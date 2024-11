Ovaj Finac je prodao svoju AI tvrtku za milijune i sada donira za istraživanja – ne želi da Europa zaostaje

Suosnivač tvrtke Silo AI svoj finski startup prodao je AMD-ju, američkom gigantu za čipove, u srpnju. Sada je donirao 10 milijuna dolara za podršku novoj generaciji AI istraživača u Europi.

Europa pokušava ostati ukorak s Kinom i SAD-om po pitanju istraživanja umjetne inteligencije, a upravo je dobila veliki vjetar u leđa od Petera Sarlina i finske vlade.

Suosnivač tvrtke Silo AI prodao je svoj startup američkom gigantu za čipove AMD-ju za 665 milijuna dolara. Sada je osnovao zakladu koja će financirati do 15 istraživača umjetne inteligencije u Europi. Inicijalna stipendija Sarlinove zaklade PS vrijedila je više od 10 milijuna dolara, a vezana je za potez finske vlade koja je odlučila odvojiti upravo 10 milijuna dolara godišnjeg budžeta za novi laboratorij za AI istraživanja.

U istraživanje umjetne inteligencije tijekom prošle je godine uloženo više od 80 milijardi dolara. Većina tog novca otišla je privatnim startupovima, a ne sveučilištima. To je pomoglo u migraciji talentiranih pojedinaca s europskih sveučilišta i startupova u međunarodne konkurente s više novca. Sarlin to želi promijeniti.

‘Europa mora imati vlastite tehnološke platforme’

“Zabrinut sam zbog kompetitivnosti Europe,” kaže on za Forbes. “Svi očekuju skok produktivnosti kroz AI, ali ako će to pomoći Europi, onda Europa mora imati vlastite tehnološke platforme.”

Europski AI istraživači posljednjih su godina ostvarili neka postignuća vrijedna pozornosti. Demis Hassabis i John Jumper iz Deepminda ove su godine osvojili Nobelovu nagradu za kemiju. Francuski startup Mistral svojim velikim jezičnim modelima može parirati američkim konkurentima. Generator slika iz teksta Latent Diffusion, koji je pomogao pokrenuti val interesa za generativnu umjetnu inteligenciju došao je s dva njemačka sveučilišta.

“Europa je vrlo uspješna u umjetnoj inteligenciji, ali ju ne komercijalizira,” kaže Sarlin. “Imamo talente, računalstvo i podatke.”

Privatni sektor još uvijek prednjači

Finska ministrica znanosti Sari Multala za Forbes kaže kako će dio Sarlinove donacije biti iskorišten za osnivanje drugog ogranka Europskog laboratorija za učenje i inteligentne sustave (ELLIS) na sveučilištu Aalto u Finskoj. To će biti prvi korak u spajanju istraživača AI-ja na kontinentu. Prvi ogranak kreiran je 2022. godine na sveučilištu Tubingen u Stuttgartu uz pomoć donacije od 115 milijuna dolara. Taj novac došao je od milijardera Hansa-Wernera Hectora, jednog od osnivača njemačkog softverskog giganta SAP.

“Mi smo malena zemlja s malenom jezičnom grupom koja ne postoji ni u jednoj drugoj državi. Vrlo je važno da u Finskoj postoji razvoj AI-ja, u našoj kulturi, u našim zakonima, i na našem jeziku,” rekla je Multala za Forbes.

Iako će Sarlinova donacija sigurno osnažiti AI laboratorije na europskim sveučilištima, taj novac je ništa u usporedbi s gomilama koje odlaze u AI istraživanje u privatnom sektoru. Fond za rizični kapital Accel procjenjuje kako je samo ove godine u AI startupove investirano 80 milijardi godina. Sarlin vjeruje kako je to dobar početak. “Moje iskustvo je u istraživanju i imao sam mnogo koristi od besplatnog obrazovanja u Finskoj. Ovo je moj način da nešto vratim svojoj zemlji,” kaže on.

Autor originalnog članka: Iain Martin, Forbes

Link: He Sold His AI Company To AMD For $665 Million. Now He Wants To Supercharge AI Research In Europe

(Prevela: Nataša Belančić)