Ovaj kripto novčanik nemoguće je hakirati, a zbog rasta bitcoina postiže golemi uspjeh

Bitcoin enormno raste, ali i prijetnje koje predstavlja umjetna inteligencija. Zato proizvođač hardverskih novčanika iz Pariza Ledger želi iskoristiti svoju poziciju lidera u industriji kripto sigurnosti i redefinirati zaštitu digitalnog identiteta.

Kripto se vratio, veći i jači no ikad. Bitcoin je na rubu premašivanja cijene od 100.000 dolara, meme coinovi niču brzinom svjetlosti, a tržište preplavljuje novi val trgovaca. Ovakav rast interesa pod povećalo vraća i jedan vječni problem: stalnu prijetnju od hakiranja. Samo u prvoj polovici ove godine, cyber kriminalci su od kripto investitora uzeli 1,3 milijarde dolara. U istom periodu prošle godine pošlo im je za rukom ukrasti “samo” 657 milijuna dolara.

Tu na scenu stupa Ledger, pariška kompanija osnovana 2014. godine koja je deset godina provela usavršavajući zaštitu kriptovaluta. Zvijezda tvrtke je hardverski novčanik. To je zapravo prenosivi hard disk koji funkcionira kao high-tech trezor za vaše digitalno bogatstvo. Ledger nakon postavljanja generira frazu za oporavak od 24 riječi – nešto slično ključu – koji vrijedi i na novom uređaju ako ikada oštetite ili izgubite stari. Ako želite provesti transakciju, uređaj spajate sa svojim računalom i putem aplikacije Ledger Live upravljate svojim kriptovalutama. Postavke zahtijevaju fizičku potvrdu svih transakcije pritiscima na gumbe na samom hardveru. To osigurava da čak i u slučaju provale hakera u računalo, kriminalci ne mogu pristupiti vašim sredstvima jer nemaju fizički uređaj u ruci i ne znaju vašu frazu od 24 riječi.

Nikada nije hakiran

“Kada ste kompanija koja se bavi sigurnošću, jedini test koji se računa je test vremena,” kaže Pascal Gauthier, 48-godišnji izvršni direktor kompanije. Zasad izgleda kako je Ledger itekako prošao taj test. U şvojih 10 godina postojanja, Ledgerovi novčanici nikada nisu bili hakirani.

Bitcoin je u protekla dva tjedna ostvario rast s cijene od 68.000 na 98.000 dolara, što je poslovanju kompanije donijelo ogroman vjetar u leđa. Kompanija bilježi trostruki porast prodaje i rast transakcija na svojoj aplikaciji od 3,5 puta.

Ali Gauthier želi još više. “Kriptovalute su u temeljima onoga što radimo, ali mi postajemo – zapravo smo uvijek bili, ali to sada postaje očito svima – kompanija za kibernetičku sigurnost,” objašnjava on.

Ta ambicija znači da će se Ledger uskoro sudariti s tech gigantima poput Applea i Googlea, čije se usluge za upravljanje lozinkama, iCloud Keychain i Google Password Manager, naširoko koriste. Ali pametni telefoni imaju fundamentalne slabosti po pitanju sigurnosti, tvrdi Gauthier. Što je s popularnim softverskim novčanicima poput MetaMaska ili Phantoma? “Grozan izbor za sigurnost,” kaže on otvoreno. “Ljudi koji su puno uložili u ovu industriju to jako dobro znaju.”

Kompanija je prikupila 600 milijuna dolara sredstava, a vrijednost joj se procjenjuje na 1,5 milijardi dolara. Tvrde kako su u 210 zemalja svijeta prodali više od 7 milijuna uređaja i da osiguravaju 20 posto svjetskih kriptovaluta – vrijednosti od najmanje 400 milijardi dolara, procjenjuje Forbes. Kasnili su godinu dana s predstavljanjem Ledger Staxa, prvog uređaja kompanije kojeg je dizajnirao Tony Fadell, dizajner iPoda i osnivač Nest Labsa. Ledger Stax ima onu poznatu, elegantnu estetiku Applea, a usprkos kašnjenju iz Ledgera kažu kako će uskoro dostići milijardu dolara kumulativnih 10-godišnjih prihoda. Tvrtka kaže kako je profitabilna, ali ne odaju detalje.

Hardver je u temeljima, ali pružanje usluga donosi rast

Hardver je još uvijek u centru Ledgerovog biznisa, ali usluge su odgovorne za veliki dio nedavno zabilježenog rasta. Ledger Live, mobilna aplikacija za kupnju, mijenjanje i ulaganje kriptovaluta i NFT-jeva i Ledger Enterprise, platforma za digitalnu imovinu tvrtki, sada čini gotovo polovicu ekspanzije tvrtke. Strategija je jasna: diverzificirati se i van područja hardvera uslijed sve jače konkurencije. Rival nije samo proizvođač hardverskih novčanika Trezor iz Praga, već i centralizirane burze poput Binancea i Coinbasea, koje su još uvijek prvi izbor investitora, a imaju milijune klijenata koji posjeduju kriptovalute.

“Kada je 2022. i 2023. godine tržište djelovalo pesimistično, pitanje je bilo treba li svima dati otkaz, stati s radom, zaštititi novac i čekati da se tržište oporavi ili nastaviti investirati? Odlučili smo nastaviti investirati, prisjeća se Gauthier. “Moj odbor me nekoliko puta pitao jesam li siguran, ali bio sam jer želite biti u niskom startu kad krene prodaja. Morate imati što prodati.”

Izvršni direktor Ledgera Pascal Gauthier i dizajner Tony Fadell / FOTO: Antoine Delage via FORBES

Širenje i van tržišta kriptovaluta

Ledger se širi i van sfere kriptovaluta. Žele redefinirati digitalnu sigurnost. Najnoviju značajku, Ledger Sync, predstavili su prošlog mjeseca. Ona se bavi već dobro poznatim problemom: oslanjanjem na centralizirane servere za čuvanje lozinki i emailova. Sync vraća kontrolu natrag u ruke korisnika, generirajući enkripcijske šifre direktno na njihovim uređajima. Tim šiframa ne može pristupiti čak ni kompanija.

U rujnu je tvrtka lansirala još jedan ambiciozan proizvod, Security Key. Riječ je o aplikaciji koja omogućava korisniku da svoj uređaj Ledger koristi s internetskim stranicama koje podržavaju pristupne ključeve. Ti ključevi generiraju se biometrikom poput otisaka prstiju ili prepoznavanja lica, ili putem višestruke autentifikacije (multi-factor authentification – MFA). Security Key označava ulazak Ledgera na tržište autentifikacije koje bi do kraja desetljeća trebalo doseći vrijednost od 40 milijardi dolara. Tvrtka time također odgovara na sve veći problem: porast AI prijevara i krađe digitalnog identiteta.

“Tržište kripto novčanika je ograničeno, vjerojatno na par stotina milijuna dolara,” kaže analitičar Benchmarka, Mark Palmer. “Tržište autentifikacije nekoliko je puta veće.”

Ledgerov premium novčanik Styx / FOTO: Ledger via FORBES

Problemi i konkurencija

Ledger kaže kako su njihovi uređaji više od samog hardvera – oni su platforma za izgradnju čitavog ekosustava sigurnih usluga. Za razliku od rješenja koja se temelje na softveru, Ledgerov hardver generira enkripcijske šifre offline, što umanjuje rizik od kompromitiranja procesa na daljinu.

Rast Ledgera nije došao bez problema. Prošle godine su se suočili s ogromnim kritikama zbog predstavljanja značajke Ledger Recover. Ta značajka osmišljena je za korisnike koji se boje da će izgubiti svoje pristupne fraze, a omogućuje oporavak računa putem potvrde identiteta s partnerskom tvrtkom Onfido. Neki kritičar taj potez su vidjeli kao izdaju Ledgerovog najvažnijeg obećanja: privatne šifre nikada ne napuštaju uređaj. Kritike su Gauthiera natjerale da odgovori izravno u objavi na blogu, gdje je naglasio kako je Recover u potpunosti pitanje izbora korisnika. Također je obećao da će tvrtka ubrzati planove otvaranja Ledgerovog softverskog koda kako bi ga javnost mogla analizirati.

Usprkos toj grešci, Ledger je ostao dominantni igrač na tržištu hardverskih novčanika, s udjelom od oko 30 posto. Cijene njegovih uređaja kreću se od 79 dolara za osnovni Nano S Plus do 399 dolara za Stax, vrhunski novčanik veličine kreditne kartice s velikim touchscreen zaslonom.

Najveći konkurent Ledgera je Trezor. On se oslanja na svoj open-source pristup kako bi se svidio zagovornicima transparentnosti – iako ne otkriva svoje brojke o prodaji. Istovremeno, Blockov novi novčanik Bitkey, s cijenom od 150 dolara, cilja bitcoin maksimaliste: podržava samo vlasništvo bitcoina i nudi pristupačniju alternativu po pitanju cijene. Ipak, najveći izazov nisu samo konkruenti, već uvjeravanje korisnika da im sigurnost postane važnija od jednostavnosti. Mnogima je najlakši izbor još uvijek Coinbase, Binance ili MetaMask, usprkos problemima s hakiranjem.

Sigurnost nije samo za najbogatije

Lily Liu, predsjednica zaklade Solana i članica odbora Ledgera, vidi kako se tržište mijenja u korist tvrtke. “Jako puno toga se promijenilo u korist pristupnih ključeva i autentifikacije na samim uređajima, što znači da su ljudi spremni na ravnotežu između praktičnosti i sigurnosti,” kaže ona.

Iako ne treba baš svaki korisnik imati poseban uređaj posvećen sigurnosti, Liu naglašava kako najbogatiji pojedinci već usvajaju višeslojni pristup sigurnosti upravljanja. “Ako imam veliko bogatstvo, želim koristiti dodatni uređaj koji u potpunosti postavljam i kontroliram,” objašnjava ona. “Čak i među onima koji sami upravljaju svojomm imovinom ovaj pristup postaje norma. Poprilično sam sigurna da svi koji imaju mobitele Saga (koje proizvodi Solana) danas također imaju i Ledgere.”

Sposobnost tvrtke da izdrži cikluse euforije i depresije na kripto tržištu također je uvjerila i Fadella da se pridruži odboru. “Probili smo i kroz vanjske i unutarnje probleme,” kaže. “Promatrao sam kako su se Pascal i odbor nosili sa svim tim problemima i shvatio sam da želim biti dio tog tima. Istovremeno sam se želio uvjeriti da ćemo proširiti tržište. Razmislite samo koje sve korake danas moramo poduzimati po pitanju osiguranja jer ima podosta AI agenata koji oponašaju stvarne ljude.”

‘Alat za zaštitu temeljnih sloboda’

Ponavljajući Fadellove riječi, Gauthier inzistira kako Ledger nije samo novčanik, nego alat za zaštitu temeljnih sloboda. “Ako vaša digitalna privanta imovina nije sigurna i zaista privatna, onda niste uistinu slobodni,” tvrdi on. Njegov krajnji cilj je Ledger učiniti ključnim za digitalno doba, jednako kao što su putovnice obvezne za putovanja.

Osnivač Blockchain Commonsa i stručnjak za identitet Christopher Allen vjeruje kako budućnost digitalne sigurnosti leži u većem broju uređaja i sustava.

“Zbilja mislim da su opcije na samo jednom uređaju jako ograničene. Realnost digitalnog identiteta i sigurnosti bit će heterogena, a kriptografija napokon postiže tu razinu zrelosti gdje možemo postići tu heterogenost,” kaže Allen.

Autor originalnog članka: Nina Bambysheva, Forbes

Link: This Unhackable Crypto Wallet Is Thriving With Bitcoin

(Prevela: Nataša Belančić)

