Ova AI kompanija zarađuje milijune automatiziranjem dosadnih uredskih zadataka

Moveworks je premašio 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda, što je cilj koji još uvijek ne na obzoru ne vide mnogi AI startupovi oko kojih se digla velika prašina.

Kada je u studenom 2022. godine predstavljen ChatGPT, menadžeri su pojurili da istraže kako da sustave generativne umjetne inteligencije integriraju u svoje biznise i učine ih efikasnijima. Sada nakon pravog maratona blještavih demonstracija i najava, jedino što ih zanima je ignoriranje grandioznih obećanja i prihvaćanje alata koji zaista režu troškove i nude stvarni povrat investicija.

Bhavin Shah, izvršni direktor i jedan od osnivača konverzacijske AI platforme Moveworks, tvrdi kako njegova kompanija poduzećima nudi baš to. AI alat Moveworksa automatski izvršava monotone zadatke poput popravaka IT problema ili slanja zahtjeva za godišnje odmore, a pomaže zaposlenicima brzo pretraživati kompanijske dokumente poput datoteka, ugovora, pravila tvrtke i kalendara. Na taj način, tvrdi Shah, Moveworks je pomogao tvrtkama uštedjeti milijune dolara, pružajući više vremena zaposlenicima da se posvete važnijim projektima.

Premašili su 100 milijuna dolara godišnjeg prihoda

Automatiziranje monotonih aspekata nekih poslova kompaniji je donijelo rast prihoda kakav se rijetko viđa i među najpoznatijim startupovima za generativnu umjetnu inteligenciju. Moveworks je u utorak objavio kako su premašili 100 milijuna dolara godišnjeg stalnog prihoda (ARR), izračuna prihoda za sljedećih 12 mjeseci temeljem trenutnih mjesečnih pretplata i ugovora.

Uspjeh Moveworksa dolazi u trenutku kada AI kompanijama o kojima se mnogo priča enormno raste vrijednost, ali prihodi u usporedbi ostaju maleni. Startup za izradu velikih jezičnih modela Cohere, čija vrijednost iznosi 5,5 milijardi dolara, u srpnju 2024. godine je prijavio samo 35 milijuna dolara godišnjeg stalnog prihoda, izvijestio je The Information. Alat za pretragu Hebbia, vrijednosti 700 milijuna dolara, u srpnju je imao godišnji stalni prihod od 13 milijuna dolara, pokazuju podaci Techcruncha.

Istovremeno, Moveworks – mnogo manje poznato ime u svijetu umjetne inteligencije – koristi oko 5 milijuna zaposlenika u više od 350 kompanija među kojima su i Hearst, GitHub, Toyota i Salesforce. Njihovi zaposlenici chatbotu postavljaju pitanja poput “Koliko novca smijem potrošiti kada svoj tim izvedem na večeru?” ili “Ako imam dovoljno dana godišnjeg odmora, možeš li mi rezervirati tjedan dana nakon Dana zahvalnosti?”. AI sustav, koji funkcionira unutar Slacka ili Teamsa, spaja se s vanjskim alatima (Workday, ServiceNow, ADP ili Microsoft) kako bi zaposlenici mogli tražiti informacije pohranjene u različitim aplikacijama.

Moveworks je osnovan 2016. godine, a vrijednost mu se procjenjuje na 2,1 milijardu dolara. Imaju više od 300 milijuna dolara kapitala od tvrtki poput Lightspeed Venture Partners, Bain Capital Ventures i Kleiner Perkins. Kompanija je krenula sa izgradnjom alata koji automatski izvršava svakodnevne zadatke tech podrške poput resetiranja lozinki, narudžbi novih laptopa ili pružanja pristupa programima ili folderima. U početku je Moveworks za svog chatbota koristio statističke modele strojnog učenja i bio je jedna od prvih kompanija koja je inkorporirala Googleov BERT, model prirodnog procesuiranja jezika koji je bio svojevrsni “otac” alata generativne umjetne inteligencije poput ChatGPT-ja.

Nakon prestavljanja ChatGPT-ja, mnogi menadžeri shvatili su da njihovi chatbotovi za pomoć zaposlenicima u usporedbi s novom tehnologijom izgledaju “prastaro”, kaže Shah. Arif Janmohamed, partner u Lightspeed Venture Partnersu koji je predvodio investicijski krug iz 2016. godine, kaže kako je pokretanje ChatGPT-ja bio “alarm za sve tvrtke diljem svijeta.”

Baza klijenata se udvostručila u 18 mjeseci

Eksplozija generativne umjetne inteligencije donijela je za Moveworks novi zamah, udvostručivši njihovu bazu klijenata u posljednjih 18 mjeseci, kaže Shah. Softver se sada temelji na “nekoliko desetaka” velikih jezičnih modela kao što su GPT-40 i Llama 3,1, kao i tvrtkin vlastiti model, MoveLM. Obučen je na sintetskim setovima podataka koje generira umjetna inteligencija, a koji se temelje na 14 milijuna razgovora zaposlenika i chatbota, 500 milijuna listića za pomoć i 400.000 internetskih stranica s podacima vezanima za poslovanje. Svi podaci su anonimizirani i uređeni prije učitavanja u AI model.

Sve više kompanija prodire u ovaj prostor, što znači da se Moveworks sada natječe sa sve više rivala među kojima je i 4,6 milijardi dolara vrijedan alat Glean, kao i Writer, čija vrijednost iznosi između 500 i 700 milijuna dolara, a koji gradi platformu generativne umjetne inteligencije za tvrtke. Giganti poput Salesforcea i Microsofta također su predstavili vlastite AI agente za automatiziranje zadataka poput identificiranja potencijalnih kupaca ili pisanja koda.

Shah kaže kako je vrlo izazovno graditi sustav koji može shvatiti jedinstvene karakteristike svake tvrtke. Na primjer, alat bi trebao imati sposobnost shvaćanja akronima koje često koriste tvrtke za obrambenu industriju, umjesto da se zbuni i misli da je riječ o tipfelerima. Također bi trebao moći ispravno odgovoriti na pitanja tipa “gdje je Michael Jackson?”, shvaćajući da je Michael Jackson u tom scenariju vjerojatno naziv konferencijske dvorane, a ne ime osobe.

“AI kompanije koje još nisu dovoljno narasle tek trebaju saznati da te platforme neće funkcionirati ako se zaista ne pozabavite tim kaotičnim, sitnim problemima jer upravo oko njih se sve vrti,” kaže Shah.

Autor originalnog članka: Rashi Shrivastava, Forbes

Link: This $2,1 Billion AI Company Is Making Tens Of Millions In Revenue By Automating Dull Workplace Tasks

(Prevela: Nataša Belančić)