Razgovarali smo s kreatorom aplikacije Zakon.AI koja olakšava snalaženje u šumi propisa

Bojan Pleše došao je na ideju da kreira aplikaciju Zakon.AI koja pravnicima, ali i običnim građanima, olakšava snalaženje među zakonima i propisima. Aplikacija se bazira na umjetnoj inteligenciji. U razgovoru za FORBES Hrvatska objašnjava i koju će ulogu umjetna inteligencija imati u pravnoj struci

Umjetna inteligencija (AI) je posljednjih par godina postala jedna od glavnih tema u najširoj javnosti. Neki njen razvoj vide kao prijetnju. Smatraju da će zbog nje mnogi ostati bez posla. Neki smatraju da se radi o hypeu i da se tu zapravo ništa bitno ne događa. Neki, pak, u razvoju umjetne inteligencije vide priliku. Očekuju da će njeno korištenje, u mnogim područjima ljudima olakšati posao – ubrzati neke procese, preuzeti dosadne i repetitivne zadatke itd. Uglavnom, da će se na bazi nje razvijati korisni alati koji će svijet učiniti boljim.

Jedno od područja za koje se (ispravno) predviđalo da bi umjetna inteligencija vrlo brzo mogla ući i pokazati se vrlo korisnom jest – pravo. Ponekad se u bezbrojnim zakonima i propisima teško snaći i profesionalcima, a kamoli običnim građanima, pravnim laicima.

Pravnicima i građanima olakšano traženje informacija

Bojan Pleše, koji se tech poduzetništvom bavi već dugi niz godina, prepoznao je taj problem i odlučio razviti aplikaciju, svojevrsnog asistenta, koji olakšava navigaciju među zakonima i propisima. Svoju ideju o asistentu koji zna svaki zakon, propis, pravilnik i sudsku praksu podijelio je s Antom Borićem, pokretačem portala Zakon.hr, primili su se posla i tako je nastao Zakon.ai.

“Željeli smo stvoriti alat koji će pojednostaviti i ubrzati taj proces traženja pravnih informacija, omogućujući korisnicima – pravnicima, poduzetnicima i građanima – da brzo dođu do točnih i relevantnih pravnih informacija. Upravo je generativna umjetna inteligencija idealna za to. Uvelike se slažem sa izjavom Erica Schmidta, bivšeg direktora Googlea koji je rekao da je AI zapravo ‘underhyped’ i da predstavlja stvarni napredak. Generativna AI je na svojem početku i na tom polju nas očekuju velike stvari koje će promijeniti način kako kompanije, državna uprava ali i svi mi upravljamo informacijama”, kaže Pleše.

Umjetna inteligencija ne pokušava zamijeniti pravnike

Iako je područje prava jedno od prvih u koje je u primjenu ušla umjetna inteligencija, ona zapravo ne pokušava zamijeniti ljude, već im olakšati rad.

“Umjetna inteligencija već sada značajno utječe na pravnu struku, no važno je naglasiti da njezina uloga nije zamijeniti odvjetnike, već im pružiti podršku u svakodnevnom radu. Aplikacije poput Zakon.ai osmišljene su kako bi olakšale pristup zakonima i propisima, čineći ih korisnima za pravne profesionalce. Za građane, ovakve aplikacije omogućuju jednostavnije razumijevanje pravnih odredbi, što doprinosi boljoj informiranosti i samostalnosti u rješavanju pravnih pitanja. S druge strane, odvjetnicima i pravnicima AI alati pomažu u ubrzavanju procesa istraživanja, analize i pripreme dokumenata, čime se smanjuje vrijeme potrebno za rutinske zadatke i omogućuje fokus na složenije aspekte pravnog savjetovanja”, pojašnjava Pleše.

Dodaje i da se očekuje da će AI u budućnosti preuzeti veći dio repetitivnih i standardiziranih poslova, poput analize ugovora, pretraživanja sudske prakse te izrade osnovnih pravnih dokumenata.

“Međutim, ključne aktivnosti koje zahtijevaju ljudsku prosudbu, empatiju i kreativnost, poput strateškog savjetovanja, pregovaranja i zastupanja klijenata, ostat će u domeni pravnih stručnjaka. U konačnici, AI će djelovati kao alat koji povećava učinkovitost i preciznost pravnih usluga, dok će ljudski element ostati nezamjenjiv u pružanju sveobuhvatnog pravnog savjetovanja. Mi smo već sada počeli implementirati prilagođena rješenja za pojedine odvjetničke urede i tvrtke iz domene pravnih savjeta”, kaže Pleše.

Planiraju i dodatne funkcionalnosti, poput predviđanja promjena zakona

Zakon.ai trenutno, iz perspektive korisnika izgleda kao neka verzija ChatGPT-a specijalizirana za zakone, no Pleše kaže da planiraju i dodatne funkcionalnosti.

“Planiramo integrirati dodatne baze podataka i specifičnu pravnu dokumentaciju za industrije poput građevinarstva, zdravstva i financija. Također, radimo na razvoju prilagođenih izvještaja i prediktivnih analiza kako bismo korisnicima omogućili dublje razumijevanje pravnih trendova. Radimo na implementaciji naprednih alata za analizu podataka koji će predviđati promjene u zakonodavstvu i identificirati obrasce u sudskim presudama”, kaže.

Pleše kaže da je u pozadini njihove aplikacije više jezičnih modela, uključujući i OpenAI GPT. U timu trenutno imaju pet ljudi – od pravnih do IT stručnjaka, a koriste i usluge vanjskih konzultanata. No, Zakon.ai je zapravo samo jedan od proizvoda koje nude klijentima. Naime, rade i specijalizirana AI rješenja po potrebi naručitelja. Zakon.AI funkcionira po modelu pretplate. Do pet upita mjesečno je besplatno te korisnici na taj način mogu testirati aplikaciju. Naplatni paketi kreću se od 30 do 100 eura mjesečno. Cijena ovisi o broju upita. Zahtjevniji korisnici mogu dogovoriti i posebne pakete, po svojoj mjeri, a u tom slučaju se cijena određuje individualno.

“Naš primarni fokus je, naravno, pružiti pouzdane i pravovremene pravne informacije korisnicima u Hrvatskoj. No, također radimo na prikupljanju širokog spektra informacija i pravnih podataka iz međunarodnih izvora kako bismo hrvatskom tržištu ponudili sveobuhvatan i globalni kontekst. Zakon.ai namjerava postati centralizirani izvor za međunarodne zakone, direktive i pravne standarde koji mogu utjecati na poslovanje i svakodnevni život u Hrvatskoj. Na taj način, naši korisnici mogu biti sigurni da imaju pristup ne samo nacionalnim, već i relevantnim međunarodnim informacijama – sve na jednom mjestu i na hrvatskom jeziku”, zaključuje Pleše.