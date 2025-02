OpenAI lansira GPT-4.5: Zašto je ogroman, skup i najveći

Voditelj umjetne inteligencije OpenAI jučer je najavio svoj najnoviji model chatbota, počevši s ograničenim predstavljanjem GPT-4.5. Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman opisao je novi model kao “ogroman” i “skup”. Dodao je da se “čini kao da razgovarate s promišljenom osobom”.

U dokumentu koji opisuje novi chatbot, OpenAI je nazvao GPT-4.5 svojim “najvećim i najinformiranijim modelom dosad”, ističući da je interakcija s njim prirodnija.

Tvrtka je izjavila da novi model ima širu bazu znanja, bolju emocionalnu inteligenciju i poboljšano razumijevanje konteksta, što ga čini prikladnim za rješavanje problema, pisanje i programiranje.

Također se kaže da GPT-4.5 ima manje “halucinacija”. To je uobičajeni izraz za slučajeve u kojima AI modeli daju netočne ili pogrešne odgovore.

Deset puta učinkovitiji u obradi podatakavv

Prema dokumentu, GPT-4.5 je više od deset puta učinkovitiji u računskoj obradi od svog prethodnika GPT-4. Može riješiti probleme s manje vremena i resursa.

GPT-4.5 trenutačno je dostupan samo korisnicima koji su se pretplatili na ChatGPT Pro. To je plan od 200 USD mjesečno koji pruža najvišu razinu pristupa OpenAI proizvodima.

REUTERS/Dado Ruvic

Altman je na Network X objavio da OpenAI želi lansirati novi model istovremeno na oba plana ChatGPT Plus i ChatGPT Pro. No, to nije bilo moguće zbog nedostatka grafičkih procesorskih jedinica (GPU) potrebnih za podršku. Dodao je da će OpenAI sljedeći tjedan dodati desetke tisuća GPU-a. Time će GPT-4.5 biti dostupan kao dio ChatGPT Plus plana, koji košta 20 USD mjesečno.

Forbes procjenjuje Altmanovu neto vrijednost na 1,1 milijardu dolara, zahvaljujući njegovim ulaganjima u Reddit, Stripe i tvrtku za nuklearnu fuziju Helion.

Novo financiranje

Izdanje GPT-4.5 dolazi manje od dvije godine nakon što je OpenAI lansirao GPT-4. I to samo nekoliko tjedana nakon što je tvrtka predstavila “Operatora”. To je AI pomoćnik osmišljen kako bi pomogao korisnicima u obavljanju zadataka na mreži, kao što su naručivanje namirnica, kupnja karata i pohađanje nastave.

OpenAI također planira novi krug financiranja, koji bi mogao udvostručiti njegovu vrijednost na nevjerojatnih 340 milijardi dolara. Ako se ostvari, ova bi runda stavila OpenAI daleko iznad konkurenata kao što je xAI Elona Muska (procijenjen na oko 50 milijardi dolara) i Anthropic koji podupire Amazon, a koji je trenutačno procijenjen na 18 milijardi dolara i navodno je u pregovorima za novu rundu financiranja koja bi ga popela na 60 milijardi dolara.

Antonio Pequeno IV, novinar Forbesa