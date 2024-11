OpenAI je pokrenuo pretraživač kojim želi skinuti Google s trona

OpenAI je integrirao tražilicu pokretanu umjetnom inteligencijom u ChatGPT, objavila je tvrtka u četvrtak, 31. listopada, što bi mogao biti korak prema ulasku OpenAI-a na tržište internetskih pretraživača kojim dominira Google.

Pretraživačka opcija omogućena je u četvrtak korisnicima ChatGPT Plus i ChatGPT Team pretplata, dok će nova funkcija biti postupno dostupna korisnicima besplatne verzije chatbota “u nadolazećim mjesecima”, prema informacijama iz OpenAI-ja.

Tražilica je testirana u srpnju među skupinom od oko 10 tisuća korisnika i nekim izdavačima kao zaseban proizvod, SearchGPT, za koji je OpenAI naveo da koristi AI modele tvrtke kako bi pružio rezultate pretraživanja.

Što je do sada poznato o tražilici?

Nova tražilica u ChatGPT-u sažima informacije s web stranica i zatim daje kratke opise s poveznicom na izvor, umjesto da vodi izravno na web stranicu, te omogućava korisnicima postavljanje dodatnih pitanja ili otvaranje drugih relevantnih poveznica u bočnoj traci.

Primjerice, pretraživanje glazbenih festivala u Booneu u Sjevernoj Karolini u kolovozu rezultira popisom festivala s kratkim opisom svakog od njih, uz poveznicu na web stranicu festivala, dok bočna traka sadrži poveznice na druge relevantne rezultate kao što su raspored događanja ili prodaja ulaznica.

OpenAI je ranije naveo da će izdavači moći “upravljati načinom na koji se prikazuju” u rezultatima pretraživanja te da mogu odlučiti da njihov sadržaj ne bude korišten za treniranje OpenAI-jevih modela, dok će se i dalje pojavljivati u pretraživanjima.

Je li to ozbiljan udar na Google?

Ove godine pojavile su se špekulacije o novoj tražilici od strane OpenAI-ja, budući da tvrtka želi konkurirati Googleu na tržištu pretraživanja. Bloomberg je u svibnju izvijestio – pozivajući se na osobu upoznatu s tim pitanjem – da OpenAI razvija novu funkciju pretraživanja za ChatGPT s namjerom da se natječe s Googleom i startupom za pretraživanje umjetne inteligencije, Perplexity. U to je vrijeme OpenAI “agresivno pokušavao privući Googleove zaposlenike” za razvoj tog proizvoda, prema izvorima The Vergea. Navodno je OpenAI planirao novu tražilicu u svibnju, prije nego što je Google na godišnjoj konferenciji za programere najavio svoje Gemini AI proizvode.

Udruživanje s nekim izdavačima – i tužba New York Timesa

OpenAI se tijekom prošle godine udružio s nekoliko izdavača, uključujući Associated Press, Financial Times, News Corp (vlasnika The Wall Street Journala), te Axel Springer, matičnu kompaniju Politica i Business Insidera, među ostalima. Ta partnerstva omogućuju OpenAI-ju da koristi sadržaj svakog izdavača kako bi pomogao u odgovaranju na korisnička pitanja i treniranju svojih AI modela.

The New York Times podnio je tužbu protiv OpenAI-ja i Microsofta u prosincu, tvrdeći da je riječ o “nezakonitoj uporabi” milijuna zaštićenih članaka izdavača koji su korišteni za treniranje AI modela. Times tvrdi da tehnologija OpenAI-ja i Microsofta, koja pokreće ChatGPT i Bing Chat, sada nazvana Copilot, može “generirati sadržaj koji doslovno prenosi sadržaj Timesa, sažima ga ili oponaša njegov izražajni stil”. OpenAI je podnio zahtjev za djelomično odbacivanje tužbe, sugerirajući da korisnici nisu koristili ChatGPT ili druge proizvode tvrtke kao “zamjenu” za pretplatu na Times. Tužba je još uvijek u tijeku.

