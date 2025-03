Oracle preuzima TikTok?

Softverski div Oracle mogao bi preuzeti vodeću ulogu u potencijalnom dogovoru s TikTokom.

Naredba predsjednika Donalda Trumpa kojom se pauzira američka zabrana TikToka trebala bi isteći za nekoliko tjedana i još uvijek nije jasno kako će vlada surađivati ​​s privatnim tvrtkama i kineskom vladom kako bi aplikacija ostala dostupna, iako izvješća sugeriraju da bi softverski div Oracle mogao preuzeti vodeću ulogu u potencijalnom dogovoru s TikTokom.

Prvog dana na dužnosti, Trump je izdao izvršnu naredbu o privremenom pauziranju savezne zabrane Tiktoka, nakon što su zakonodavci ograničili mogućnost “hostinga” aplikacije u SAD-u osim ako njezina kineska matična tvrtka ByteDance ne proda platformu. Ta pauza istječe 5. travnja, a konačni dogovor o budućem radu aplikacije u SAD-u još nije postignut.

Pregovori sa četiri grupe

Ta pauza istječe 5. travnja, a još nije postignut konačni dogovor o tome kako će aplikacija ubuduće funkcionirati u SAD-u. Potpredsjednik JD Vance, koji navodno vodi pregovore administracije o TikTok-u, rekao je u petak za NBC News da će gotovo sigurno biti dogovor na visokoj razini do 5. travnja za koji misli da zadovoljava njihove brige za nacionalnu sigurnost te omogućava postojanje posebnog američkog TikTok poduzeća.

Trump je 10. ožujka rekao da njegova administracija pregovora s četiri različite skupine u vezi s potencijalnim dogovorom s TikTokom, ne precizirajući o kojim je skupinama riječ, iako izvješća Politica i The Informationa sugeriraju da je Oracle vodeći kandidat za preuzimanje američkih operacija TikToka.

Detalji konačnog dogovora s Tiktokom još nisu poznati. Pozivajući se na anonimne izvore, Politico je u nedjelju izvijestio da Bijela kuća pregovara s Oracleom o dogovoru koji bi toj tvrtki dao kontrolu nad podacima korisnika Tiktoka u SAD-u. I povjerio joj zadatak zaštite te informacije od kineske vlade. Taj bi dogovor, kako navodi Politico, omogućio ByteDanceu da zadrži svoj algoritam koji kontrolira prikaz sadržaja korisnicima Tiktoka.

Tko je još u igri?

To je izazvalo zabrinutost o tome koliko će novi dogovor zapravo riješiti zabrinutost zakonodavaca o nacionalnoj sigurnosti u vezi s kineskim vlasništvom ByteDancea. To je bio glavni razlog zabrane Tiktoka. Izvori na koje se poziva Politico sugeriraju da bi sporazum mogao imati slabosti koje bi Kini omogućile pristup Tiktok podacima. Bytedance bi i dalje bio uključen u posao. (TikTok je nekoliko puta zanijekao bilo kakvu nepravdu ili povezanost s kineskom vladom.)

Iako se Oracle do sada navodno pojavljivao kao glavni kandidat, druge strane se predlažu da preuzmu Tiktokove operacije u SAD-u. Među onima koji su javno iskazali interes za Tiktok je i tvrtka za umjetnu inteligenciju Perplexity AI. Tu je i bivši ministar financija Steven Mnuchin, kao i dva konzorcija investitora predvođena milijarderom Frankom McCourtom i osnivačem Employer.com Jesseom Tinsleyjem. Trump je također rekao novinarima u siječnju da je Microsoft jedna od kompanija zainteresiranih za posao s Tiktokom.

Biznismen iz Wyominga Reed Rasner, izvršni direktor Omnivest Financiala, rekao je za NBC News ranije ovog mjeseca da je dao ponudu Trumpovoj administraciji, rekavši da se njegova ponuda vrlo ozbiljno razmatra. Rasnerov prijedlog za Tiktok uključivao bi uvođenje razina plaćanja na platformi. To bi omogućilo kreatorima sadržaja da plaćaju do 12.000 dolara godišnje u zamjenu za dodatne pogodnosti.

Kako će izgledati konačni dogovor?

Trump je ranije sugerirao da želi da savezna vlada posjeduje 50% Tiktoka. Još nije jasno hoće li to biti dio konačnog dogovora. Prema izvješćima, posao s Tiktokom još nije finaliziran. Politico tvrdi da Oracle ubrzava pregovore s Bijelom kućom. Dužnosnici tvrtke posjetit će Capitol Hill ovaj tjedan kako bi razgovarali sa zakonodavcima. Govoreći za NBC u petak, Vance je sugerirao da će neka vrsta dogovora vjerojatno biti sklopljena do 5. travnja, ali da nije sigurno da će biti u potpunosti zaključen do tog datuma. Napomenuo je da slični poslovi, koji su mnogo manji i uključuju znatno manje kapitala, često traju mjesecima da se završe.

“Mislim da će osnovni obrisi dogovora biti vrlo jasni do 5. travnja”, rekao je Vance. “Pitanje je možemo li završiti svu papirologiju”, dodao je.

Jedno od ključnih otvorenih pitanja ostaje hoće li kineska vlada odobriti bilo kakav konačni dogovor o Tiktoku. Morala bi dati zeleno svjetlo svakoj prodaji Bidenovog vlasništva nad Tiktokom. The Information izvještava da Bytedance vidi Oracle kao svoju preferiranu tvrtku za preuzimanje Tiktoka. Politico napominje da još nije jasno kako će Peking reagirati na bilo kakav konačni dogovor. Kineska vlada i ByteDance dugo su se protivili svakom pokušaju prodaje Tiktoka, ali Kina je nedavno ublažila svoj stav. Naveli su da bi takvi poslovi trebali biti samostalna odluka kompanija u skladu s tržišnim načelima.

Alison Durkee, novinarka Forbesa