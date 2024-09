Policija u SAD testira Appleove naočale za virtualnu stvarnost kao pomoć u rješavanju zločina

Ured šerifa kalifornijskog okruga Orange uvodi korištenje setova za virtualnu stvarnost Appleov Vision Pro, kako bi stvorio virtualnu verziju centara zločina u kojima policajci mogu proučavati podatke nadzora u stvarnom vremenu.

Policijske postaje u Kaliforniji počele su testirati Appleov set Vision Pro, kojeg planiraju koristiti za promatranje snimki nadzora, pristup bazama podataka tijela za provedbu zakona i rješavanje potencijalnih zločina.

Prošlog mjeseca, ured šerifa kalifornijskog okruga Orange isprobao je Apple Vision Pro u želji da kreira dodatne kapacitete svojem centru za operacije u stvarnom vremenu. Taj centar je nova jedinica u agenciji koja na jedno mjesto stavlja veliki niz podataka, od očitanja registarskih tablica i lokacija mobilnih telefona do kriminalnih dosjea. Ti podaci obično su vizualizirani na velikim upravljačkim pločama na nekoliko ekrana.

Dobre za pregled karti i policijskih baza

Upravitelj za informiranje ureda šerifa, Dave Fontneau, za Forbes kaže kako je Appleov set koristio za pristupanje virtualnoj verziji tog centra na daljinu. Tako je mogao pregledavati karte i policijske baze i povlačiti poteze poput slanja policajaca na određene lokacije. To bi jednog dana moglo ukinuti potrebu za skupim, centraliziranim centrima za zločine u stvarnom vremenu, kaže Fontneau.

Ranije su policije uglavnom setove za virtualnu stvarnost koristile tijekom obuke, omogućujući policajcima da iskuse simulaciju opasne situacije prije nego se s njom suoče u stvarnom životu. Sada, uz pomoć Appleove tehnologije, policajci virtualnu stvarnost žele pretvoriti u alat za nadzor i omogućiti policajcima da centru za nadzor pristupe s bilo kojeg mjesta.

Ilustracija: FORBES

Prodaja setova Apple Vision Pro mogla bi porasti zahvaljujući policijskoj zajednici koja je uvijek željna moćnih novih tehnologija, iako je cijena od vrtoglavih 3,499 dolara poprilično velika za policijske stanice kojima često nedostaje novca. Analitička tvrtka IDC kaže kako je Apple ove godine isporučio oko 200.000 ovih setova, a procjenjuje kako je u prvoj polovici godine od prodaje setova Apple Vision Pro tvrtka zaradila 700 milijuna dolara. Ukupna vrijednost tržišta setova za virtualnu stvarnost u istom je periodu u SAD-u dosegla milijardu dolara, što je porast od 68,9 posto od 0,6 milijardi dolara. Za taj rast uglavnom je zaslužna upravo Appleova tehnologija. Iz IDC-ja dodaju kako su u 36 posto prodaja kupci bili komercijalna tijela, iako ne odvaja sektore za druge isporuke. Istovremeno, Vera Institute i Urban Institute, neprofitne udruge koje prate financiranje policije u SAD-u, kažu kako Amerika svake godine na policiju troši daleko iznad 100 milijardi dolara. Vjerojatno sve veći udio te potrošnje ide na tehnologiju.

Fontneau kaže kako Appleov alat prirodno odgovara ovim centrima za nadzor zločina u stvarnom vremenu. “Mogao sam se pomoću seta ‘prebaciti’ na lokaciju i manipulirati različitim aspektima,” kaže Fontneau. “Mogao sam manipulirati mapama i stvarati 3D verzije, pomicati kapacitete, smještati policiju u vozila i upravljati kamerama. To mi je otvorilo oči.”

“Nikada ranije nisam nosio te naočale Apple Vision, ali sve je bilo vrlo intuitivno. Uz samo par uputa mogao sam navigirati maketom grada i smjestiti se u tu virtualnu stvarnost.”

Kaže kako je trenutno ovaj uređaj pretežak za policajce koji patroliraju ulicama, ali dodaje da mu je iz Applea rečeno kako tvrtka već sada radi na lakšoj verziji. Jednom kada ona izađe, moguće je kako će policajci koristiti njene značajke i pomoću njih moći saznati više o lokaciji na kojoj se nalaze, poput stope zločina ili nedavnih ilegalnih aktivnosti.

Apple bez komentara

Fontneau kaže kako je pozvan u sjedište Applea u Cupertinu na dan obuke, gdje će on i njegovi zaposlenici više učiti o tome kako bi njegova agencija mogla koristiti ove setove za obavljanje policijskih zadataka. Ured šerifa okruga Orange, kaže on, već blisko surađuje s Appleom na nizu projekata, a trenutno razgovaraju o ugrađivanju Apple Car Playa – što je iOS za ugrađene zaslone u vozilima – umjesto nezgrapnih PC-jeva u policijskim automobilima. “Apple se jako dobro uklapa u zajednicu za čuvanje javne sigurnosti,” kaže Fontneau.

Iz Applea nisu odgovorili na upite za komentar.

“Povećana svijest o situaciji može poboljšati proces donošenja odluka, ubrzati vrijeme reakcije i povećati sigurnost policajaca,” napisao je zamjenik šefa policije John McMahon u prijedlogu za korištenje setova Vision Pro. “Planiramo istražiti potencijal vezan za buduće hands-free operacije… ova operacija mogla bi policajcima omogućiti da ostanu fokusirani na svoju okolinu i potencijlane prijetnje, a istovremeno imaju pristup ključnim podacima i resursima.”

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: Cops Are Testing Apple Vision Pro For Use In Surveillance

(Prevela: Nataša Belančić)