Obavijeni velom tajne: Forbes donosi priču o misterioznim dronovima rata u Ukrajini

Dronovi programa Phoenix Ghost obavijeni su velom tajne još otkad ih je SAD žurno poslao u Ukrajinu. Sada malo poznati proizvođač Aevex stupa na pozornicu s planovima da postane važan proizvođač zračnog oružja.

Tvornica na Floridi u kojoj Aevex Aerospace proizvodi svoje dronove u programu Phoenix Ghost za Ukrajinu gotovo je jednako misteriozna kao i same letjelice. U pomalo bezličnoj zgradi u Tampi otvorena je ovog proljeća, a na njoj nema nikakvog znaka ni brenda. Aevex je dobio upozorenje da Rusija pokušava locirati tvrtke koje Ukrajini šalju oružje, ali i njihove zaposlenike. Radi njihove zaštite, sve identificirajuće oznake uklonjene su s komponenti drona, a prije isporuke su letjelice i temeljito očišćene kako bi se osiguralo da tvornicu ne napuste ni s najmanjim mogućim djelićem DNK ili otisaka prstiju.

Veo tajne obavija Phoenix Ghost sve otkad je projekt prvi put ministarstvo obrane javno spomenulo u travnju 2022. godine, dva mjeseca nakon početka ruske invazije na Ukrajinu. Dronovi su poslani u paketu hitne vojne pomoći poslane Ukrajini. Dvije godine nisu stizale nikakve fotografije ili snimke dronova s fronte, a zbog Pentagonovih su uvjeta šutjeli i tvrtka i ukrajinska vojska.

Ta ograničenja međutim su ublažena i u listopadu je Forbes uspio posjetiti Aevexovu tvornicu na Floridi i saznati kako je malena tvrtka, bez ikakvog iskustva u izgradnji dronova, dobila ugovore za proizvodnju oružja koje je uvelike definiralo gotovo trogodišnju borbu za Ukrajinu.

Brzina i prilagodljivost

Aevex je Forbesu pokazao četiri različita drona proizvedena za program Phoenix Ghost, ali ima ih još o kojima još nisu spremni govoriti. Iz tvrtke kažu kako su Ukrajini isporučili više od 5.000 komada – više od bilo kojeg drugog proizvođača u Americi. Pentagon je za njih do sredine listopada platio 582 milijuna dolara. Suosnivač i izvršni direktor Brian Raduenz očekuje kako će ove godine ostvariti 500 milijuna dolara prihoda, što je značajan porast u odnosu na 2021. godinu, kada su prihodi iznosili “preko 100 miijuna dolara”. Sada Raduenz želi postati veliki dobavljač za američku vojsku i njene saveznike, a istovremeno povećavaju akviziciju dronova nakon što je dokazana njihova efikasnost u Ukrajini.

Izvršni direktor Brian Raduenz / FOTO: Aevex Aerospace via FORBES

On vjeruje kako će im njihova brzina i prilagodljivost u brzom razvoju jeftinih dronova pomoći istaknuti se u konkurenciji. Među konkurentima se nalazi Andruil, startup za obrambenu tehnologiju milijardera Palmera Luckeya, i dugogodišnji dobavljač dronova ministarstvu obrane AeroVironment. Raduenz kaže kako su obje tvrtke previše ovisne o starijoj tehnologiji.

“Svijet će se početi mijenjati mnogo brže nego u prošlosti,” kaže Raduenz.

Potreba za žurnim slanjem dronova u Ukrajinu

Iako Aevex nije proizvodio dronove prije rata u Ukrajini, ni kompanija ni sam Raduenz nisu bili stranci u ovoj industriji. Raduenz je pomogao naoružati poznatu letjelicu Predator nakon 11. rujna, dok je radio u tajnovitoj jedinici zračnih snaga imena Big Safari. Aevex je izgradio kako bi pomogao prikupljanju obavještajnih podataka na razne načine, opremajući pilote letjelica sa i bez posade, analizirajući podatke i provodeći prilagođene modifikacije letjelica za vlade.

Ideju za kompaniju Raduenz i njegov kolega Bob Miller načrčkali su – na salveti / FOTO: Aevex Aerospace via FORBES

Početkom 2022. godine, Pentagon je očajnički tražio zračno oružje koje brzo može poslati Ukrajini. James “Mookie” Sturim, koji je s Raduenzom radio u jedinici Big Safari i Aevexu se pridružio 2023. godine kako bi vodio novi biznis dronova, kaže kako je ministarstvo obrane izdalo vrlo kratak i neobično opušten poziv: “Proizvedite sustav koji će umanjiti kretanja velike oružane organizacije.” Drugim riječima: “Zaustavite tenkove koji se kreću prema Kijevu.”

Jedan od visoko rangiranih zaposlenika u Aevexu predložio je jednog proizvođača dronova u Tampi za kojeg je vjerovao da će biti idealan partner: Tribe Aerospace, koji proizvodi jeftine replike neprijateljskih dronova za analizu ministarstva obrane, ali i testira efikasnost sustava za obranu od dronova.

Tribe Aerospace je imao i inventar i sposobnost proizvodnje 20 dronova mjesečno, što je u tom trenutku za proizvođače dronova za američku vojsku bila velika brojka. Uz Aevex, Tribe je osmislio plan za naoružavanje modela naziva Dagger.

‘Spavali smo u hangarima’

Na Uskrs su dobili ugovor za isporuku 121 Daggera unutar tri mjeseca, pod nazivom Phoenix Ghost. Program je vodio Big Safari. Kako bi to postigli, morali su proizvesti bojevu glavu koja stane u tijelo drona, kao i prilagođeni sustav naoružanja kako bojeva glava ne bi prerano eksplodirala.

Tim od oko 20 ljudi to je uspio postići, iako se istovremeno nisu odrekli svog biznisa evaluiranja sustava za borbu protiv dronova. “Bio je to sulud period” napornog rada i brzog stvaranja protototipa, kaže suosnivač Tribea Joe Register za Forbes. “Ostajali bismo na nogama 24 do 48 sati, putujući od jednog do drugog događaja. Spavali bismo na par sati u hangarima za avione.”

Dron Dagger, prvi proizveden za program Phoenix Ghost, podsjeća na Samad-1 koji se koristi u Iranu / FOTO: Aevex via FORBES

Aevex je potpisao sporazum za kupnju Tribea na Noć vještica te godine. U tom trenutku proizvodnja je porasla na 330 dronova mjesečno.

Dagger je odmah donio rezultate. Čak i u slučajevima kada je bio srušen, dron od 49.000 dolara bio je iznimno efikasan u privlačenju vatre skupih ruskih protuzračnih projektila. “Na početku smo imali dosta zanimljivu računicu,” kaže Lindsey Jones, jedna od direktorica u odjelu Aevexa za dronove. “Taj jedan jeftini dron koštao bi neprijatelja pola milijuna dolara.”

Dron Dominator / FOTO: Aevex via FORBES

Sukob se promijenio, a time i proizvodnja

Sukob na fronti s vremenom je usporio u rovovsko ratovanje, a Ukrajina je razvila kapacitete za proizvodnju stotina tisuća malenih FPV napadačkih dronova. Dagger zbog toga više nije bio potreban. Aevex se okrenuo proizvodnji veće verzije duljeg dometa, imena Disruptor, čija osnovna verzija ima cijenu 69.000 dolara. On ima i sofisticiranijeg brata Dominatora, koji je fleksibilniji i sposoban nositi veću bojevu glavu.

Ovi dronovi nemaju sve kapacitete skupljih verzija, poput AeroVironmentovog drona Switchblade 600 koji košta 200.000 dolara. Ipak, mogu prenijeti veliku količinu eksploziva stotine kilometara iza neprijateljskih linija.

Inženjeri Aevexa ponosni su na brzinu kojom mogu mijenjati svoje sustave i tako odgovarati na ruske protumjere, kao i na posao koji su odradili kako bi dronove učinili sve jednostavnijima za sklapanje. Sastavljanje Disruptora, na primjer, traje samo pet minuta.

Aevex ima podršku tvrtke privatnog kapitala Madison Dearborn Partners, koja je kupila većinski dio 2020. godine za 450 milijuna dolara. Poduzeli su veliki rizik otvaranjem tvornice u Tampi. Prostor za sada ima dvije proizvodne trake, ali dovoljno prostora za njih sedam. U tri smjene, proizvodnja bi mogla premašivati 1.000 dronova mjesečno.

Posvećenost Ukrajini, ali i pogled u širu budućnost

Raduenz je uvjeren da će Aevex do te točke i doći, čak i ako novi predsjednik Donald Trump odluči prestati slati pomoć Ukrajini. Kaže kako kompanija već ima planove za prodaju u inozemstvu i kako se namjeravaju natjecati za vojne programe u samom SAD-u s novim modelima koje grade, uključujući i ovog proljeća predstavljeni Atlas.

Dron Disruptor, duljeg dometa od Daggera / FOTO: Aevex via FORBES

Vjeruje kako će i Disruptor i Dominator dobro odgovarati američkim planovima nabave velikog broja potrošnih dronova u slučaju rata protiv Kine nad bespućima Pacifika. U listopadu je Aevex kupio Veth Research Associates koji razvija sustave za navigaciju i autonomiju. Cilj je da svojim dronovima omogući bolje funkcioniranje u situacijama elektroničkog metanja i pronalazak meta nad oceanima bez jasnih geografskih odrednica.

“Mnogo toga se priprema i mislimo da ćemo biti u dobroj poziciji natjecati se i pobijediti,” kaže Raduenz.

Zasad je kompanija posvećena pomaganju Ukrajini, a direktori kažu kako je za njih ta misija poslala osobna. U plastičnim pakiranjima u koja spremaju opremu za kontrolu, stavljaju i posebne pakete za ukrajinske trupe: cigarete i grijače za ruke za hladne noći.

“Oni nisu neki daleki kupac prema kojemu samo ispunjavamo ugovorne obveze,” kaže Sturim. “Vjerujemo u ono za što se bore.”

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: Revealed: The Mysterious Ghost Drones Of The Ukraine War

(Prevela: Nataša Belančić)

