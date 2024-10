Musk predstavio svoj robotaksi. Kakav je u odnosu na Rimčev?

Robotaksi, robokombi i humanoidni robot Optimus tri su buduća proizvoda koje je javnosti predstavio Elon Musk. U Hrvatskoj je najviše zanimanja izazvalo predstavljanje robotaksija, s obzirom da je on izravni konkurent Rimčevom Verneu čiji je prototip predstavljen u lipnju.

Osnivač Tesle Elon Musk predstavio je u petak rano ujutro po hrvatskom vremenu kako će izgledati Teslin dugo očekivani model robotaksija.

Prezentacija na otvorenom okupila je publiku koja je, vjerojatno prema uputama, povremeno povicima oduševljenja podržavala Muskovo izlaganje. Za razliku od Rimčeve prezententacije u lipnju, kad je predstavljen samo jedan model prototipa, na Muskovom događaju bilo je 20 autonomnih robotaksija koje su prisutni mogli isprobati i provozati se u njima.

Veći prtljažnik od Rimčevog, ekran nije u prvom planu

Musk je svoju viziju budućnosti nazvao zabavnom i uzbudljivom, te je naveo neke prednosti vožnje u robotaksiju. Jedna od njih je veća sigurnost, s obzirom da je u više navrata ponovio kako će autonomna vozila biti 10 do 20 puta sigurnija od ljudskih vozača. U njegovoj prezentaciji prikazane su i brojne situacije u kojima se auto koji sam upravlja dobro snašao u raznim riskantnim situacijama. Dakako, one u kojima se nije dobro snašao nisu prikazane.

Negubljenje vremena na traženje parkinga istaknuo je kao dodatnu prednost, iako se ta prednost dobije i kod korištenja običnog taksija. Rekao je kako će s vremenom vozač u automobilu biti nepotreban kao što je danas nepotreban operater u liftu.

Punjenje njegovog robotaksija bit će induktivno, odnosno bez utičnice. Na prezentaciji nije spomenuo interijer vozila, a iz fotografija se vidi kako se odlučio na model s ogromnim prtljažnikom i manje prostranom kabinom od one koju će imati Rimčev Verne. Ekran u sredini vozila također je znatno skromnijih dimenzija od onih u Verneu u kojem je iskustvo gledanja video sadržaja u prvom planu.

Muskova prezentacija započinje na 52:40

Pejković komentirao nedostatke robokombija

Kad su u pitanju rokovi, Musk do sada nije bio čovjek kojeg se moglo držati za riječ. Najavio je kako će (adekvatno opremljeni) Tesla 3 i Tesla Y već sljedeće godine na ulicama Teksasa i Kalifornije moći voziti potpuno autonomno. Produkciju robotaksija očekuje prije 2027. godine.

Što se cijena tiče, Musk je rekao kako očekuje da će cijena robotaksija biti ispod 30.000 dolara, dok će operativni trošak na milju biti 20 centi, odnosno 30-40 centi kad se u obzir uzmu i porezi. Prevede li se to u hrvatsko-europsko mjerenje u eurima na 100 kilometara, to je 17,04 do 22,73 eura na 100 kilometara.

Osim robotaksi dvosjeda, Musk je predstavio i robovan kao i humanoidne robote asistente.

Robovan je kombi s 20 sjedala namijenjen situacijama kad je potrebno prevesti veći broj ljudi. Njega je na Linkedinu komentirao i suosnivač Vernea Marko Pejković.

On je rekao kako obožava art deco dizajn robovana, ali je i kritizirao lošu vidljivost putnika prema naprijed i polovicu sjedala koja je okrenuta u smjeru suprotnom od vožnje.

U dodatnoj izjavi za Forbes Hrvatska rekao je kako je show bio dobar, ali je pruženo malo informacija. Nisu predstavili uslugu općenito, regulatorni pristup, poslovni model ni točan sensor stack. Navedeno smatra najvećim izazovima s kojima će se i oni susresti.

Novi CEO hrvatskog Vernea Darren Gwynne nije se oglasio na društvenim mrežama, kao ni suosnivači Mate Rimac i Adriano Mudri.

Šansa da će humanoidni roboti biti dobri je 80 posto

Što se humanoidnih robota Optimus tiče, oni su zamišljeni kao asistenti ljudima u kućanstvima. Musk kaže kako će oni koštati 20 do 30 tisuća dolara, a moći će raditi što ljudi požele. Učenje ili čuvanje djece, šetanje pasa, kupnja namirnica, prijatelji ljudima… samo su neke od opcija.

Najavio je kako očekuje da će dolaskom robota pasti trošak raznih proizvoda i usluga. Napola u šali, , komentirao je kako očekuje da će se vjerojatnost da će roboti biti dobri biti 80 posto.