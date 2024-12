AI kompanije nemilice gutaju sadržaj, evo kako ih natjerati da za njega i plate

Medijske kompanije grozničavo se pokušavaju prilagoditi svijetu u kojemu umjetna inteligencija uzima i koristi njihov rad. U tom novom okruženju pojavljuje se nova vojska posrednika koji sklapaju ugovore za licence između kreatora sadržaja i AI kompanija.

U borbi s AI startupovima koji koriste njihov sadržaj za obučavanje moćnih velikih jezičnih modela, izdavači često imaju izbor: mogu tužiti kompaniju u pitanju za kršenje autorskih prava ili potpisati jednokratni ugovor za licenciranje svojih arhiva.

Sada nova klasa kompanija nudi treću opciju. Obećavaju pomoći izdavačima da budu plaćeni kada umjetna inteligencija citira ili sažima njihov rad i tako pružaju neku vrstu kompenzacije za izgubljene klikove i preglede stranica.

Jedna takva kompanija, TollBit, ponaša se kao neka vrsta digitalne naplatne kućice. AI kompanijama naplaćuje svaki put kada oni koriste sadržaj nekog izdavača. Druga je ProRata, koja razvija tehnologiju za pomoć AI kompanijama da kompeniziraju izdavače ovisno o tome koliko njihovog sadržaja se pojavljuje u rezultatima AI programa. Tu je i ScalePost. Oni grade knjižnicu licenciranog sadržaja, a AI kompanije plaćaju pristup.

Sve manji prihodi

Za izdavače je trenutačno ulog iznimno velik. AI teškaši poput OpenAI-ja, Anthropica i Perplexityja postali su zloglasni zbog ignoriranja protokola koje izdavači uvode kako bi spriječili uzimanje sadržaja. To je rezultiralo većim brojem tužbi u kojima se tvrdi da takvo uzimanje sadržaja krši zakon o autorskim pravima. Druge medijske kompanije odlučile su umjesto borbe ući u partnerstva. OpenAI, na primjer, plaća tvrtci DotDash Meredith najmanje 16 milijuna godišnje za licenciranje sadržaja, izvijestio je Adweek. Thomson Reuters je zabilježio 33 milijuna dolara prihoda od licenci.

Ipak, izdavači se brinu da promet koji donosi prihode sve manje dolazi na njihove stranice. Naime, AI sustavi upijaju sadržaje u stvarnom vremenu kako bi mogli pružati najnovije informacije, a tražilice koje pokreće AI sve su popularnije.

“Nije nikakva tajna da su izdavači trenutačno u problemima, zbog čega smo mi počeli tražiti prilike da dobijemo vrijednost za naš sadržaj kakvu on i zaslužuje,” kaže Burhan Hamid, izvršni tehnički direktor Timea. Time je jedna od 400 kompanija koje su počele koristiti TollBit. Hamid kaže kako su na taj način dobili više informacija o tome koji botovi pokušavaju pridružiti sadržaju.

AI lideri u ovom prostoru, uključujući Sama Altmana iz OpenAI-ja i šefa Googlea Sundara Pichaija, već su govorili o potrebi da se kreatorima plati za njihov rad u ovom novom dobu. U razgovoru za Dealbook Summit New York Timesa u prosincu, Altman kaže kako vidi vrijednost u mikroisplatama. “Moramo pronaći nove ekonomske modele u kojima će kreatori imati nove izvore prihoda,” kaže Altman. OpenAI nije odgovorio na upit za komentar.

“Postojat će tržište u budućnosti, vjerujem u to. Bit će kreatora koji će stvarati sadržaj baš za AI modele i za to biti plaćeni,” rekao je Pichai na istom summitu. Ni iz Googlea nisu odgovorili na upit za komentar.

Možemo utvrditi: ‘Hej, vaš je članak korišten u ovom odgovoru otprilike 33 posto, i prema tome trebate dobiti 33 posto od 50-50 podjele prihoda. Bill Gross, osnivač i CEO, ProRata

‘Moramo olakšati interakciju strojeva’

AI tvrtke mogu koristiti TollBitovu platformu za pristup arhivima izdavača, filtrirajući sadržaj na koji izdavač možda nema prava ili sadržaj koji ne želi licencirati. Platforma pruža medijskim tvrtkama analitiku podataka o tome koliko često botovi uzimaju sadržaj s njihovih stranica te postavlja “paywall za botove” koji automatski preusmjerava “web-scrapere” na drugu stranicu s upozorenjem da nemaju dopuštenje za pristup sadržaju. TollBit AI tvrtkama naplaćuje transakcijsku naknadu i pruža im pristup tržištu licenciranih podataka i nadzornoj ploči za upravljanje tim podacima. Izvršni direktor Toshit Panigrahi, koji je osnovao tvrtku zajedno s bivšom kolegicom Olivijom Joslin 2023. godine, izjavio je da TollBit pregovara s velikim AI tvrtkama, no nije ih imenovao.

Olivia Joslin i Toshit Panigrahi / FOTO: TollBit via FORBES

“Moramo olakšati interakciju strojeva bez uplitanja ljudi,” kaže Panigrahi za Forbes.

Zanimanje investitora za ovo novo područje još uvijek je slabo u usporedbi s milijardama dolara uloženih u same AI startupove i tvrtke koje im osiguravaju računalnu ili procesnu moć. TollBit je prikupio oko 30 milijuna dolara od tvrtke Lightspeed Venture Partners i drugih ulagača. ProRata je prošlog mjeseca zaključila seriju A financiranja u iznosu od 25 milijuna dolara.

Kako odrediti cijenu?

Izdavači prepoznaju jasnu potrebu za takvom tehnologijom. Mike Beyman, voditelj strategije i operacija u Adweeku, izjavio je kako se nada da će TollBit omogućiti lakši pristup sadržaju njegove tvrtke za graditelje AI sustava koji možda nemaju kapaciteta za sklapanje pojedinačnih ugovora sa stotinama izdavača. “Moj cilj je osigurati da partneri koji žele surađivati s nama imaju što manje prepreka za ulazak i da nas mogu pravedno i dogovorno kompenzirati za naš sadržaj,” rekao je.

Međutim, određivanje cijene za sadržaj korišten u treniranju AI modela izazovan je i složen zadatak. Patrick Hainault, potpredsjednik tvrtke Mansueto Ventures, izjavio je da bi različiti faktori poput unikatnosti ili aktualnosti članka također trebali igrati ulogu u određivanju cijene sadržaja. “Određivanje cijena je teško čak i u najboljim uvjetima, a u ovom novom svijetu bit će puno pokušaja i pogrešaka,” rekao je za Forbes.

Bill Gross, osnivač i izvršni direktor tvrtke ProRata / FOTO: Andres Castaneta/ProRata via FORBES

Rana rješenja

Bill Gross, osnivač i izvršni direktor ProRate, tvrdi da je pronašao rješenje za AI pretraživače. Razvio je ono što naziva “postotkom atribucije” — način izračuna koliki postotak AI-generiranog odgovora dolazi iz određenog izvora sadržaja i koliko prihoda treba podijeliti s tim izvorom. Tvrtka koristi algoritam za raščlanjivanje AI izlaza na različite dijelove, detektirajući i rangirajući najunikatnije uvide u AI-generiranom odgovoru te plaćajući odgovarajućim vlasnicima sadržaja.

“Možemo utvrditi, ‘Hej, vaš je članak korišten u ovom odgovoru otprilike 33 posto, i prema tome trebate dobiti 33 posto od 50-50 podjele prihoda,'” izjavio je Gross.

ProRata je nedavno pokrenula vlastiti pretraživač pod nazivom Gist.ai, koji koristi isključivo licencirani sadržaj od oko 400 medijskih partnera, uključujući Fortune, The Atlantic i The Financial Times. Iako je projekt još u ranoj fazi, cilj je da na kraju svakog mjeseca svaki izdavač dobije izvješće o tome koliko se puta njihov sadržaj pojavio u odgovorima chatbotova, zajedno s uplatama za svoje doprinose.

Važnost transparentnosti

Druge tvrtke poput ScalePost AI također omogućuju korištenje video i audio sadržaja izdavača za AI sustave. Tvrtka pomaže u sklapanju ugovora o monetizaciji s AI kompanijama i nudi američkim i međunarodnim medijskim tvrtkama platformu za praćenje bot prometa na svakoj URL adresi. “Mi smo izvor istine o tome što se događa na razini poveznica,” kaže izvršni direktor Ahmed Mallik za Forbes.

ScalePost također pomaže povezati izdavače s osnivačima AI tvrtki uživo putem zajedničkih događanja. U srpnju je tvrtka sklopila partnerstvo s AI pretraživačkim startupom Perplexity na programu dijeljenja prihoda, omogućujući izdavačima da sponzoriraju povezana pitanja i dobiju udio u prihodima Perplexityja od odgovora koji navode izdavača kao izvor. Platforma ScalePosta pruža sudjelujućim izdavačima podatke o tome kako se njihov sadržaj pojavljuje u AI-generiranim odgovorima na Perplexityju. Perplexity je izjavio za Forbes da je ScalePost bio “vrijedan partner,” pomažući u povezivanju i širenju programa dijeljenja prihoda na otprilike 20 izdavača.

ScalePost je također razvio takozvani “modul za botove,” koji identificira i katalogizira oko 800 različitih AI botova. “Svaki pojedini posjet webu se evidentira, a to je transparentnost koja je (izdavačima) prirodno vrlo važna,” izjavio je Mallik. “Ako ih možemo pratiti, možemo ih i blokirati.”

Autor originalnog članka: Rashi Shrivastava, Forbes

Link: These Startups Are Making Sure AI Companies Pay Up For Taking Content

(Prevela: Nataša Belančić)