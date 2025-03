Ovaj startup ne može zamijeniti Nacionalnu meteorološku službu, ali možda će morati

Startup Tomorrow.io izgradio je konstelaciju meteoroloških satelita kako bi njegov AI sustav mogao generirati prilagođene vremenske prognoze za poslovne korisnike. Može li popuniti prazninu koju ostavljaju rezovi DOGE-a u Nacionalnoj meteorološkoj službi?

Za Shimona Elkabetza, val rezova Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) u Nacionalnoj meteorološkoj službi (NWS) predstavlja zagonetku. S jedne strane, to je neviđena prilika za njegovu tvrtku Tomorrow.io, koja koristi umjetnu inteligenciju za vremenske prognoze – ako degradirana usluga poveća potražnju za njegovim prognozama. S druge strane, zamjena NWS-a nikada nije bila dio njegovog plana. To nije nešto za što je ova devet godina stara tvrtka, koja pruža prilagođene vremenske prognoze poslovnim korisnicima, dizajnirana.

No, to je bilo prije nego što su Muskovi DOGE pristaše orkestrirali otpuštanje do 20% zaposlenika Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) i predložili zatvaranje ključnih objekata koji proizvode vremenske prognoze. I dok Trumpova administracija nije jasno naznačila svoj krajnji cilj, neki spekuliraju da bi to moglo biti privatiziranje određenih vladinih meteoroloških usluga. To je preporučeno u konzervativnom planu Project 2025, čiji su ključni autori imenovani na visoke pozicije u Trumpovoj administraciji.

“Ne želim da itko tko čita ovaj članak pomisli da tvrtke poput Tomorrow.io žele preuzeti posao koji obavlja NOAA,” rekao je Elkabetz za Forbes.

Nastavak rezanja

Ali ako rezovi DOGE-a onemoguće NWS-u pružanje pouzdanih vremenskih podataka, možda neće biti druge opcije. Otkazi više od 1000 zaposlenika NOAA-e krajem veljače već su odgodili lansiranje vremenskih balona koje NWS koristi za prikupljanje pouzdanih podataka. New York Times je proteklog vikenda izvijestio da su novi rezovi na pomolu. Istodobno, Generalna uprava za usluge razmatra ukidanje zakupa za ključni meteorološki centar u Marylandu. Tu su objedinjene vremenske operacije za cijelu zemlju.

Tijekom potvrde imenovanja ministra trgovine Howarda Lutnicka pred Senatom u veljači, on je inzistirao da se proračun NOAA-e može lako smanjiti bez kompromitiranja vremenskih prognoza, jer vjeruje da se one mogu provoditi učinkovitije. Iako nije izravno zagovarao potpunu privatizaciju, neki klimatolozi strahuju da rezovi već narušavaju javne vremenske prognoze. Ostavljajući praznine koje privatni sektor trenutno nije spreman popuniti.

Ne može bez državne službe za prognozu

Jednostavno ne postoji privatna tvrtka koja može pružati meteorološke podatke u istom opsegu kao NWS. Gotovo sve komercijalne meteorološke tvrtke – od Tomorrow.io do vremenske aplikacije na vašem telefonu – oslanjaju se na podatke NWS-a za napajanje svojih prognostičkih modela. Čak i one koje imaju vlastite senzore ili satelite. Razlog tome je širok opseg podataka koje NOAA prikuplja: sateliti, vremenski baloni, zemaljski radarski sustavi i još mnogo toga. Replikacija tog sustava je kapitalno intenzivna. Zato privatne tvrtke obično koriste vlastiti hardver za popunjavanje određenih praznina ili prikupljanje hiper-lokalnih podataka.

Prijetnje NOAA-inom zlatnom standardu meteoroloških podataka nisu bile nešto što je Elkabetz predvidio kada je 2016. osnovao Tomorrow.io (tada poznat kao ClimaCell). Tada je, kaže, njegova tvrtka bila usmjerena na jednostavnu ideju. Kako se klimatska kriza pogoršava, štete koje ekstremni vremenski uvjeti nanose poslovanju će rasti u učestalosti i intenzitetu. Tvrtke su trebale pravovremene i pouzdane meteorološke informacije kako bi ublažile potencijalne negativne učinke.

Konzultant za vremensku prognozu

Rješenje tvrtke Tomorrow.io bilo je stvaranje softvera koji ne samo da pruža prognoze, već daje i konkretne preporuke o koracima koje bi određena tvrtka trebala poduzeti kako bi umanjila utjecaj vremena.

Primjerice, pruža avioprijevoznicima poput Uniteda i JetBluea preporuke za prizemljenje ili preusmjeravanje letova tijekom velikih oluja. Farmaceutskim kompanijama poput Eli Lillyja i Pfizera nudi upozorenja o vremenskim uvjetima kako bi optimizirali transport sirovina i lijekova osjetljivih na temperaturu.

Lansiranje satelita

U svibnju 2023. Tomorrow je lansirao možda prvi komercijalno izgrađeni satelit za vremenski radar. On proizvodi mjerenja usporedive s radarskim sustavima na zemlji koje koristi NOAA. Drugi satelit uslijedio je kasnije te godine, a 2024. tvrtka je lansirala par mikrovalnih satelita za mjerenje temperature, vlažnosti i drugih atmosferskih podataka. Još dva satelita lansirana su u prosincu 2024., čime je ukupni broj satelita dostigao šest.

Osim četiri satelita koja će biti lansirana u ožujku i travnju, Tomorrow planira lansirati još četiri satelita do kraja godine. To će tvrtki omogućiti da prikuplja podatke s cijelog svijeta svakih 40 do 60 minuta, omogućujući pravovremena ažuriranja za njihov AI sustav vremenskih prognoza.

Velike investicije

Do sada je Tomorrow prikupio 269 milijuna dolara kapitala, a posljednja serija E runde donijela je 109 milijuna dolara. Tvrtka nije željela navesti svoju vrijednost, ali neostvareni dogovor o specijaliziranoj akviziciji koji je trebao učiniti tvrtku burzovnom 2022. godine procijenio ju je na 1,2 milijarde dolara.

Dogovor je propao, rekao je Elkabetz, jer su tržišni uvjeti jasno pokazali da je prikupljanje kapitala u privatnom sektoru učinkovitije. Tvrtka nije željela navesti svoj prihod, ali Elkabetz je rekao da je rastao “puno” u odnosu na 19 milijuna dolara koliko je tvrtka izvijestila za 2021. godinu te da očekuje da će tvrtka postati pozitivna u novčanom toku unutar sljedećih 12 mjeseci.

Zahvaljujući tim investicijama, Tomorrow je “prikupio više novca nego bilo koja privatna meteorološka tvrtka na svijetu,” rekao je analitičar industrije satelita Chris Quilty za Forbes.

Ali to ne znači da je Tomorrow opremljen za zamjenu vremenskih prognoza Nacionalne meteorološke službe.

“To nije moj posao, to je posao NOAA-e,” rekao je Elkabetz.

Alex Knapp, novinar Forbesa