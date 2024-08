Forbes donosi recenziju preklopivog Samsung Galaxyja Z Fold 6

Kineski preklopivi uređaji lakši su, tanji i s boljim kamerama, ali Samsungov uređaj ima najviše značajki među kojima je i iznimno korisna generativna umjetna inteligencija.

Samsung je možda izmislio kategoriju preklopivih pametnih telefona i postavio kriterije za najranije inovacije, no poznato je da preklopivi telefoni već godinama nemaju najbolji hardver. Preklopivi mobiteli kineskih proizvođača poput Huaweija ili Xiaomija lakši su i tanji, a istovremeno imaju veće baterije i više kamera. Čak je i novi Googleov Pixel 9 Pro Fold tanji, s periskopskom zoom lećom.

Usprkos svemu tome, suradnik Forbesa i autor ovog članka Ben Sin kaže kako se u proteklih mjesec dana uvijek vraćao upravo Samsungovom mobitelu Galaxy Z Fold 6, i to zbog jedne značajke. To je “Galaxy AI”, Samsungov paket značajki umjetne inteligencije predstavljen početkom godine.

Na mobitelu Fold 6, kao i nešto manjem Flip 6, Galaxy AI može u stvarnom vremenu prevoditi jezike, velikom brzinom pretražiti fotografije temeljem bilo čega prikazanog na ekranu, kao i sažimati velike količine teksta, čak i na drugom jeziku.

FOTO: Ben Sin via FORBES

Sketch to Image: vrlo zabavna značajka

“Ono što je mene kupilo je značajka Sketch to Image, koja korisniku omogućuje da na uređaju nešto načrčka, a potom promatra kako generativna umjetna inteligencija uređaja crtariju pretvara ili u ilustraciju/grafiku vrlo profesionalnog izgleda ili vrlo realističan dio stvarne fotografije,” piše Ben Sin.

FOTO: Ben Sin via FORBES

Pizza na stolu nije stvarna, objašnjava Sin. On je nacrtao pizzu, a uređaj je temeljem crteža generirao vrlo realističnu verziju. U kolažu ispod, uslikao je svog oca i na isti način “stvorio” svakojake dodatke fotografiji.

FOTO: Ben Sin via FORBES

Ovakvi trikovi nisu ekskluzivna značajka Samsunga – postoji mnogo računalnih sotfvera koji mogu postići slične rezultate. Ipak, većina njih zahtijeva instalaciju i plaćanje pretplate, dok Samsung uslugu nudi besplatno u sklopu uređaja, što alate generativne umjetne inteligencije čini dostupnim svima.

Ostatak paketa

Fold 6 vrlo je elegantan preklopivi mobitel koji može sve, iako je malo deblji i teži od konkurentskih uređaja. Čip Snapdragon 8 Gen 3 najbolji je koji se može pronaći na Androidima i može izvesti bilo kakav zadatak bez problema.

Trostruki sustav kamere je solidan, ali ne i spektakularan. Senzori koje koristi Samsung stari su godinama i tek nešto lošiji od većih i novijih senzora na uređaju Vivo X Fold 3 Pro, koji je još uvijek najbolji preklopivi pametni telefon. Veći senzori proizvode fotografije veće dubine i s više detalja. Ipak, za većinu korisnika su kamere mobitela Fold 6 više nego dovoljne. Stabilizacija videa je fantastična.

Foto: Ben Sin via FORBES

Dva zaslona su također dobra, iako je pregib na glavnom panelu još uvijek vidljiviji nego na kineskim mobitelima, ali je manji nego na ranijim modelima Samsunga.

Sve u svemu, Galaxy Z Fold 6 ne donosi mnogo u smislu hardvera, ali iskustvo softvera čini ga potpuno opremljenim uređajem kojemu se korisnik uvijek vraća. “Ponovit ću: postoje i drugi preklopivi mobiteli s boljim kamerama, koji bolje leže u ruci, ali Fold 6 može postići više, a značajke su vrlo korisne za svakodnevnu upotrebu,” zaključuje Sin.

Ako imate Fold 5, trebate li ga zamijeniti novim? Ne, kaže Sin. Hardver je uglavnom ostao isti, a značajke paketa Galaxy AI stići će i na Fold 5 kroz ažuriranje softvera za nekoliko mjeseci. Ako imate Fold 4 ili neki još stariji model, nova verzija može vam ponuditi primjetno tanji i lakši uređaj, kao i AI značajke koje stariji modeli Fold serije neće dobiti.

Autor originalnog članka: Ben Sin, suradnik Forbesa

Link: Samsung Galaxy Z Fold 6 One Month Review: Still The Total Package Foldable, Even If Hardware Is Behind

(Prevela: Nataša Belančić)