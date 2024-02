Google je preimenovao Bard u Gemini, po AI modelu koji ga pokreće

Tech gigant također je najavio čitav niz novih usluga, uključujući Gemini Advanced – najmoćniji AI proizvod kompanije koji će biti dostupan putem pretplatničkog paketa Google One.

Google sve karte stavlja na Gemini, AI jezični model najavljen krajem prošle godine kojim se žele približiti popularnom ChatGPT-ju tvrtke OpenAI.

Iz Googlea su u četvrtak najavili nekoliko promjena u svojoj liniji generativne umjetne inteligencije, uključujući preimenovanje svog chatbota Barda. Bard će se odsad zvati Gemini, po samom AI modelu. Usluga Duet AI koja omogućava korisnicima da upotrebljavaju generativnu umjetnu inteligenciju u Googleovim proizvodima poput Docsa i Gmaila također će biti preimenovana, u Gemini for Google Workspace.

Najavili su i pokretanje premium usluge Gemini Advanced koja koristi najmoćniju verziju modela Gemini za obavljanje zadataka poput naprednog kodiranja i prilagođenog podučavanja kreiranjem kurikuluma ili kvizova. Google uslugu opisuje kao “mnogo sposobniju za razmišljanje” od svojih prethodnica. Usluga će biti dostupna samo putem plana pretplate od 19,99 dolara mjesečno u sklopu paketa Google One. Cijena novog plana gotovo je dvostruko viša pd prethodnog Google One plana.

Na kraju, Google će također predstaviti novu aplikaciju Gemini za operativni sustav Android. Aplikacija bi trebala korisnicima omogućiti lakše pristupanje asistentu sa svojih pametnih telefona, a na iPhoneu će biti dostupna i putem postojeće aplikacije Google.

Ovaj niz novih usluga i promjena imena dokaz je brze evolucije AI strategije u Googleu, koji je krajem 2022. godine uhvaćen nespreman na ogroman uspjeh ChatGPT-ja. Manija je unutar kompanije izazvala paniku i motivirala suosnivača Sergeya Brina da ponovno počne programirati. Prošlog travnja tvrtka je spojila svoja dva istraživačka laboratorija, Google Brain i DeepMind, u pokušaju da ubrzaju razvoj proizvoda.

“Bard je način na koji se razgovara s našim najsuvremenijim modelima. Gemini je upravo taj najsuvremeniji model,” rekla je Sissie Hsaio, podpredsjednica Googlea, tijekom razgovora s reporterima. “Željeli smo sve pojednostaviti kako bi korisnicima bilo jasno da zapravo komuniciraju s Geminijem.”

Predstavljanjem usluge Gemini Advanced također je predstavljena i najmoćnija verzija Geminija, imena Ultra. U prosincu je Google najavio predstavljanje tri verzije Geminija, s tri razine sofisticiranosti. Najmanja verzija, Gemini Nano, koristi se za značajke na Googleovom pametnom telefonu Pixel 8 Pro. Srednja verzija, Gemini Pro, trenutno pokreće Bard (chatbot koji će se rebrendirati u Gemini).

Premium AI plan također pokazuje sve veći fokus u Googleu na pretplate. Prošlog je tjedna izvršni direktor tvrtke Sundar Pichai izjavio kako Google One, koji će odsad uključivati Gemini Advanced, ima gotovo 100 milijuna pretplatnika. Pretplatnički biznis kompanije prošle godine je ostvario ukupno preko 15 milijardi dolara prihoda. Istovremeno, izvršni direktor YouTubea Neal Mohan prošli je tjedan u intervjuu za Forbes izjavio kako pretplatničke usluge platforme, Youtube Music i Premium, zajedno imaju 100 milijuna pretplatnika i kako su napokon postale “važan dio” biznisa YouTubea.

Autor originalnog članka: Richard Nieva, Forbes

Link: Google Has Renamed Bard After Gemini, The AI Model That Powers It

(Prevela: Nataša Belančić)