Google najavio da će uložiti 27 milijuna dolara u obučavanje radnika za korištenje umjetne inteligencije

Google je najavio planove za pomaganje u obučavanju Europljana za korištenje umjetne inteligencije, postavši tako posljednji tech gigant koji će investirati u pripremanje i radnika i ekonomija za poremećaje koje donose najsuvremenije tehnologije.

Google će s 35 milijuna eura (odnosno 26,9 milijuna dolara) podržati obučavanje ljudi diljem Europe. Tvrtka program naziva AI Opportunity Initiative for Europe, a posebno će se fokusirati na pomaganje “ranjivim i zapostavljenim zajednicama”. 10 milijuna eura bit će uloženo u napore kako radnici ne bi zaostali u AI revoluciji.

Iz tvrtke kažu kako surađuju sa zakladom Centre for Public Impact kako bi pronašli neprofitne kompanije koje mogu doći do ljudi kojima bi ovakva obuka najviše koristila.

Program će također pružati podršku nizu startup “akademija za rast” u Europi, Africi i na Bliskom istoku koje, kako kaže tvrtka, podržavaju pothvate “korištenja AI-a za rješavanje najvećih društvenih problema.”

Kako bi umjetna inteligencija koristila svima, “nju moraju izgraditi svi i ona mora biti dostupna svima,” rekao je Matt Brittin, čelnik Googlea za Europu, Bliski istok i Afriku u objavi u kojoj je najavljena inicijativa.

Kao lider u ovoj brzorastućoj industriji, rekao je Brittin, Google ima odgovornost pomoći u korišenju AI-ja za izgradnju “boljeg, pravednijeg, zdravijeg društva” i “snažnog i pravednog gospodarstva”, a ovakvi programi pokazuju kako je tech gigant “spreman odigrati svoju ulogu” u poticanju odgovornog razvoja umjetne inteligencije.

“AI ima nevjerojatan potencijal promijeniti svijet nabolje. Ipak, istraživanja pokazuju kako bi koristi umjetne inteligencije mogle pogoršati već postojeće nejednakosti, pogotovo po pitanju gospodarske sigurnosti i zaposlenja,” rekao je Adrian Brown, izvršni direktor zaklade Centre for Public Impact. “Ovaj novi program pomoći će ljudima diljem Europe razviti svoje znanje, vještine i sigurnost u umjetnu inteligenciju i pomoći u tome da nitko ne zaostane.”

Umjetnu inteligenciju već godinama se smatra najvažnijim tehnološkim iskorakom. Tech milijarder Elon Musk čak je rekao da ona ima potencijal postati “sila koja će donijeti najveći potres u povijesti.” Iako neki od najvećih lidera u sektoru tehnologije poput samog Muska, suosnivača Applea Stevea Wozniaka i osnivača OpenAI-ja Sama Altmana upozoravaju da AI predstavlja egzistencijalni rizik za preživljavanje ljudske vrste, kratkoročniji strahovi više se tiču društvenih promjena poput širenja dezinformacija, deepfakeova i izmijenjenog sadržaja, diskriminacije algoritmima i masovne nezaposlenosti.

Iako neki stručnjaci upozoravaju da će umjetna inteligencija donijeti promjene na tržištu rada koje su neusporedive s dosadašnjima – poput automatiziranja tvorničkih procesa – drugi tvrde da će ona samo promijeniti vrste poslova koje ljudi obavljaju, kao i potrebne vještine. Uslijed rasta straha od potencijalnog nestanka postova i širokih društvenih poremećaja, tech giganti poput Googlea i Microsofta kažu kako će investirati u pomaganje radnicima da razviju nove vještine i smanjenje negativnih posljedica primjene ove tehnologije.

Financiranje ovih inicijativa od kojih se mnoge fokusiraju na relativno bogate zemlje ili zemlje koje bi mogle postati globalni lideri u sektoru, poput Indije, ništa je u usporedbi s iznosima koje tvrtke ulažu kako bi ubrzano integrirale umjetnu inteligenciju u svoje proizvode i pozicionirale se kao ključni igrači u industriji. Microsoft ulaže milijarde – neka izvješća kažu 13 milijardi dolara – u OpenAI, a već su krenuli s integracijom umjetne inteligencije u svoje proizvode, dok će Google vjerojatno uložiti nekoliko milijardi dolara u AI tvrtku Anthropic.

Tech giganti također mnogo ulažu u infrastrukturu, kako bi zemlje bile spremne za eksploziju umjetne inteligencije. U siječnju je Google najavio milijardu dolara investicija u novi podatkovni centar u blizini Londona, dok je Microsoft krajem godine najavio planove vrijedne 3,2 milijarde dolara za proširenje AI infrastrukture u zemlji. Financiranje je dio zlatne groznice digitalne infrastrukture koja na globalnoj razini vrijedi milijarde, a koja je privukla pozornost investitora uslijed povećanog ulaganja u AI inicijative.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Google Pumps $27 Million Into AI Training After Microsoft Pledge – Here’s What To Know

(Prevela: Nataša Belančić)