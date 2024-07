Danci rade na električnom putničkom avionu s rasponom krila od čak 42 metra

Električni zrakoplov E9X kapaciteta 90 putnika za sada je tek ideja. Prvo će se napraviti smanjeni model, a 2030. godine prototip prave veličine. U najkonzervativnijem slučaju domet aviona će biti 480, a najvjerojatnije će doseći 800 kilometara

Danski startup Elysian razvija električni zrakoplov kapaciteta 90 putnika i dosega 800 kilometara.

CNN izvještava kako se radi o avionu E9X koji za sada postoji tek na papiru. Smanjeni model trebao biti biti proizveden za dvije do tri godine, a prototip u punoj veličini do 2030. godine.

Kad bi se avion na struju kreirao po uzoru na postojeće avione sličnog kapaciteta, on bi imao jako mali doseg. Iz tog razloga ovaj avion odlučili su osmisliti od početka. Bit će veći i teži nego su usporedivi avioni na klasična avionska goriva. U konkretnom slučaju, to znači da će imati raspon krila širine 42 metra. Za usporedbu, Croatijini zrakoplovi Dash Q400 koji mogu primiti tek malo manje putnika imaju raspon krila 26 metara. Čak i zrakoplovi A220-300 kapaciteta 148 sjedala koje Croatia Airlines upravo nabavlja imaju sedam metara kraći raspon krila od E9X-a.

Baterije u krilima

Dizajn je suradnje s Tehnološkim sveučilištem Delft – najstarijim i najvećim tehničkim sveučilištem u Nizozemskoj. Njegovi principi objašnjeni su u znanstvenom radu “Nova perspektiva baterijsko-električnog zrakoplovstva”. Među autorima su i suosnivači Elysiana Reynard de Vries i Rob Wolleswinkel.

Jedno od ključnih načela je da će baterije biti smještene u krilima, a ne u trupu. One predstavljaju značajan dio težine aviona, a De Vries vjeruje da težinu treba staviti tamo gdje se stvara uzgon.

Tehnologija baterija bit će slična onoj koja je danas dostupna, uz poboljšanja koja će biti učinjena u sljedećih četiri ili pet godina. U najkonzervativnijem slučaju domet aviona će biti 480 kilometra, ali je za četiri godine puno realnije da on bude 800 kilometara.

E9X će se uklopiti u postojeću infrastrukturu zračnih luka, uz razliku u potrebi za punjenje baterija. Ideja je da ona traje maksimalno 45 minuta, što bi ipak bilo iznad minimuma zadržavanja nekih kompanija danas.

Što rade drugi

E9X će biti tiši zrakoplov od klasičnih, a neće imati ni problema s prostorom za prtljagu. Konkurencija u ovom području već nastaje.

Britansko-američka ZeroAvia već je obavila testni let zrakoplova na vodik i struju kapaciteta 19 sjedala, a planira ga staviti u službu krajem 2025. godine. Izraelski Eviation 2027. godine planira staviti u službu svoj električni avion kapaciteta devet putnika i dosega 460 kilometara. Švedski Heart Aerospace radi na zrakoplovu kapaciteta 30 putnika. No, on će imati električni doseg od samo 185 kilometara, dok će dulje od toga moći letjeti na klasična goriva.