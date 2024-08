Ova tvornica dijelove za rakete i borbene avione proizvodi 10 puta brže od drugih

Osnivač i izvršni direktor tvrtke Hadrian Chris Power prikupio je 180 milijuna dolara za proizvodnju metalnih dijelova svjetlosnom brzinom u svojoj tvornici u Kaliforniji. Sada planira izgraditi mrežu tih tvornica diljem SAD-a i dijelove proizvoditi brže, bolje i jeftinije.

U tvornici tvrtke Hadrian u Torranceu u Kaliforniji strojevi nastavljaju raditi i nakon što ljudi odu kući. “Radimo 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Zaposlenici rade tijekom dana, a potom strojevi nastavljaju sami,” kaže Chris Power, 33-godišnji osnivač i izvršni direktor Hadriana. “To je ono što naš softver radi za proizvodnju.”

Powerova vizija nešto je drugačija od drugih tech startupova koji žele tvornice drugih kompanija učiniti efikasnijima: on je razvio vlastiti softver koji koristi u tvornici vlastite tvrtke, što joj omogućava mnogo proizvoditi različite vrste preciznih metalnih dijelova za zrakoplovne i obrambene kompanije brže, efikasnije i s manje ljudi. Sada Power želi izgraditi mrežu ovakvih high-tech tvornica diljem zemlje kako bi unio dašak svježine u ogromnu, rascjepkanu industriju. Taj projekt je kompliciran i zahtijeva mnogo kapitala, ali Power tvrdi kako je ključan za američku industriju. Među investitorima su Andreessen Horowitz, Founders Fund i Lux Capital, a tvrtka je dosad prikupila 180 milijuna dolara uz procjenu vrijednosti od 500 milijuna dolara.

Tvrtka raste iznimno brzo

Iako je ova trogodišnja tvrtka još uvijek malena – komercijalno je pokrenuta tek lani – raste velikom brzinom. Prošle godine ostvarili su tri milijuna dolara prihoda, a Power očekuje da će se ta brojka ove godine povećati za čak 10 puta uslijed povećanja proizvodnje u tvornici nedaleko Los Angelesa. “Dosadilo mi je kad su stvari išle presporo,” kaže.

Zbog ovakvog uspjeha Hadrian je dosip na ovogodišnju Forbesovu listu 25 startupova koji bi mogli postati jednorozi.

Hadrianov softver omogućava tvornici proizvodnju dijelova 10 puta brže i više od 40 posto efikasnije u usporedbi s ostalim tvornicama. Softver također funkcionira kao “mozak” tvornice koji prati i sastavlja raspored zadataka i mogućuje strojevima da rade na autopilotu.

Brzina kojom Hadrian proizvodi dijelove izvor je velikog uzbuđenja za klijente – ovo je tržište u kojemu kašnjenje u isporuci samo jednog malenog dijela može poremetiti čitav proces lansiranja raketa ili odgoditi isporuku potrebnog borbenog aviona. “Samo samo na početku priče o mijenjanju čitavog tržišta industrije u tržište tehnologije,” kaže Dayna Grayson, suosnivačica investicijske tvrtke Construct Capital koja je, između ostalog, uložila i u Hadrian.

Ja sam veliki ljubitelj povijesti. Postalo mi je jasno da će veliki geopolitički rizik uskoro pogoditi SAD. Chris Power, osnivač i izvršni direktor, Hadrian

Power kaže kako je potreba za efikasnijim tvornicama tolika da Hadrian svakog mjeseca raste najmanje 20 posto, usprkos činjenici da su tek proljetos osnovali tim za prodaju. On želi izgraditi i dodatne tvornice i ostvariti svoju viziju o mreži automatiziranih tvornica diljem zemlje koje mogu pomoći SAD-u zadržati svoju industrijsku snagu pod naletom Kine.

“Ako želite nešto proizvesti, mi ćemo to učiniti za vas, i to brže, kvalitetnije i jeftinije,” kaže Power.

Rodom Australac, Power je u SAD došao 2019. privučen idejom o većem broju prilika za one poduzetničkog duha. Dotad je već formirao snažna mišljenja o oslabjeloj američkoj industrijskoj bazi, ali i o tome koliko je važno zaustaviti trend slabljenja uslijed rasta Kine. “Ja sam veliki ljubitelj povijesti. Postalo mi je jasno da će veliki geopolitički rizik uskoro pogoditi SAD,” kaže Power, koji se u biografiji na X-u opisuje kao “industrijalist, tehnolog, vjernik u snagu i pax americanu“.

Nakon što je posjetio nekoliko malih, zastarjelih tvornica u kojima su radili radnici u 50-im i 60-im godinama života, shvatio je da je njegov strah za američku industriju bio “jezivo točan”. Nakon nekoliko pokušaja shvatio je i da pokušaji mijenjanja postojećih kompanija neće riješiti problem.

Zato je 2021. godine osnovao tvrtku Hadrian, koju je nazvao po rimskom caru poznatom po naporima da popravi lošu infrastrukturu svojeg carstva. “On je autsajder,” kaže Brandon Reeves, partner u Lux Capitalu koji u Hadrian investira od početka. “Ušao je u Silicijsku dolinu i postao zaista uključen u zajednicu.”

Kako bi ostvario svoju ideju automatizirane tvornice, Power je kontaktirao Chrisa Bakera koji je prethodno upravljao tvornicama za SpaceX. “Mislio sam da je potpuno nemoguće organizirati sve parametre,” kaže Baker. “Bio je nevjerojatno uporan i nastavio me zvati čak i dok sam mu govorio da će njegova ideja propasti.” Nakon šest mjeseci, Power je uspio nagovoriti Bakera da se pridruži njegovom startupu kao potpredsjednik za upravljanje.

Kako bi nagovorio prve kupce da daju svoje povjerenje malenom startupu, Power je dvije kompanije – koji su sada postali veliki klijenti, ali koje ne želi imenovati – privukao ponudom bez rizika. “Rekli smo im da ćemo proizvoditi dijelove, ali smo u fazi beta testiranja,” prepričava. “Možda neće upaliti, ali ako upali, mi ćemo biti vaš najbolji dobavljač – najbrži, najjeftiniji i najkvalitetniji. Hoćete nam dati podatke da upogonimo tvornicu u beta načinu za 2022. i 2023. godinu?”

Kompanije su pristale dati im podatke za sastavljanje dijelova kako bi Hadrian mogao testirati svoje sustave, a startup je devet mjeseci proizvodio dijelove o vlastitom trošku. “Trebalo nam je devet mjeseci borbi da dođemo od ‘mislim da radi’ do ‘definitivno radi'”, kaže Power. “Proizveli smo dijelove u vrijednosti možda i milijun dolara i uništili ih samo kako bismo testirali sustave… u našoj industriji ne smijete pogriješiti, morali smo tvornicu testirati u punom pogonu.”

On je autsajder. Ušao je u Silicijsku dolinu i postao zaista uključen u zajednicu. Brandon Reeves, partner, Lux Capital

Plan je uspio i beta klijenti su pristali na suradnju. Otada je Hadrian dobio još 30 kupaca, uključujući vrhunske kompanije za svemir, obrambene startupove i velike kompanije za obranu, govori Power. Ne želi imenovati kupce, pozivajući se na ugovore o povjerljivosti.

Traži se lokacija za sljedeću tvornicu

Kompanija zapošljava samo 170 ljudi koje mogu obučiti za rad na strojevima u 30 do 60 dana. Neki od njih upravljaju s do čak 10 strojeva istovremeno. Svi dobivaju udio u kompaniji. Mnogi su se prebacili iz potpuno drugih poslova poput medicine ili maloprodaje. To je potencijalna prednost u periodu kada proizvođači imaju velikih problema s pronalaskom radnika. “Želimo dovesti u proizvodnju ljude koji nikada ranije nisu nogom stupili u tvornicu,” kaže Power.

Ima velike planove za budućnost, a već traži lokaciju za sljedeću tvornicu – kandidati su Teksas, Arizona i Virginia – koja bi, kako očekuje, trebala biti otvorena 2025. godine. To postrojenje bit će veće nego ono u Torranceu, možda čak i triput veće, s potencijalom da generira 200 milijuna dolara prihoda, kaže. “Chris želi suludu brzinu,” kaže Baker.

Od 2026. godine Power želi početi otvarati tri nove tvornice godišnje, a vjeruje kako je to moguće jer će softver i postavke tvornica biti identične.

Brzinu je teško postići u kompliciranom biznisu poput proizvodnje, no Power upravo sada vidi priliku. SAD će, on vjeruje, ili nastaviti svoju proizvodnju izmještati u siromašnije zemlje ili će shvatiti kako koristiti automatizaciju i omogućiti tvornicama kod kuće da budu konkurentne. On je svoju odluku već donio.

Autor originalnog članka: Amy Feldman, Forbes

Link: This High-Tech Factory Makes Parts For Rockets And Fighter Jets 10 Times Faster

(Prevela: Nataša Belančić)