Baš kao ni Rimac, Tesla nema završen robotaksi. Što će prezentirati?

Četiri mjeseca nakon Rimca, i Musk ima prezentaciju svog robotaksija. Ni u njegovom slučaju cijeli projekt sigurno nije gotov, pa se postavlja pitanje što će biti prezentirano.

Teslin robotaksi prezentirat će se 10. listopada – četiri mjeseca nakon Rimčevog Vernea. Prezentacija je originalno bila najavljena za kolovoz, no nakon toga je odgođena. Ne zna se je li na odgodu moglo utjecati i predstavljanje robotaksija Mate Rimca.

Američki Forbes navodi kako će vjerojatno biti prikazano nešto vezano uz planove i dizajn. Osnivač Tesle Elon Musk najavio je kako će to biti nešto o čemu će se pisati u udžbenicima povijesti.

This will be one for the history books pic.twitter.com/qQ0HZyGMZE