Saudijska Arabija ima novi smjer: Svoje golemo bogatstvo izraslo na nafti ulaže u AI

Novac, teritorij i jeftina obnovljiva energija bili su temelj prezentacije u kojoj je kraljevstvo na godišnjem summitu “Davos u pustinji” izrazilo svoj cilj da postane “globalni centar AI-ja”.

Tijekom proteklih 10 godina, Saudijska Arabija iskoristila je svoje nevjerojatno bogatstvo od nafte da postane važan investitor u tehnološke kompanije. Sada je tijekom godišnjeg summita Instituta inicijative za investicije u budućnost, nazvanog i “Davos u pustinji”, kraljevstvo pokazalo kako želi postati važno čvorište za AI podatkovne centre.

Tijekom otvaranja summita, predsjednik saudijskog državnog investicijskog fonda, teškog 930 milijardi dolara, Yasir Al Rumayyan tehnološkim je kompanijama poručio kako bi zbog energetskih resursa, lokacije i zemljišta upravo u toj državi trebali graditi ogromne podatkovne centre za obučavanje i pogon novih AI sustava. “Razlog zašto investiramo u umjetnu inteligenciju je taj što je Saudijska Arabija odlično pozicionirana da bude globalni, a ne samo regionalni centar,” rekao je tom prilikom Rumayyan.

Reakcija prisutnih moćnika s Wall Streeta i Silicijske doline bila je vrlo topla. “Prisutnost velike količine kapitala, energije i kapaciteta za izgradnju podatkovnih centara bit će ključni,” rekao je bivši izvršni predsjednik Alphabeta Eric Schmidt.

Pozitivna reakcija

Schmidt je podržao prijedlog kraljevstva, naglasivši kako se obučavanje umjetne inteligencije može provoditi iz tamošnjih podatkovnih centara i tako zaobići probleme s generiranjem električne energije i transmisije koji postoje u SAD-u. “Apsolutno je realno misliti da Saudijci mogu postati veliki pobjednici u ovoj industriji ako investiraju novac mudro i brzo,” rekao je.

Dan kasnije, Rumayyan je s Googleom potpisao sporazum da tvrtka svoje nove AI čipove donese u svoj podatkovni centar u zemlji. Oracle već sada tamo ima podatkovni centar vrijedan 1,5 milijardi dolara.

Potražnja za energijom potrebnom za nove projekte AI podatkovnih centara izazvala je tijekom protekle godine gomilu investicija u infrastrukturu. U SAD-u, Microsoft je ovog rujna najavio planove za ponovno aktiviranje nuklearnog reaktora Three Mile Island; Amazon je prije mjesec dana objavio tri nova velika sporazuma za nuklearne elektrane; Sam Altman iz OpenAI-ja navodno lobira za podatkovne centre toliko velike da bi gutali energiju koja inače opskrbljuje 4 milijuna kućanstava. Istovremeno, izvršni direktor Blackstonea Stephen Schwarzmann upozorio je kako će tijekom sljedećih deset godina potražnja za električnom energijom porasti za 40 posto.

Niske cijene energije

Saudijski dužnosnici tvrde kako energiju mogu isporučivati po cijeni 12 posto jeftinijoj od uobičajenih 7,8 centa po kilovatsatu koja vrijedi u SAD-u. “Imat ćete najjeftiniju energiju za izgradnju podatkovnih centara na svijetu,” rekao je Amin Nasser, izvršni direktor najvećeg svjetskog proizvođača nafte Aramca.

Nasser kaže kako kraljevstvo može isporučivati električnu energiju od plina po cijeni od 4,8 centi po kilovatsatu, a od obnovljive energije po cijeni od 6,80 dolara po kilovatsatu. “Za zelene podatkovne centre moraju doći u Saudijsku Arabiju,” kaže Nasser.

Ostvarivanje ovih obećanja ovisi o jednom drugom ambicioznom cilju: izgraditi 130 gigavata obnovljive energije do 2030. To je ekvivalent dvije trećine ukupne infrastrukture vjetra i sunca u Njemačkoj. Saudijska Arabija prošle je godine imala samo oko 2,5 gigavata solarnih kapaciteta, pokazuju podaci BloombergNEF-a.

Ambicije kraljevstva također bi mogle stati na žulj drugim, jednako ambicioznim i bogatim susjedima. Abu Dhabi ima vlastite planove koje predvodi državna AI tvrtka G42, novi fond za investicije u umjetnu inteligenciju težak 100 milijardi dolara, kao i šačica manjih laboratorija i kompanija.

Ograničenja zbog straha od Kine

Međutim, dvije države imaju isti problem: pristup naprednim čipovima američkih kompanija, kao što je Nvidia. Administracija američkog predsjednika Joea Bidena uvela je kontrolu izvoza GPU-ova zbog straha da bi se oni mogli preprodavati Kini. Microsoft je u travnju investirao 1,5 milijardi dolara u G42 pod uvjetom da tvrtka prekine bilo kakvu suradnju s Kinom, dok je čelnik najboljeg istraživačkog sveučilišta u Saudijskoj Arabiji prošlog tjedna obećao da će stati sa svim projektima koji bi mogli Kini ponuditi pristup američkim čipovima, piše FT.

Jedan veliki AI projekt o kojemu se na summitu nije razgovaralo je navodni fond od 40 milijardi dolara, kojim će upravljati državni investicijski fond s investitorima iz Andreessen Horowitza. Investicijski fond je prošle godine objavio kako je investirao u fondove A16Z.

Era financiranja megalomanskih projekata je gotova

Saudijski dužnosnici signalizirali su kako bi era financiranja ogromnih vanjskih projekata zasad mogla biti završena. Cijene nafte tijekom protekle godine zapele su na 80 dolara po barelu, a slabljenje stranih investicija stvorilo je rupu u državnom budžetu od 32 milijarde dolara. Zato je navodno usporeno trošenje na gigantske futurističke projekte poput grada Neoma.

Al Rumayyan iz također je rekao kako će međunarodni projekti, poput udjela u stranim investicijskim fondovima, sada također činiti manji udio ukupne potrošnje. Mogao bi pasti na 18 posto (trenutna razina je 21 posto).

Uz sve to, na godišnji summit u Rijadu došlo je oko 8.000 ljudi, svi privučeni milijardama dolara koje su Saudijci dosad ulagali. “Ljudi su nam znali dolaziti i tražiti nas novac,” rekao je Rumayyan 29. listopada. “Sada vidimo promjenu, ljudi više ne žele uzimati naš novac, nego investirati zajedno s nama.”

