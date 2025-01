Smrtonosna inovacija s ratišta u Ukrajini dostupna na nekoliko klikova na Alibabi ili Amazonu

Kako bi neutralizirali prijetnje koje predstavljaju dronovi, vlasti se oslanjaju na praćenje i ometanje njihovih kontrolnih signala. Sada su protumjere razvijene u ratu u Ukrajini u potpunosti dostupne običnim kupcima u SAD-u i u drugim zemljama

Na kineskoj platformi za online shopping Alibaba, u samo par klikova Amerikanci i Europljani mogu naručiti jednu od najnovijih smrtonosnih inovacija s ratišta u Ukrajini. Riječ je o opremi od optičkih vlakana koja dronove čini otpornima na elektronsko ometanje ili preuzimanje kontrole.

To je zabrinjavajuće za domaće agencije za provedbu zakona, koje se upravo na te metode oslanjaju za uklanjanje odmetnutih dronova koji lete iznad zračnih luka ili stadiona.

Za manje od tristotinjak dolara, najobičniji kupac na Aliexpressu može kupiti svu opremu koja je pilotu potrebna da kontrolira dron putem tanašne žice od optičkih vlakana umjesto radio signalom. Glavni element je cilindar koji sadrži tridesetak kilometara žice. Prikladna žica može se kupiti u velikim količinama i na Amazonu.

“Ako želite osnovati vlastite zračne snage, sve što vam za to treba možete naručiti s Amazona i Alibabe,” kaže Troy Smothers, suosnivač američke volonterske skupine Drone Reaper koja je za ukrajinske dronove razvila jeftini takav sustav. “Sve je tamo. Mi smo to učinili.”

Iako mnogi prodavači žica od optičkih vlakana na Aliexpressu govore o civilnoj upotrebi tehnologije, poput provjera unutrašnjosti tunela ili cijevi, to je sve samo dimna zavjesa, kaže Robert Bunker. On je direktor istraživanja u konzultantskoj tvrtci C/O Futures i prati ilegalno korištenje potrošačkih dronova. “Između redaka je jasno da je svrha korištenje dronova u područjima aktivnog ometanja.”

Oprema je lako dostupna zlonamjernim akterima

Najmanje jedan oglas izravno spominje povezanost s ratom u Ukrajini, prikazujući sliku drona s žicom od optičkih vlakana opremljenog nečim što nalikuje na granatu.

Bunker agencije za provedbu zakona savjetuje o borbi protiv terorizma i prijetnjama koje predstavljaju nove tehnologije. On kaže kako je zabrinut da bi tu opremu bez problema mogli nabaviti zlonamjerni akteri u SAD-u. Na “velikim sportskim događajima gdje agencije za provedbu zakona koriste ometanje, dronovi ekstremista ili terorista bili bi imuni na takvo ometanje i protumjere.”

Jedinice američke vojske u inozemstvu neprijateljske dronove s neba mogu skidati projektilima. Unutar SAD-a, takvo oružje se ne koristi zbog opasnosti od nanošenja ozljeda civilima ili štete privatnoj imovini. Kada dronovi ulaze u zone ograničenog leta poput zračnih luka ili stadiona, agencije za provedbu zakona oslanjaju se na detektiranje radijskih frekvencija između drona i pilota te pronalaze njihove lokacije. Primarna metoda za rušenje dronova je poništavanje kontrolnog signala i prisilno prizemljenje drona.

Te metode ne funkcioniraju na dronovima s optičkim vlaknima, kao ni takozvane “geoprostorne ograde” koje instaliraju proizvođači komercijalnih dronova. Te ograde sprječavaju pilote da svoje dronove šalju u ograničene prostore oko zračnih luka, elektrana i zgrada vlade. Obrambene mjere koje bi funkcionirale uključuju sustave koje bespilotne letjelice hvataju u mrežama. Postoje prenosivi bacači koji ispaljuju tkaninu za zarobljavanje dronova. Oni imaju i padobrane pomoću kojih sigurno slijeću na zemlju, a dronovi-lovci mogu loviti manje letjelice i odvući ih na sigurno.

Američka Administracija za zrakoplovstvo i ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odgovorili na upite za komentar prije objave ovog članka.

Troy Smothers, jedan od osnivača Drone Reapera (desno) s pripadnicima Međunarodne legije u Ukrajini / FOTO: Troy Smothers via FORBES

Rat u Ukrajini donio je smrtonosne inovacije

U ratu Rusije i Ukrajine obje strane koriste malene, jeftine kvadkoptere natovarene eksplozivima. Ti dronovi zabijaju se u mete, a njima upravljaju piloti noseći FPV naočale. Od 2023. godine, kako je sukob usporio u rovovsko ratovanje, obje strane pojačale su svoju upotrebu ometanja. Takvi potezi pokazali su se efikasnima – elektronsko ratovanje navodno je prošle godine zaustavilo čak do 75 posto svih dronova.

To je dovelo do eksperimentiranja s optičkim vlaknima, gdje se pulsevi svjetla kreću kroz niti stakla i dronu prenose naredbe. Snimke s kamere drona vraćaju se s druge strane. Rusija je navodno prošlog ljeta po prvi put upotrijebila takav dron, naziva Princ Vandal. Potaknut Forbesovim člankom o još jednom ruskom prototipu, Smothers iz skupine Drone Reaper je počeo raditi i na rješenju za Ukrajinu. On je bivši američki marinac koji je početkom 2000-ih trenirao s ukrajinskim vojnicima. Bio je jedan od osnivača skupine nakon početka rata, a cilj je bio prikupljanje sredstava za kupovinu bespilotnih letjelica za Ukrajinu.

U samo tri mjeseca su Smothers i tim volontera uspjeli razviti sustav s optičkim vlaknima koji odgovara malenim dronovima i žicom duljine 9,5 milometara. Kaže kako su im za to trebali materijali u vrijednosti od 250 dolara. Njihovo rješenje u bitci je po prvi put testirala Međunarodna legija stranih dobrovoljaca. Smothers kaže kako dronovi s ovim sustavom mete uspješno pogode u više od 90 posto slučajeva.

Dodaje i kako je tim u Drone Reaperu u međuvremenu razvio i još jednostavniju verziju, pomoću materijala u vrijednosti 100 dolara.

Američke agencije javljaju mu se kako bi razgovarali o toj tehnologiji, kaže. “Ono što ju čini toliko smrtonosnom i zabrinjavajućom je činjenica da po ovoj cijeni usvajanje tehnologije nije preskupo.”

