Chatbot Branka zna sve o upisima na zagrebački FER, ali to je tek početak

Razgovaranje s chatbotom sve se češće primjenjuje u praksi kako bi se rasteretilo službe za korisnike, a korisnicima omogućilo da brzo dođu do korisnih informacija. Mnogi chatbotovi ne obavljaju dobro svoj posao, pa je bio užitak vidjeti kako FER-ova i Infobipova Branka dobro odgovara na pitanja. Ona je chatbot koji trenutno pomaže budućim studentima s informacijama o upisu na fakultet. No, to je tek dio onoga što će Branka raditi u budućnosti

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) u suradnji s Infobipom razvio je chatbot nazvan Branka.

Kako je za FORBES Hrvatska pojasnio docent s FER-a Tomislav Jagušt, Branka trenutno odgovara na pitanja o upisima na FER i značajno će olakšati posao studentskoj službi. Budući studenti direktno je mogu pitati razna pitanja i tako brzo doći do odgovora. Do sada im je alternativa bila čitanje veće količine teksta ili zatrpavanje već spomenute službe mailovima.

I, doista – Branka dobro radi svoj posao. Pogotovo kad se uzme u obzir da brojne tvrtke i organizacije imaju chatbotove koji često nisu u stanju dobro odgovoriti i na neke jednostavne upite. Test je pokazao da su odgovori koje daje dobri, ali i da je ograničena na pitanja o upisima. To je namjerno tako napravljeno i ne predstavlja problem. U slučaju kad je se pita nešto drugo, Branka uredno odgovori kako ta tema nema veze s upisima.

Tko želi isprobati chatbot Branku, može to učiniti u donjem desnom kutu FER-ove stranice o upisima.

Dekan FER-a Vedran Bilas s FER-ovim i Infobipovim timom koji je radio na Branki; Foto: FER

Upisi su tek prvi korak za Branku

Ervin Jagatić iz Infobipa za Forbes Hrvatska pojašnjava kako je jedna od komponenti u pozadini ChatGPT, ali su druge Infobipove. Slične chatbotove već su radili za, primjerice, LAQO osiguranje i Podravkinu Coolinariku. FER-ovom i Infobipovom timu koji je pripremao Branku trebalo je nekoliko tjedana, a takav posao inače ovisi o opsežnosti i stanju dokumentacije. Jagušt kaže kako je ona imala 16.187 riječi, odnosno 113.416 znakova.

Jagatić objašnjava i kako su neko vrijeme potrošili i na dodatne značajke poput učenja chatbota o datumskoj logici. Jagušt dodaje kako ipak postoje teme kod kojih se može pogubiti. Problem mu mogu predstavljati brojevi, što se vidjelo na nekim pitanjima o ECTS bodovima.

FER ne misli stati samo na pitanjima o upisima. U planu imaju i osmišljavanje dodatnih funkcija, odnosno širenje na druge studentske teme koje bi chatbot mogao pokrivati. Jagušt kaže kako bi mogao biti i prilagođen na način da ima osnovna znanja o svakom studentu, te prilagođava odgovore ovisno o potrebama.

Suradnja s Infobipom otvara i dodatne mogućnosti za zajednička istraživanja, razvoj rješenja i suradnju FER-a i Infobipa. Studenti će tako imati priliku sudjelovati u praksama i projektima unutar te kompanije.