća, i još mnogo toga,” stoji u Appleovom emailu sudionicima prošlogodišnje konferencije.

John McMahon, zamjenik šefa policije Los Angelesa, kaže kako je ova konferencija bila jedna od najkorisnijih kojima je ikada prisustvovao jer mu je pokazala koliko su agencije diljem svijeta “ispred Amerike po pitanju policijskog posla i korištenja tehnologije.”

“Radim u policiji sada već 36 godina. Nikad nisam bio dio nečeg gdje vlada tolika suradnja s kolegama diljem svijeta,” rekao je za Forbes McMahon, koji je također održao prezentaciju na konferenciji 2023. godine.

S prošlogodišnjeg summita ističe se prezentacija policije Novog Zelanda koja je pokazala kako je u suradnji s lokalnim developerima izgradila iOS aplikaciju za čuvanje i pristup policijskim informacijama, kaže Oldham. Naziva OnDuty, aplikacija je povezana s nacionalnom bazom obavještajnih podataka i značajno olakšava pretraživanje podataka, uključujući lokacije, brojeve registarskih tablica i policijske dosjee pojedinaca. Policija Novog Zelanda koristi i druge iOS aplikacije koje im omogućuju lakši nadzor nad situacijiama, pokazuju im nalaze li se na određenoj lokaciji osobe od interesa ili je na toj lokaciji ranije došlo do nekog zločina, stoji u slajdovima s prezentacije koje je Forbes dobio od novozelandske policije.

Prezentacija novozelandske policije o upotrebi Appleovih proizvoda / FOTO: New Zealand Police via FORBES

Oldham, inače bivši policajac, kaže kako je on odgovoran za rast Appleovog udjela na tržištu javne sigurnosti od oko 10 na 70 posto u ciljanim tržištima u svijetu.

Suradnja Applea i policije najbliža je u Kaliforniji, stoji u emailovima ureda šerifa okruga Orange. U jednom mailu Oldham kaže kako OCSD, policija Los Angelesa, ured šerifa okruga San Diego i ured šerifa okruga Los Angeles “aktivno na našoj platformi rade velike stvari.” Agencije su uvele i testirale aplikacije za čitav niz Appleovih proizvoda, od iPhonea i Macova do Vision Pro, za pristup podacima od nadzora ili običnu komunikaciju. Oldham želi organizirati sastanke s drugim agencijama na jugu Kalifornije kako bi se tehnologija tvrtke proširila među policijom u saveznoj državi.

Forbes je i ranije izvijestio kako je ured šerifa okruga Orange testirao set za virtualnu realnost Vision Pro za stvaranje virtualne verzije centra za podatke od nadzora. Emailovi pokazuju kako je agencija bila zainteresirana za korištenje seta u ožujku ove godine, nakon što su saznali da taj alat koristi ured za hitne slučajeve šerifa okruga Los Angeles.

Zaposlenik Applea Ritz Sherman, koji na vladinim projektima kompanije radi od osamdesetih godina prošlog stoljeća, spojio je dvije agencije, stoji u emailovima. Iz okruga Orange kasnije su za Forbes potvrdili da su kupili Vision Pro kako bi isprobali alat. Policija Los Angelesa uskoro će započeti s testiranjem istog alata za svoj rad nadzora, stoji u javnim spisima.

Appleov ekosustav funkcionira jako dobro. Dave Fontneau, dužnosnik za informacije policije okruga Orange

Policajci su iskazali interes i za Appleov CarPlay, koji infotainment zaslon u automobilu pretvara u iOS ekran. U emailovima stoji kako policija Los Angelesa, i uredi okruga Orange i Los Angeles organiziraju sastanak menadžera iz Forda kako bi raspravili o korištenju CarPlaya. Dužnosnik za informacije policije okruga Orange, Dave Fontneau, ranije je za Forbes rekao kako se razmišlja o zamjeni svih laptopa u policijskim automobilima Apple Car Playem. “Appleov ekosustav funkcionira jako dobro,” rekao je.

Gasi li se konferencija trajno, ili…?

Ipak, Appleov pristup osvajanja policijskih agencija možda se mijenja. U srpnju 2024. godine, Oldham je klijentima iz policije rekao kako nije uspio osigurati budžet za ovogodišnju konferenciju, no kako se nada da će se ona moći održavati jednom svake dvije godine. Tjedan dana kasnije, kalifornijskim policijskim uredima ponovno je poslao email u kojemu je najavio svoj odlazak iz kompanije – bez da je objasnio razlog. Oldham ni za Forbes nije želio komentirati razloge svojeg odlaska.

Policija se sada nada kako će se Apple predomisliti oko organiziranja konferencije. “Zaista sam razočaran što je, zbog ne znam kojeg razloga, neće biti i ove godine,” kaže McMahon.

Čak i ako Apple konferenciju trajno ugasi, policajci još uvijek žele sve više koristiti proizvode tvrtke. Kad je saznao da se ovogodišnja konferencija otkazuje, Fontneau je Oldhamu napisao: “Ovo je bio jedan od ključnih evenata kojima se veselimo svake godine,” i dodao: “Možda ćemo ove godine morati ići na Androidovu konferenciju…”

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Apple Sells Privacy To Customers. But It’s Quietly Helping Police Use iPhones For Surveillance.

(Prevela: Nataša Belančić)