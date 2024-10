OpenAI ulazi u utrku za ugovore u vojnoj industriji. I to preko tvrtke u kojoj je nedavno vršljao FBI

Tvrtka slavnog ChatGPT-ja sada surađuje s vladinim podizvođačem Carahsoft koji pomaže tech kompanijama nuditi softvere Pentagonu. No, tvrtka Carahsoft je zbog svojih poslovnih praksi bila i pod istragom FBI, a i upotreba umjetne inteligencije u vojsci je još uvijek prilično sklisko i nerasvijetljeno područje

Ranije ove godine OpenAI je potiho iz svojih pravila korištenja uklonio zabrane korištenja proizvoda tvrtke za “vojsku i ratovanje”, a izvršni direktor Sam Altman i njegovi menadžeri otvorili su vrata tvrtke projektima za obranu. Otada je kompanija otvorila suradnju s Carahsoftom, vladinim podizvođačem nedavno optuženim za namještanje cijena ugovora za ministarstvo obrane.

Carahsoft je na svojim internetskim stranicama OpenAI dodao u program takozvanog “vođenja ugovora” s ministarstvom obrane, naziva CHESS. To je metoda koju koristi vlada za kupnju usluga od privatnih kompanija brzo i bez prevelikog administrativnog tereta. Carahsoftu omogućava brzo pružati tehnološke usluge – sve od clouda do računalnih mreža, AI softvera i alata za produktivnost – Pentagonu s duge liste tehnoloških kompanija. Na njoj se nalaze i Google, Microsoft i HP. Vojska CHESS opisuje kao “primarni izvor vojske za komercijalni IT” koji pojednostavljuje korištenje tehnologija bez potrebe za dodatnim pregovorima ili birokratskim procesima.

Otvorena pitanja oko korištenja umjetne inteligecije u vojsci

OpenAI je potvrdio kako je dodan CHESS-u još u svibnju, nedugo nakon početka suradnje s Carahsoftom. Dosad tvrtka nije surađivala s ministarstvom obrane putem ovog programa, ali Carahsoft joj je pomogao dobiti neke druge ugovore s vladom. Tijekom prošle godine, Carahsoft je prodao licence za ChatGPT u vrijednosti od ukupno 108.000 dolara NASA-i i 70.000 dolara neimenovanih licenci OpenAI-ja Nacionalnoj umjetničkoj galeriji, stoji u spisima koje je analizirao Forbes. U rujnu je tvrtka potpisala ugovor vrijedan 100.000 dolara s američkim ministarstvom poljoprivrede za pristup nekoliko AI platformi za velike jezične modele, ali nisu imenovali o kojima se radi.

Dodavanje OpenAI-ja na popis opskrbljivača otvara vrata jednostavnom poslovanju s ministarstvom obrane, ali događa se u trenutku kada su sve glasnija pitanja ne samo o korištenju umjetne inteligencije u vojsci, već i o poslovnim praksama samog Carahsofta.

Od svog osnivanja 2004. godine, Carahsoft je postao jedan od najprofitabilnijih vladinih tech podizvođača, ponašajući se kao veza između nekih od najvećih tech kompanija svijeta i vladinih ureda na lokalnoj ili saveznoj razini. Tvrtka je pomogla tim uredima da koriste proizvode tvrtki poput Amazona, Googlea ili Salesforcea. Na čelu joj je osnivač i milijarder Craig Abod, a kompanija opslužuje gotovo sve grane savezne vlade. Ipak, daleko najveći klijent im je upravo Pentagon. Službeni vladini dokumenti pokazuju kako je tvrtka u posljednjih 18 godina samo od ministarstva obrane dobila ugovore u vrijednosti od 5,63 mlijarde dolara. Sljedeći najveći klijent je ministarstvo zdravstva, s ugovorima u vrijednosti od 1,47 milijardi dolara. Kompanija također sklapa tech ugovore s lokalnim vlastima i agencijama na razini saveznih država, iako ne postoje podaci koji bi ilustrirali veličinu tog biznisa. Carahsoft se nalazi na 45. mjestu Forbesove rang-liste najvećih kompanija u Americi koje nisu izišle na burzu, a prošle je godine ostvarila oko 16 milijardi dolara prihoda.

Ozbiljne optužbe

Ipak, tvrtka je prošlog mjeseca završila na naslovnicama medija – i to ne na dobar način – kada je u njihove urede upao FBI iz neobjavljenih razloga, stoji u izvješćima. Iz Carahsofta su u tom trenutku izjavili da surađuju u istrazi koja se ticala “kompanije s kojom je Carahsoft surađivao u prošlosti.” Bloomberg je također izvijestio kako je vlada tužila Carahsoft zbog navodne zavjere s SAP-om za namještanje ugovora zbog čega su previše naplaćivali ministarstvu obrane. Carahsoft još nije komentirao slučaj, a pravni spisi još uvijek su zapečaćeni.

Ovo nije prvi put da je Carahsoft pod povećalom pravnog sustava. Godine 2015. tvrtka je, zajedno s kompanijom za cloud WMWare, pristala platiti kaznu od 75 milijuna dolara za rješavanje optužbi da je previše naplaćivala vladi. Nisu priznali krivnju.

OpenAI je počeo raditi na svojim vezama s Pentagonom krajem prošle godine, kada je uložio 200.000 dolara za lobiranje u ministarstvima obrane i domovinske sigurnosti, izvijestio je tada Forbes. Tvrtka također radi s američkom vojskom na razvijanju alata koji automatski mogu popravljati ranjivosti sustava i sprječavati kibernetičke napade, piše Bloomberg.

Udvaranje vladinim agencijama

Uz rad u obrani, čini se da OpenAI aktivno obilazi vladine agencije kroz evente i webinare u čijoj organizaciji pomaže Carahsoft. U svibnju je OpenAI održao webinar u kojemu je dužnosnicima na lokalnoj i razini saveznih država pokazao kako koristiti ChatGPT za poboljšanje produktivnosti zaposlenika. U demonstraciji objavljenoj na internetskim stranicama Carahsofta, čelnik prodaje za vladu u OpenAI-ju Felipe Millon rekao je kako modeli tvrtke postaju sve inteligentniji, ustvrdivši kako će nova generacija modela biti 100 puta sposobnija od modela koji danas čine temelj ChatGPT-ja. Tijekom demonstracije su zaposlenici tvrtke pokazivali kako se modeli kompanije mogu koristiti za analizu podataka, prijevode i pisanje prvih nacrta političkih memoranduma.

Čini se kako se Carahsoft uključuje u AI industriju i preko drugih startupova. Scale AI, tvrtka vrijedna 14 milijardi dolara koja pruža podatke i softvere za obučavanje AI modela, navedena je u Carahsoftovom CHESS ugovoru. Nekoliko AI startupova za Forbes kaže kako i oni koriste Carahsoft kako bi počeli surađivati s vladom. Među njima je i startup Codeium za AI programiranje, kao i startup Thread AI za AI infrastrukturu i Resemble AI koji razvija alate za detekciju deepfake audio snimki.

Izvršni direktor Resemble AI-ja, Zohaib Ahmed, kaže kako je suradnju s Carahsoftom započeo prije oko tri mjeseca. Modele njegove tvrtke već koriste tijela za provedbu zakona i obavještajne agencije u SAD-u, ali i u svijetu. Nada se kako će veza s Carahsoftom pomoći njegovoj tvrtci doći do više vladinih agencija.

“Startupovi obično imaju problema s dovođenjem svojih tehnologija u javni sektor,” kaže on za Forbes. “Ako kontaktirate bilo koju agenciju i spomenete Carahsoft, oni barem znaju o čemu i o kome pričate.”

