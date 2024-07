Musk odgodio predstavljanje svog robotaksija. I on će predstaviti samo prototip kao Rimac

Niti dva mjeseca nakon predstavljanja Rimčevog robotaksija, u kolovozu je trebao biti predstavljen i Teslin. Prema insajderskim informacijama, to predstavljanje odgođeno je za listopad. Primjer autonomnog taksija Waymo sugerira da će objema kompanijama trebati još nekoliko godina da dođu do produkcije

Predstavljanje Teslinog robotaksija odgođeno je s kolovoza na listopad. Informacija je to koja još nije javno objavljena, no Bloomberg tvrdi da se tako odlučili u kompaniji. Dizajnerskom timu rečeno je da prije prezentacije napravi izmjene na određenim dijelovima automobila.

Američki Forbes navodi kako Tesla zbog naprednog softverskih i hardverskih procesa hardversku platformu za automobil vjerojatno može proizvesti brže nego iti jedna druga automobilska kompanija.

Ono što još nemaju je softver za robotaksi koji nije ni blizu produkciji. U ovom trenutku imaju paket zvan “nadzirana potpuno samostalna vožnja”. Vožnja koju paket nudi (u Tesla automobilima) je trenutno puno više nadzirana nego je samostalna. Ideja je da jednog dana bude nadograđena potpuno autonomnom vožnjom, no problem što je CEO Tesle Elon Musk imao takvu retoriku da je javnost pomislila kako je ona već dostupna.

Sličnosti Muska i Rimca

Upravo zbog toga, postavlja se pitanje je li ta retorika marketinška prijevara. Spomenuti izraz “potpuno samostalna vožnja” sugerirao bi da vozači ne moraju obraćati pozornost na cestu.

Tu se mogu povući mnoge paralele između Muska i suosnivača Vernea Mate Rimca. Osim što obojica imaju tvrtke koje razvijaju robotaksi, obojica imaju i problema s komunikacijom. Rimčevo predstavljanje prototipa hrvatskog robotaksija Verne najavljeno je mjesecima prije događaja na društvenim mrežama rečenicom “Bešte ljudi, ide robotaxi”.

“Bešte ljudi, ide auto” inače je poznati uzvik koji je pratio dolazak prvog automobila. Uz takvu najavu, bilo bi logično očekivati predstavljanje robotaksija koji se kreće, a ne dizajnerskog prototipa. Niti iz kasnijih pozivnica, pa čak ni samog predstavljanja nije bilo jasno da će se predstaviti samo dizajnerski prototip.

Ta slučajna ili namjerna nespretnost u komunikaciji rezultirala je time da je dobar dio javnosti na događaju očekivao da će se predstaviti gotov proizvod, a ne prototip fokusiran na eksterni i interni dizajn budućeg vozila.

Kako se Verne na prezentaciji nije uspio pokrenuti, umjesto na dobrom dizajnu, fokus hrvatskih medija i javnosti bio je na tome je li vozilo uopće autonomno. Informacija da prototip nije autonoman, nego se trebao kretati pomoću “daljinskog upravljača” zbog ranije netransparentnosti kod većine je percipirana kao prijevara. Verne se potom pokušao otvoriti javnosti kako bi popravio imidž, no za predstavljanje buduće tvornice u konačnici su ipak izabrali priopćenje umjesto pozivanja novinara.

Waymu je od vožnje bez vozača do predstavljanja pilot usluge trebalo pet godina. Mogu li Tesla i Verne biti brži?

Prema američkom Forbesu, na Muskovom predstavljanju će također biti predstavljen samo prototip. Prema glasinama, i Teslin robotaksi bi trebao biti dvosjed kao i Rimčev. Nije nemoguće ni da je do odgode došlo jer su se na neke promjene odlučili nakon predstavljanja Rimčevog modela.

Dok u Tesli sami razvijaju autonomnu vožnju, u Rimcu za to planiraju koristiti rješenje izraelskog Mobileyea. U Verneu tvrde da će robotaksi biti gotov do 2026. godine, što je po mnogima prekratak rok.

Dobar pokazatelj vremena potrebnog za daljnji razvoj dao je već spomenuti američki Forbes. Kompanija Waymo koja je robotaksi bez sigurnosnog vozača imala još 2019. godine, niti nakon pet godina još nije u produkciji. Doduše, došli su do faze predstavljanja pilot usluge u San Franciscu. No ni on još nije spreman za poslovanje.

Ovo sugerira da čak i kada Tesla dosegne razinu sigurnosti koju je Waymo dosegnuo 2019. godine, ima još najmanje pet godina da dođe do početka proizvodnje. Onaj tko se pojavljuje drugi, može ići brže od prvoga, no tu su još godine posla koje ga čekaju.