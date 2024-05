Najveći američki proizvođač civilnih helikoptera planira novi pothvat – dronove

Tvrtka Robinson Helicopter, najveći američki proizvođač civilnih helikoptera po prodaji, kreće u novi biznis.

Kompanija je kupila Ascent AeroSystems, proizvođača malih dronova iz predgrađa Bostona, za neobjavljenu cijenu. Izvršni direktor Robinsona, David Smith, planira brzo povećati proizvodnju na stotine dronova Ascent mjesečno, a pogledava prema velikom potencijalnom kupcu: Pentagonu.

Pentagon je prošlog kolovoza pokrenuo ambicioznu inicijativu imena Replicator putem koje želi izgraditi tisuće autonomnih sustava u naredne dvije godine u želji da se suprotstavi Kini koja kod kuće ima prednost u većem broju trupa i oružja u potencijalnom sukobu s Tajvanom. Smith i izvršni direktor Ascenta Peter Fuchs za Forbes kažu kako se nadaju kako će desetljeća iskustva u proizvodnji koje ima Robinson biti privlačni dužnosnicima ministarstva obrane, budući da domaća industrija dronova sadrži kompanije koje proizvode u malenim brojevima.

“Imat ćemo prijedlog jedinstvene vrijednosti koja cilja upravo onaj problem koji program Replicator pokušava riješiti,” rekao je Smith.

Uz povećanje proizvodnje dronova, Smith ovu akviziciju vidi kao priliku za uvođenje Ascentove tehnologije autonomnog leta u helikoptere Robinson. Također planira prodavati dronove opremljene opremom za nadzor policijskim upravama koje su već klijenti Robinsona.

Helikopter R44 Raven tvrtke Robinson Helicopter / FOTO: REwan Partridge / Alamy / Alamy / Profimedia

Smith Robinsonove policijske helikoptere želi koristiti za prijevoz dronova Ascent do mjesta incidenata, gdje bi ih policija mogla iz zraka pustiti i nadzirati. Cilj je osmisliti jeftiniji način proširenja nadzora iz zraka u vrijeme kada budžeti agencija za javnu sigurnost padaju, kaže Smith. “Govorimo o više kamera, više senzora, više kapaciteta za komunikaciju, ali i sposobnost da se sve to pametno kombinira u korisničko sučelje koje ne opterećuje policiju za taktički let niti posadu,” kaže.

Ascent proizvodi tanke, cilindrične dronove koje pokreću koaksijalni rotori koji se kreću u suprotnom smjeru. Takva metoda najprije se široko koristila u sovjetskim vojnim helikopterima. U Ascentu tvrde kako ovaj dizajn omogućuje 75 posto manju i 50 posto lakšu letjelicu u usporedbi s kvadkopterom. Zbog manjih dimenzija, one mogu letjeti dvostruko brže i čak četiri puta dalje, kaže tvrtka.

Uslijed strahova izazvanih sigurnosnim rizicima kineskih komercijalnih dronova poput lidera na tržištu DJI-ja, Ascentov Spirit jedan je od malenog broja letjelica koje je ministarstvo obrane provjeravalo za eventualno korištenje od strane američkih vladinih agencija. Fuchs kaže kako je cijena Spirita od 20.000 dolara.

Ipak, zasad još nema velikih narudžbi. Ascent je od 2017. godine dobio 2,1 milijun dolara vrijedne savezne ugovore, među kojima se ističe 1,1 milijun od prošle godine dobivenih od vojske za razvoj drona za izviđanje.

Fuchs tvrdi kako Ascent ima još poslova koje ne može otkriti, ali priznaje kako je tvrtka trebala promjene zbog čega je 2023. godine bio prisiljen otpustiti polovicu zaposlenika.

Dodaje kako je Ascent mogao nastaviti poslovati samostalno, no kako su on i suosnivač Nathaniel Meringer shvatili da bi potencijalni kupci mogli početi sumnjati da će tvrtka biti sposobna isporučiti velike narudžbe.

Tu na scenu stupa Robinson.

Tu tvrtku 1973. je godine osnovao Frank Robinson, inženjer koji je na tržištu prepoznao prostor za manje, cjenovno pristupačnije helikoptere.

Američki predsjednik George W. Bush i kalifornijski guverner Arnold Schwarzenegger u posjetu tvornici tvrtke Robinson Helicopter u Torranceu u Kaliforniji 2008. godine / FOTO: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Robinson kao privatna kompanija ne objavljuje izvješća o svojim prihodima, no 2023. godine isporučili su 296 helikoptera ukupne vrijednosti 221 milijun dolara, pokazuju podaci Generalne udruge proizvođača letjelica.

Iako Robinsonove isporuke stabilno rastu od rekordno niske brojke od 177 u pandemijskoj 2020. godini, tržište helikoptera slabo je već 15 godina. Robinsonove isporuke svoj vrhunac su doživjele 2008. godine, kada je isporučeno 806 helikoptera. Godine 2015. iz Robinsona je rečeno kako tvrtka ima kapacitet proizvoditi 1.000 helikoptera godišnje.

Za kompaniju koja se ponosi vertikalnom integracijom – Robinson proizvodi 85 posto komponenti svog vrhunskog helikoptera R66 s pet sjedala – proširenje u proizvodnju dronova mogao bi biti način za iskorištavanje kapaciteta tvornice, kaže konzultant za avijaciju, Brian Foley.

Smiths kaže kako se u tvornici tvrtke mnogo radi, no problem im je nedostatak radnika, što je situacija karakteristična i za ostatak zrakoplovne industrije. Jedan element ove kombinacije koji je privlačan Smithu je mogućnost integriranja proizvodnje Ascentovih dronova na način koji će dovesti do značajnog povećanja obujma uz vrlo mali porast broja radnika. Budući da se pri proizvodnji dronova koriste neki dijelovi i materijali koje koristi i Robinson za svoje helikoptere, to će kompaniji, kaže Smith, pomoći da brzo poveća proizvodnju dronova na nekoliko stotina mjesečno u sljedećih godinu do dvije dana.

“Kupci su nam rekli da će sigurno raditi s nama ako ih budemo mogli isporučiti u periodu od 60-ak dana,” kaže.

Ipak, istraživačica u think-tanku RAND koji prati Pentagonovu akviziciju tehnologije, Caitlin Lee, kaže za Forbes da u ovoj fazi programa Replicator kapaciteti za proizvodnju nisu problem. Proizvođači dronova nemaju osnovne informacije o tome što želi ministarstvo obrane.

“Pitanje je koje misije bi trebale obavljati te letjelice,” napisala je ona u emailu. Definiranje misije reći će industriji kakvi su zahtjevi za nosivost, domet i brzinu, a dat će im i smjernice po pitanju razvoja softvera.

“Američka vlada još uvijek nije poslala jasne signale za ove letjelice,” kaže ona.

Autor originalnog članka: Jeremy Bogaisky, Forbes

Link: America’s Biggest Civil Helicopter Maker Is Plotting Its Next Act: Drones

(Prevela: Nataša Belančić)