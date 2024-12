Milijuni programera plaše se da će zbog startupa ovog matematičkog genija ostati bez posla

Uz 200 milijuna dolara investicija, 28-godišnji Scott Wu i njegov tim programera u startupu Cognition grade AI alat koji može programirati potpuno samostalno.

Tik prije Božića prošle godine, mali tim u startupu Cognition mučio se s postavljanjem kompliciranog podatkovnog servera za novog asistenta za programiranje, Devina. Sate su proveli češljajući upute za instalaciju i isprobavajući različite naredbe, ali ništa nije funkcioniralo. Umorni i živčani, odlučili u pustiti Devinu da pokuša riješiti problem.

AI je krenuo u akciju – i pošteno zbunio svoje kreatore. “Unio je naredbe koje su izgledale kao nekakva luda crna magija,” prisjeća se 21-godišnji suosnivač Walden Yan. U jednom trenutku izgledalo je kako Devin neće postići ništa bolji rezultat od njih. Trenutak kasnije, lampica na serveru koja je satima bila crvena, odjednom je postala zelena. Server je proradio.

Devin je izbrisao oštećenu datoteku u sustavu koju je tim previdio. “Tada mi je zbilja sjelo koliko će se programiranje promijeniti,” kaže Yan.

Bio je to prvi veliki zadatak kojeg je Devin ikada izvršio, ali i dokaz vizije Cognitiona: da AI preuzme dosadan posao programiranja. Sada, gotovo godinu dana kasnije, Devin obavlja osnovne zadatke – zamjećuje i ispravlja programske greške, ažurira kodove i seli ih između platformi. Dajte mu jednostavnu naredbu, npr. “očisti ovu bazu kodova”, i on kreira plan i provede ga. Većinu vremena to funkcionira.

Novi pristup

Ovo je drugačiji pristup od onog kojeg imaju poznatiji i veći igrači u ovoj industriji. To su GitHub (kojeg je 2018. kupio Microsoft za 7,5 milijardi dolara) i Codeium (čija vrijednost se procjenjuje na 1,3 milijarde dolara). I GitHub i Codeium imaju digitalne asistente koji pomažu pri pisanju kodova prijedlozima AI-ja. Devin je pak autonomni AI agent koji, barem u teoriji, kod piše sam i može izvršiti čitave projekte koje obično dobivaju programeri. “Vidjeli smo stvarnu priliku,” kaže suosnivač i šef Cognitiona, 28-godišnji Scott Wu.

Kodovi koje stvara umjetna inteligencija već sada mijenjaju industriju. U listopadu je šef Googlea Sundar Pichai rekao kako AI piše više od četvrtine kodova ovog tech giganta. Alat Githuba za dovršavanje kodova ove je godine donio čak 40 posto ukupnog rasta prihoda, rekao je u srpnju izvršni direktor Microsofta Satya Nadella. Analitičar Pitchbooka, Brendan Burke, kaže kako se AI programiranje najviše financira od svih primjena generativne umjetne inteligencije, a startupovi fokusirani na tu primjenu samo u prvih 6 mjeseci ove godine su prikupili više od milijardu dolara investicija.

Programiranje u stvarnom svijetu zapravo je jako neuredno. Scott Wu, CEO, Cognition

Godišnji prihodi tek počinju rasti: istraživačka tvrtka IDC očekuje kako će do 2029. premašiti 4 milijarde dolara. Nekoliko startupova premašilo je godišnje stope prihoda od 10 milijuna dolara. Cognition ne želi objaviti podatke o svojim prihodima, no predsjednik Russell Kaplan kaže kako startup ima nekoliko desetaka klijenata, a tipični ugovori imaju cijenu od šest do sedam znamenki. Prilika je dovoljno uzbudljiva da su vlastite alate pokrenuli i giganti poput Anthropica, Amazona i IBM-a. Mogućnost pisanja programskog koda već je postala normalna stvar za tipične AI modele, kaže IDC analitičar Ritu Jyoti, koji naglašava kako je lider u ovom polju još uvijek OpenAI-jev ChatGPT. Ipak, AI koji može raditi potpuno samostalno, poput ovog kojeg razvija Cognition, “donijet će ogromnu promjenu.”

Loše vijesti za programere?

To možda nije sretna vijest za programere. Samo u Americi taj posao obavlja oko 5 milijuna ljudi, dok ih u Indiji i Kini ima 13 milijuna. Wu inzistira kako ogromni gubici radnih mjesta nisu iza ugla i kako je industrija “ograničena ponudom.”

Ako obični programeri nisu ushićeni, investitori su, s druge strane, presretni. Founders Fund i Khosla Ventures uložili su u Wua i njegov mali tim čak 176 milijuna dolara u travnju i tako povećali vrijednost tvrtke na dvije milijarde dolara tek šest mjeseci nakon njenog osnivanja.

Među klijentima je kompanija za upravljanje troškovima Ramp, koja alat Cognitiona koristi za pisanje testova i čišćenje “mrtvog” programskog koda, kao i podatkovna platforma MongoDB za koju Devin ažurira zastarjelu programsku arhitekturu i klijentima platforme štedi milijune, kaže glavni direktor za proizvod Sahir Azam. Programeri u fintech tvrtci Nubank koriste Devina za ažuriranje repozitorija programskog koda.

Još je rano, ali partner u Founders Fundu John Luttig u Cognition je investirao dijelom i zato jer misli da je startup dovoljno iskoračio da će “biti vrlo teško dostići ih u polju programerskih agenata.” Čini se kako i Microsoft ima sličan dojam. U svibnju je gigant sa startupom potpisao ugovor kojim se Devina nudi programerima u cloudu Azure, a tehnički direktor Kevin Scott kaže kako je riječ o “izvanrednom” alatu.

Programerski genijalci

Ipak, Silicijska dolina prepuna je ruševina kompanija koje su nekoć imale fantastičnu prednost pred Amazonom i Googleom. Investitori u Cognition vjeruju kako, ako itko može stvoriti najbolji stroj za programiranje, onda su to tri programera svjetske klase. Svi osnivači su osvojili zlatne medalje na Olimpijadi za programere, a na natjecanjima su se i upoznali. Wu je matematički genij s najvišim renkingom na stranici Codeforces koja organizira natjecanja a programere. Eric Glymann, investitor u Cognition i izvršni direktor Rampa, kaže kako je Wu “jedan od najinteligentnijih ljudi koje sam ikada upoznao.”

“Scott je očito genijalan, znatiželjan i ima neograničenu ambiciju,” kaže Sarah Guo, investitorica rizičnog kapitala koja je kroz svoju tvrtku Conviction u Wuov startup uložila u tri investicijska kruga. Wu je također 2019. godine uvršten na Forbesov popis 30 ispod 30 zbog njegove prethodne kompanije, Lunchclub, koja koristi AI za organizaciju sastanaka za networking. Investitor u Cognition za Forbes kaže kako je Wu tu tvrtku, koja je još uvijek aktivna, napustio 2022. jer su ga počele zanimati druge stvari. Sam Wu ne želi komentirati.

Uvijek postoji taj jaz između uzbuđenja oko stvari koje su moguće i onoga što zaista i funkcionira.

Varun Mohan, CEO, Codeium

Predstavljanje Devina privuklo je veliku pozornost

Cognition je Devina predstavio u ožujku, a oko alata se podigla velika prašina. U demo snimci koja je na X-u (Twitteru) dobila 30 milijuna pregleda, kompanija tvrdi kako je Devin “prošao segment praktičnog programiranja u intervjuima u vodećim AI kompanijama” i uspješno izvršio komplicirane zadatke. Neki programeri ostali su zadivljeni sposobnostima alata, a drugi su se počeli bojati za vlastita radna mjesta. Nedugo nakon predstavljanja internetom se proširila snimka Wua kao 13-godišnjaka na matematičkom natjecanju, gdje je dominirao. Komentatori u se šalili: “On nije čovjek, nego AI” i “Devin je zapravo samo Scott koji vam odgovara na pitanja u aplikaciji.”

Potom se javio i Carl Brown, poznati neovisni programer iz Austina, koji nije bio impresioniran. U snimci naziva “Debunking Devin”, koja je pregledana više od pola milijuna puta, Brown je optužio Cognition da pretjeruju oko svojeg AI programera. Njegova recenzija kaže kako je Devinu trebalo mnogo dulje od običnog čovjeka da izvrši zadatak, kao i da je alat putem unio greške.

Zbog ovakvih priča neki su počeli propitkivati je li Devin samo još jedan način za širenje opće histerije oko umjetne inteligencije. Zatražite ga da dizajnira zanimljivo korisničko sučelje i rezultati će biti bezveze, kaže Krish Maniar, inženjer u kompaniji za označavanje podataka Labelbox, koji je testirao Devinove vještine u kreiranju aplikacija. Nekoliko osnivača iz konkurencije za Forbes kažu kako je kompanija iznijela prevelika obećanja o Devinovim sposobnostima i da su stvorili dojam da Devina možete samo instalirati i da će on programirati što god želite. Njegove trenutne sposobnosti, tvrde oni, mnogo su uže i orijentirane na konkretne zadatke poput čišćenja postojećih kodova.

‘Devin nije savršen’

I Forbes je dobio priliku testirati Devina. Zatražio je od njega da izradi aplikaciju za uštimavanje gitare. Devin je to učinio za nekih 10 minuta, ali aplikacija nije mogla točno identificirati odsvirane note. Osnivači Cognitiona nisu bili sigurni zašto je to tako. “Uvijek postoji taj jaz između uzbuđenja oko stvari koje su moguće i onoga što zaista i funkcionira,” kaže izvršni direktor konkurentskog startupa Codeium, Varun Mohan.

Wu priznaje da Devin nije ni blizu savršen. “Programiranje u stvarnom svijetu zapravo je jako neuredno,” kaže Wu. “Ljudi stalno rade programske greške.” Valja reći da su i mnogi kritičari, poput Maniara, bili impresionirani radom alata. Wu kaže kako se Devin značajno poboljšao u sedam mjeseci od predstavljanja, dijelom i zahvaljujući povratnim informacijama ranih klijenata koji agenta prihvaćaju kao nezavršen proizvod. “Ne vidimo ga kao nešto od čega očekujemo magiju,” kaže Victor Olivier iz Nubanka. “Oprezni smo, ali optimistični.” Dodaje kako su u nekim slučajevima programeri koji su imali pristup Devinu bili čak osam puta brži u obavljanju zadataka.

Strah od nove paradigme

Cognition još uvijek eksperimentira. Ranije ove godine Devinu su omogućili da pokreće vlastite, podređene AI alate koji mu pomažu. Ipak, kada je Cognition išao isprobati ovaj novi, “menadžerski” način rada, shvatili su da i podređeni alati stvaraju sebi podređene alate i tako unedogled, što kreira ogromnu, beskonačnu petlju AI birokracije. “Morali smo sve ugasiti jer su svi alati stalno samo delegirali,” kaže Kaplan.

Kaplan naglašava kako alat radi najbolje kada nekoliko Devina istovremeno radi na različitim projektima, kao “vojska nižih programera.” Ta fraza sigurno nekima u ovoj industriji stvara nelagodu, a Wu kaže kako dio neprijateljskog stava prema njegovoj kompaniji dolazi upravo iz straha da će AI ugasiti programerske poslove. Devin bi mogao kompanijama omogućiti da rade na više projekata, tvrdi on, a ljudi će dobivati poslove koji su značajniji.

“Zaista ima puno straha,” kaže on. “Ljudi imaju puno pitanja o tome kako će izgledati ova nova paradigma.”

Autor originalnog članka: Rashi Shrivastava, Forbes; Richard Nieva, Forbes

Link: Coders Worry The AI From This $2 Billion Startup Could Replace Their Jobs

(Prevela: Nataša Belančić)