Proučili smo Rimčev robotaksi: Dobro izgleda, ali autonomna vožnja još nije integrirana

Mate Rimac predstavio je prototip svog robotaksija koji će se zvati Verne po Julesu Vernu. Riječ je o dvosjedu bez volana s ugodnim interijerom koji obećava. Automobil se na predstavljanju nije uspio ni pomaknuti, no i da jest – to bi bio samo izlazak na pozornicu bez stvarnih funkcija autonomne vožnje. Na njezinu integraciju pričekat ćemo još neko vrijeme.

Robotaksiji Mate Rimca od početka podižu puno prašine, što nije ni čudo kad se uzme u obzir da je u njih osim novca investitora uloženo i 180 milijuna eura javnog novca. Prvo predstavljanje projekta održalo se u srijedu 26. lipnja, pri čemu na pozivnicama nije bilo navedeno što će se točno predstavljati. S obzirom na Rimčevu najavu iz ožujka, bilo je jasno da će to biti njegov robotaksi nazvan Verne po književniku Julesu Verneu.

Ono što unaprijed nije bilo jasno je koja faza razvijenosti vozila će se predstavljati. Prezentacija je otkrila da se radi o prototipu koji je tijekom prezentacije trebao na poziv aplikacijom izaći na pozornicu, no taj dio nije uspio jer se vozilo nije pomaknulo.

U takvim situacijama mnogi će se sjetiti prezentacije Windowsa 98 kad se sustav urušio na pozornici na kojoj se nalazio Bill Gates. Pogreške se događaju svakome, iako prezentacija autonomnog vozila koje se ne može pomaknuti nije baš mala pogreška.

Od 2020. do 2023. godine razvijena su četiri prototipa robotaksija koji su kroz vrijeme doživljavali manje izmjene; Foto: Forbes Hrvatska

Kao u dnevnoj sobi

Kompanija Verne već je sa svojim partnerima iz izraelskog Mobileye mapirala grad, a raspolažu i komercijalnim vozilima s volanom koji mogu postići neku razinu autonomne vožnje u Zagrebu. No, izgleda da autonomna vožnja za sada nije integrirana u prototip koji je predstavljen. Više ljudi iz kompanije nije htjelo komentirati što automobil trenutno može, no jedan od stranih menadžera u razgovoru za Forbes Hrvatska nakon prezentacije potvrdio je da prototip još nema prave mogućnosti autonomne vožnje. Za pretpostaviti je da je on na pozornici trebao samo proći tek 10-20 metara, ali se ni to nije dogodilo.

Naglasak prezentacije u ovoj fazi bio je na iskustvu za buduće putnike koje je Rimac nazvao najboljim mogućim. Prototip koji su napravili je dvosjed čiji interijer je poput male dnevne sobe i vjerojatno će se svidjeti mnogima. Volana kao što je dugo najavljivano doista nema, a ispred dva udobna sjedala nalazi se veliki horizontalni ekran. Putnici će na njemu moći pratiti razne stvari vezane uz vožnju, ali i gledati filmove, slušati glazbu ili raditi nešto drugo.

Ispod putnika nalazi se veliki ekran na kojem mogu pratiti detalje vezane uz vožnju, gledati filmove, odraditi video sastanke i slično; Foto: Forbes Hrvatska

Samo ne otvarajte lijeva vrata

Prototip koji je prikazan i u koji se moglo sjesti nakon prezentacije još nije ‘ispeglani’ proizvod, no i to je normalno tijekom razvoja. Neke stvari su dobro napravljene, a neke – kao što su vrata i njihovo automatsko otvaranje i zatvaranje – još treba malo doraditi. Predstavnici organizatora su nastojali izbjeći suvišno otvaranje i zatvaranje desnih vrata koje u ovom trenutku nije maksimalno elegantno izvedeno, dok lijeva nisu htjeli otvoriti ni po koju cijenu iz čega se može naslutiti da je s njima u trenutku prezentacije postojao određeni problem.

No, uspoređuju li se Rimčev prvi automobil Concept One i aktualna Nevera, jasno je da se kroz vrijeme može postići veliki napredak.

Zadnja strana Vernea; Foto: Forbes Hrvatska

Automobil bez volana, brisača, retrovizora…

Verne ima 4396 mm dužine, što je samo malo duže od kompaktnih automobila poput primjerice Golfa, Meganea i Focusa. No, za razliku od njih, on je dvosjed, jer se analizom zaključilo kako taksi vozila najčešće koriste samo jedan ili dva putnika. Razmak između početka vozila i sjedala je nešto duži nego kod klasičnih automobila, što je Rimac u prezentaciji isticao kao jednu od sigurnosnih prednosti automobila. Osim sigurnosti, kao prednosti je istaknuo još aspekt troška, vremena i privatnosti. U slučaju ovog zadnjeg, radi se o usporedbi robotaksija i klasičnih taksija.

Razni elementi poput brisača, retrovizora, već spomenutog volana i pedala su uklonjeni jer je zamišljen kao automobil bez vozača. Prtljažnik je ostao, s obzirom da je za očekivati da će dio ljudi htjeti prenijeti i neke stvari.

Kad je u pitanju autonomna vožnja, tu je bilo što teško reći kad ona nije bila prezentirana i kad očito još nije sastavni dio automobila. Također, teško je očekivati da će do 2026. godine – kad se očekuje da će vozilo voziti po zagrebačkim ulicama ona biti najavljene pete razine. Takva još ne postoji nigdje u svijetu.

Ona bi podrazumijevala da auto može svugdje doći sam. Razina četiri postoji i omogućuje vožnju bez vozača, no za sad funkcionira tek na određenim područjima. Primjerice kad se vozi definiranom rutom, kad se vozi po autocesti i slično.

U testnoj fazi Verne će imati volan

Ova prezentacija zbog toga nije bila dokaz da robotaksi ima autonomnu vožnju, ali s obzirom da Verne zapošljava brojne hrvatske i inozemne stručnjake i ima izraelski Mobileye kao partnera za autonomnu vožnju, za očekivati je da će ona biti integrirana u automobil. Dakako ostaje pitanje o kojoj razini će se raditi i kako će ona funkcionirati na zagrebačkim ulicama.

Verne će tijekom kasnijih testnih faza dobiti volan i pedale. Prvo će se testirati na zatvorenim poligonima, a potom na cestama u prisustvu vozača koji će kontrolirati da ne dođe do greške.

Prema najavama kompanije Verne usluga trebala bi u Zagrebu biti pokrenuta 2026. godine. Najavljeno je da još 11 stranih gradova želi biti uključeno u projekt, a 30 ih trenutno razmatra tu opciju. U gradovima u kojima se koriste postojat će i “mothership” – lokacija u kojoj će se brinuti o tome da su vozila ispravna, napunjene baterije, čista…

Verne robotaksiji će se proizvoditi u Hrvatskoj. U planu je gradnja tvornice u Lučkom.