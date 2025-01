Iz strasti prema modelarstvu nastao milijunski posao s dronovima

Tržički proizvođač bespilotnih letjelica ElevonX u pet godina postojanja narastao je na više od milijun eura godišnjih prihoda, a najveći broj dronova prodaju u Africi.

Tvrtka ElevonX iz Tržiča nastala je iz strasti njezinih osnivača prema modelarstvu, a početni kapital za pokretanje posla došao je iz džepova osnivača ali i državnih subvencija. Njihova bespilotna letjelica (dron) SkyEye proteklih je godina osvojila globalna tržišta, što je prihode tvrtke podiglo iznad milijun eura, a direktor najavljuje daljnji rast i nova zapošljavanja.

“Cijela se priča razvila iz modelarstva. Svi smo mi suosnivači bili modelari i smatram da je to bila glavna osnova. Zatim je uslijedio razvoj tehnologije: prvo leteće makete, a onda smo stigli do ove razine,” ispričao je za Forbes Slovenija direktor i suosnivač Matej Meglič, koji je, između ostaloga, iskustvo stjecao u poduzetničkom inkubatoru Katapult iz Trbovlja.

Prošle su godine ostali suosnivači – Janez Langus te Rok i Igor Perko – napustili tvrtku. “Kako je tvrtka rasla, to je tražilo sve više rada i odgovornosti, pa su se na kraju odlučili da više ne žele u tome sudjelovati niti ostati suvlasnici,” kaže Meglič.

Među suvlasnicima je, od registracije tvrtke 2019. godine, i šentviška tvrtka OneDrone, proizvođač dronova koji prema podacima Gvina drži 16,2 posto udjela u ElevonX-u. Isti udio ima direktor prodaje Tomaž Plešec, direktor Meglič posjeduje 21,6 posto, dok je 46 posto dionica u vlasništvu same tvrtke. Suradnja s OneDroneom započela je jer je Meglič, prije pokretanja ElevonX-a, oko godinu ili dvije bio zaposlen u toj kompaniji iz Šentvida.

Dosad je primarna primjena njihovog drona bila nadzor, dok im je posljednji projekt dostava medicinskih pomagala, i to u državama u kojima su lijekovi teško dostupni.

Uz pomoć države i bez rizičnog kapitala

Početni kapital za pokretanje tvrtke osnivači su prikupili “iz vlastitih džepova”, objašnjava Meglič. Prvi prototip poletio je 2016. godine, a tri godine kasnije u Tržiču je otvorena tvrtka. Tada su se prijavili i na natječaj P2 Slovenskog poduzetničkog fonda, od kojega su u prve tri godine poslovanja dobili ukupno 54 tisuće eura.

“To je bio dio početnog kapitala koji nam je u tom trenutku bio iznimno važan”, ističe direktor.

Za razliku od mnogih start-upova, nikada nisu tražili sredstva rizičnog kapitala, niti to planiraju. “Iskreno, uopće ne znam kako to funkcionira. Kome onda vraćaš novac ako nešto ne ide po planu? Mi poslujemo tako da najprije izradimo proizvod, prodamo ga i nastavljamo razvoj od onoga što zaradimo. Za sada sve sami financiramo.”

Meglič smatra da tvrtka još nije spremna na takvu vrstu investicije. “Trenutačno smo više usredotočeni na vlastiti proces”, objašnjava.

Foto: Egon Parteli/N1

Prihodi veći od milijun eura

I bez rizičnog kapitala ElevonX je uspio povećati svoje prihode na 1,3 milijuna eura u 2023. godini, prema podacima Ajpesa. Godine 2019., koja je bila prva puna godina nakon osnivanja, tvrtka je zaradila 84 tisuće eura, a 2022. nešto manje od 300 tisuća eura. U 2023. prihod se tako u odnosu na prethodnu godinu povećao više od četiri puta.

Meglič rast prodaje pripisuje usavršenijem proizvodu, koji je zahvaljujući preporukama prvih klijenata pronašao put na svjetska tržišta. “Sam proizvod (u vrijeme osnivanja tvrtke, op. a.) možda još nije bio na najvišoj razini, i to se osjetilo. Znali smo da trebamo nešto doraditi. Uz to, europska nam je regulativa prilično dugo vezala ruke, no uspjeli smo iskoristiti to vrijeme i dovesti proizvod na višu razinu. Kad takav visoko tehnološki projekt možeš predstaviti ozbiljnom tržištu, to se odmah primijeti i u prodaji”, kaže.

“Mi izrađujemo neku vrstu alata. A ljudi koji trebaju alate međusobno se povezuju i razgovaraju. Kad je prvi kupac zadovoljan, prenese to svojim partnerima, suradnicima, prijateljima. U našem slučaju, daleko je najvažnija reklama od usta do usta,” dodaje.

Prema riječima Megliča, ElevonX ostvaruje 97 posto prodaje na tržištima izvan Europske unije. Primarno tržište su afričke države, a ostatak prihoda dolazi iz cijeloga svijeta. U prosincu prošle godine dronove su prvi put isporučili u Australiju i na Madagaskar. Najnoviji projekt uključuje dostavu lijekova u 120 sela na Madagaskaru iz dviju baza na otoku.

Cilj: 1,7 milijuna eura u 2025.

U 2024. godini prihod je bio “par eura manji” nego prethodne, no Meglič objašnjava da u bilanci nisu prikazana neka već uplaćena predujmljenja, što znači da je realan rast bio oko tri do četiri posto. Povećana bi trebala biti i dobit, koja je 2023. iznosila oko 3.900 eura

Za tekuću godinu Meglič planira prihode od 1,7 milijuna eura. Tvrtka, koja trenutačno zapošljava 15 ljudi, mogla bi proširiti tim za još četiri ili pet ljudi. “S obzirom na projekte koji su već u proizvodnji i na predugovore – naš prodajni ciklus ponekad traje i devet mjeseci ili dulje – gotovo se usuđujem reći da ćemo taj cilj ostvariti 2025. godine”, zaključuje direktor.