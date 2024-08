Seaglider, brod i avion u jednom, kreće u testiranje u SAD-u. Hoće li stići i do Jadrana?

Novo prijevozno sredstvo koja kombinira osobine broda i aviona dobilo je dozvolu za testiranje. Riječ je o Seaglideru koji leti nekoliko metara iznad površine. Brz je i jeftiniji od aviona, zbog čega je idealan za povezivanje destinacija na moru.

Tvrtka Regent dobila je dozvolu obalne straže za početak testiranja svojih električnih Seaglidera.

Riječ je o novom prijevoznom sredstvu koji je mješavina aviona i broda. Izgledom više sliči na avion, no može letjeti isključivo nekoliko metara iznad površine. Ima mjesta za dva pilota i 12 putnika, a može letjeti brzinom do 290 kilometara na sat. Dužine je 17,5 metara, dok je kabina duga malo manje od osam. Doseg letjelice je 290 kilometara, što je dvostruka udaljenost između Zadra i Ancone.

Electrec.co navodi kako su nakon ovogodišnjih testiranja u planu prvi komercijalni letovi početkom 2025. godine.

S obzirom da je povoljniji od zrakoplova, Seaglider bi bio idealan i za brzo povezivanje s otocima. U Hrvatskoj je postojala kompanija European Coastal Airlines koja je od 2001. do 2016. godine hidroavionima povezivala nekoliko destinacija. Već nekoliko godina govori se o ambicijama ACI-ja da pokrene hidroavionske linije, no do sada nije bilo konačnih odluka o tome.

Seaglider uzlijeće; Foto: Regent