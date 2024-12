Samo jedna hrvatska tvrtka ušla je u NATO-ov program DIANA: Kreiraju napredni detektor metala

FER-ovi znanstvenici osmislili su napredni detektor za metal. Nakon toga su Vedran Bilas i Davorin Ambruš u dogovoru s fakultetom pokrenuli spin-off tvrtku kako bi pokušali komercijalizirati projekt. Sada su uspjeli biti u među manje od tri posto izabranih u NATO-ovom programu DIANA koji im osigurava financiranje te dodatne vještine i znanja.

Tvrtka InEMsens j.d.o.o. čiji su vlasnici dekan FER-a Vedran Bilas i postdoktorand Davorin Ambruš jedina je hrvatska tvrtka koja je izabrana u NATO-ov akcelerator DIANA. Ulazak u program donijet će im je 100 tisuća eura za financiranje, mentorstvo, nova znanja i kontakte.

Za navedeni program postojao je veliki interes. Prijavilo se 2613 tvrtki, a izabrano ih je 73 odnosno manje od tri posto. One su podijeljene u pet grupa: Energija i struja (energy and power), kritična infrastruktura i logistika, podaci i informacijska sigurnost, ljudsko zdravlje i performanse te opažanje i nadzor.

Detektor prepoznaje materijal, oblik i orijentaciju predmeta pod zemljom

U ovoj posljednjoj je i InEMsens. To je tvrtka nastala nakon što je na FER-u kroz nekoliko doktorskih dizertacija osmišljen napredni detektor metala. Dekan Bilas za Forbes Hrvatska pojašnjava kako detektori metala postoje već 70 godina, no nadogradnja koju su oni osmislili ide korak dalje.

Senzorima lociraju predmet u tri dimenzije, a matematičkim modelima određuju detalje o predmetu. Na osnovu toga dobivaju informaciju je li on primjerice od željeza ili aluminija, je li oblika kugle ili cilindra, kako je orijentiran i slično. Svrha cijele te analize je utvrditi je li predmet pod zemljom opasan ili bezopasan. Detektor koristi algoritme strojnog učenja i umjetne inteligencije, što znači da se može naučiti da prepoznaje neke predmete i unaprjeđuje se kroz primjere.

Glavna svrha detektora je humano ili vojno razminiranje. Nakon što je glavni dio projekta završen, mogli su donijeti odluku žele li zaustaviti tu priču ili je komercijalizirati. Jedna opcija je prodati ili dati ga nekoj tvrtki, a druga je pokrenuti spin-off tvrtku te ugovorom prenijeti prava. Dakako, tvrtka se tada obvezuje da će plaćati licencu fakultetu ako ostvari prihode.

Prototip detektora; Foto: FER

Dio projekata dobit će dodatnih 300 tisuća eura financiranja

NATO-ov program DIANA odvija se na 20 lokacija, a u slučaju InEMsensa lokacija je talijanski Torino. Trajat će šest mjeseci, što će uključivati i po nekoliko dana mjesečno na lokaciji. Tamo će ići netko od mlađih kolega koji će zahvaljujući financiranju biti zaposleni na projektu.

Na pitanje do koje su faze odmakli, Bilas odgovara kako tehnička zrelost projekta trenutno razine pet do šest. To znači da je detektor provjeren u laboratoriju i stvarnim uvjetima te postoji prototip.

Nakon prve faze u inkubatoru, moguća je i druga. Nakon dodatne selekcije, dio projekata dobit će dodatnih 300.000 eura financiranja i nastavak programa. Bilas se nada prolasku, no kaže kako to nije presudno. Već i ulazak u prvi krug dosta će im pomoći. Na pitanje koja je budućnost projekta nakon što detektor bude dovršen, odgovara kako je ideja pronaći postojećeg proizvođača detektora i ponuditi mu nadogradnju.

“Najvažnija poruka je da se u Hrvatskoj mogu raditi stvari koje se rade za cijeli svijet”, ističe Bilas i kaže kako najmanje znanja imaju iz komercijalizacije, pa će im ta znanja i kontakti koje će steći biti najvažniji.