Jesu li Googleove naočale u koje je ugrađen njihov AI model Gemini veliki korak naprijed?

Tech gigant Google predstavio je novu generaciju svojeg AI modela Gemini, kao i par naočala u koje je model ugrađen.

Prototip naočala, predstavljen prošlog tjedna, trebao bi korisnicima davati podatke o njihovoj okolini u stvarnom vremenu. U demo snimci pokazanoj novinarima prije službenog predstavljanja korisnik pomoću naočala istražuje London. Vozi bicikl u parku i pita kako se mjesto zove (Primrose Hill). Traži od AI-ja informaciju smije li u tom parku voziti bicikl, a model mu odgovara da ne smije. Pita i ima li u blizini rute supermarketa, a AI odgovara kako je u blizini Sainsbury. Iskustvo je uglavnom glasovno, dok neki deugi konkurenti za svoje pametne naočale koriste digitalne prikaze s informacijama.

Korisnik AI asistenta može aktivirati i putem telefona – u snimci usmjerava mobitel prema busu i pita može li ga taj bus odvesti do kineske četvrti. Softver brzo identificira bus i njegovu rutu te odgovara potvrdno.

Integriranje AI-ja u postojeće usluge

Pametne naočale pokreće Gemini 2.0, nova verzija glavnog Googleovog modela generativne umjetne inteligencije. Gemini 2.0 stavlja veliki naglasak na aktivaciju AI “agenata” koji u ime korisnika mogu obavljati zadatke poput kupovine ili rezervacija. Radi jednostavnijeg iskustva, Google je nadogradio i svoj projekt Project Astra, platformu za AI agente prvi put predstavljenju u svibnju.

Naočale integriraju model Gemini u tri postojeće Googleove usluge: pretragu, karte i Google Lens, koji koristi prepoznavanje slika kako bi pomogao korisnicima pronaći podatke o stvarnim predmetima na fotografijama. Iz kompanije kažu kako će uskoro naočale podijeliti malenoj testnoj skupini. Nisu objavili kada planiraju puštanje u prodaju, kao ni pojedinosti o tehničkim specifikacijama.

“Vjerujemo da je ovo jedan od najmoćnijih i najintuitivnijih načina za doživljavanje ove vrste umjetne inteligencije,” rekao je menadžer proizvoda u Google DeepMindu Bibo Xu.

Promjene na tržištu nakon prvotnog promašaja

Google je pionir po pitanju pametnih naočala. Prije dvanaest godina, gigant je predstavio svoj Google Glass koji se mogao spajati s internetom i omogućiti snimanje videa i pretraživanje. Proizvod je bio promašaj: izazvao je žestoke kritike iz perspektive privatnosti i testirao reakciju javnosti na nosivu tehnologiju.

Pametne naočale Google Glass / FOTO: Ole Spata / AFP / Profimedia

Više od deset godina kasnije, tržište je mnogo više prijateljski raspoloženo. Matična tvrtka Facebooka, Meta, prije tri je godine predstavila RayBan naočale koje mogu snimati video. U rujnu je kompanija najavila nove naočale Orion, koje koriste proširenu stvarnost i umjetnu inteligenciju za stvaranje holografskih prikaza. Prošle godine, Apple je predstavio Vision Pro, “prostorno računalo” koje kombinira i proširenu i virtualnu stvarnost u jedan nosivi uređaj. Naočale su predstavili i Snapchat i Microsoft.

Nakon početnog promašaja s Google Glassom, tvrtka se polako vraća u kreiranje pametnih naočala. Na svojoj godišnjoj konferenciji prije dvije godine, Google je pokazao par naočala koje su prevodile u stvarnom vremenu.

Svoje najnovije najave Google je tempirao da se poklope s prvom godišnjicom Geminija, predstavljenog prošle godine kao konkurenciju ChatGPT-ju startupa OpenAI. Također su najavili i eksperimentalnog agenta za programski kod imena Jules, koji koristi AI za generiranje jednostavnih računalnih kodova i obavljanje jednostavnih, dosatnih zadataka poput ispravljanje programskih grešaka.

Druga nova inicijativa je Project Mariner, koji Googleove AI agente dovodi na web. U jednoj demo snimci, na primjer, malena tvrtka izrađuje tablicu s popisom lokalnih prodavača kao potencijalnih partnera. AI analizira njihove internetske stranice i izvlači informacije o svakom ciljanom partneru.

“Tijekom prošle godine investirali smo u razvoj modela koji se više ponašaju kao agenti. To znači da bolje shvaćaju svijet oko sebe, razmišljaju nekoliko koraka unaprijed i izvode zadatke u vaše ime, pod vašim nadzorom,” napisao je u objavi na blogu izvršni direktor Googlea Sundar Pichai. Dodaje kako sposobnosti novih agenata “približavaju stvarnosti našu viziju univerzalnog asistenta.”

Autor originalnog članka: Richard Nieva, Forbes

Link: Google’s Prototype Glasses Put An AI Agent On Your Face

(Prevela: Nataša Belančić)