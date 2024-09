Osnovana Hrvatska udruga data centara. Očekuju da će broj data centara u regiji rasti

Hrvatske tvrtke koje upravljaju data centrima okupile su se u novoosnovanoj Hrvatskoj udruzi data centar. Očekuju kako će trendovi rezultirati izgradnjom novih data centara u regiji. Očekuje se da će tržište data centara u Europi rasti stopom od 12 posto.

Hrvatska udruga data centara predstavila se danas medijima u Zagrebu. Osnovana je na inicijativu tvrtki Digital Realty, Vertiv i DataBox.

Udruga će se baviti promicanjem, razvojem i unapređenjem stručnih djelatnosti unutar područja informatičke infrastrukture i poslovanja, a djelovat će i na području razvoja telekomunikacijske infrastrukture, poslovnog razvoja ICT tržišta te stvaranja poticajnog okruženja za tehnološki razvoj. Poseban fokus stavit će i na doprinos jasnijoj regulativi s ciljem daljnjeg razvoja industrije.

U udruzi očekuju da će u sljedećim godinama doći do značajnog rasta u izgradnji data centara, s obzirom na to da vodeći pružatelji usluga, OTT medijske platforme i mreže za isporuku sadržaja nastoje proširiti svoju prisutnost i postati decentraliziraniji u ovoj regiji. To će omogućiti korisnicima u Hrvatskoj i širem području, koje obuhvaća više od 60 milijuna stanovnika, poboljšanu latenciju i bolje performanse usluga.

Predstavljanje udruge; Foto: Hrvatska udruga data centara

Tržište data centara u EU procijenjeno na 51,75 milijardi eura

„Tržište data centara u EU 2023. godine procijenjeno je na 51,75 milijardi eura, a očekuje se da će dosegnuti 114 milijardi eura do kraja 2030. godine, uz godišnju stopu rasta od 11,9 posto. Ovaj rast potiče sve veća potražnja za cloud uslugama, edge računalstvom i digitalnom transformacijom poslovanja“, istaknuo je Goran Đoreski, predsjednik HRDCA. Također je napomenuo da se predviđa kako će IT sustavi 2027. godine obraditi gotovo 300 zetabajta podataka te da će više od dvije trećine svjetske populacije imati pristup internetu.

Martin Madlo, predsjednik austrijske udruge data centara, izjavio je: „Podatkovni centri okosnica su novog digitalnog svijeta. Oni pokreću male i velike tvrtke, podržavaju ključne operacije vlada i olakšavaju svakodnevnu digitalnu interakciju milijuna ljudi. No, podatkovni centri nisu samo tehnološka potreba – oni su ključ za inovacije, gospodarski rast i društveni napredak“. Madlo je govorio i o važnosti povezivanja i suradnje između hrvatske i austrijske udruge te o perspektivama daljnjeg razvoja.

U panel raspravi, u kojoj su sudjelovali predsjednik i dopredsjednici udruge, Đoreski, Igor Grdić i Filip Olujić, govorilo se o povezanosti AI tehnologija i data centara te na ostvarivanje cilja klimatske neutralnosti do 2030. godine.